Eduardo Sacheri: “La literatura es una manera de pensar la historia más indolora”

En la jornada del superclásico River-Boca, el escritor, historiador, guionista, hincha de Independiente y ciudadano ilustre de Castelar, Eduardo Sacheri, presentó en la Feria del Libro la primera entrega de su “bilogía” novelesca de la Guerra de Malvinas, Demasiado lejos (Alfaguara), que concluirá en noviembre con la publicación de Qué quedara de nosotros. “No puedo evitar interrogarme sobre la realidad que me circunda; me interesa la realidad sociopolítica de mi país desde siempre, en el presente y en el pasado”, le dijo al escritor y periodista Jorge Fernández Díaz en la Sala José Hernández.

Jorge Fernández Díaz y Eduardo Sacheri en la Sala José Hernández Valeria Rotman - LA NACION

Para Sacheri, la literatura es un modo de preguntarse sobre la realidad y el sentido de la vida, “a nivel personal y colectivo”, puntualizó, y en sus novelas la historia argentina del siglo XX opera como telón de fondo. “Sobre todo, preguntarse de un modo un poco diferente cuando ves un discurso demasiado blindado, o un silencio demasiado blindado -dijo-. Escribir una novela es un modo de tocarle el hombro al lector y decirle ‘pensá un poco más en esto, pensá vos’”. Según el autor, en la sociedad argentina se habla poco de la guerra de Malvinas, “no como causa, reclamo o intención, pero la guerra es otra cosa, la guerra es incómoda”.

Las performances musicales riadíes se convirtieron en un atractivo de la Feria Valeria Rotman - LA NACION

A diferencia de otros temas de la historia local, la Guerra de Malvinas ha dado lugar a pocas novelas y películas. “¿En cuarenta años diez novelas? Hay otros temas que hay convocado cientos de libros, decenas de películas”, ejemplificó. Su tesis es que el “olvido” que se quiso imponer en la sociedad se habría extendido a la literatura. “Durante casi tres meses no hablamos de otra cosa, y después de junio de 1982 hablamos de todo lo demás menos de eso. En ese silencio hay una culpa, una vergüenza, una sensación de humillación”, sostuvo.

El escritor, que tenía catorce años en 1982, contó que había leído muchos libros de historia militar, “sobre todo británica”, comentó, y admitió que creía que “tenía clarísima la guerra, pero la memoria no es la historia”.

En Demasiado cerca, el elenco de la historia está compuesto por “personitas”, “gente común” y personajes inventados como un mozo y un cocinero de la Casa Rosada, una secretaria de Cancillería, un capitán de navío que se ocupa de la comunicación de la junta militar, familias de Morón y de Ramos Mejía y, a modo de “coro griego”, cuatro amigos reunidos en un bar. “Fue como generar un fresco, pero a nivel de la sociedad. No me interesa escribir sobre la historia de la gente célebre, me interesan las personitas que somos cualquiera de nosotros. La historia nos acaece, nos sucede a nosotros”.

“Soy el tipo más ordenadito, metódico, aburrido para escribir; soy como un arquitecto, primero hago los planos”, reveló sobre su tarea como escritor. La segunda entrega de la “bilogía” se ambientará en las islas Malvinas, a diferencia de la primera que ocurre -“demasiado lejos”- en Buenos Aires. No pudo unir ambos escenarios porque, dijo, “me parecía que estaba hablando de planetas diferentes”.

Después de su charla en la sala José Hernández, Sacheri recibió a sus lectores en el stand del grupo Penguin Random House Valeria Rotman - LA NACION

Conversó además sobre su trabajo como guionista para el cine (“Hay escenas de El secreto de sus ojos que no me gustan, si la estoy viendo en la televisión con mi mujer, cambio de canal”), la corrección política (que le importa “muy poco” y definió como un “carrusel moral”) y el “bar de escritores del paraíso”, en el que espera encontrarse, cuando le llegue la hora, a Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Borges, Cortázar y Sabato.

Entre otras actividades, al final de la tarde hubo un homenaje a Edgardo Cozarinsky, que murió hace casi un año Valeria Rotman - LA NACION

Evaluación

El primer fin de semana en la Feria fue, para algunos expositores, “demasiado tranquilo”, como graficó el responsable del stand de Eudeba. “Las personas consultan precios y dicen que van a volver la semana que viene, después de cobrar”, contó el encargado de Corregidor. En el Grupo Planeta informaron un aumento en las ventas del 15% respecto de 2024; Penguin Random House también estuvo “muy por encima” en ventas respecto del año pasado.

Liniers firmó ejemplares en Editorial Común Valeria Rotman - LA NACION

“Es un poco apresurado hablar de resultados en el primer fin de semana -dijo la editora Carolina Bella, de Galerna, a LA NACION-. Creo que el súper clásico afectó el flujo de gente, pero aun así notamos una tendencia a la baja, con pasillos con tendencia a estar vacíos, falta gente en los pasillos, y la gente es reacia con los precios altos, de más de $ 30.000. Sin embargo, tenemos buena expectativa con los lanzamientos”.

Para un grupo familiar, ir a la Feria se hace cuesta arriba; quizás por ese motivo, la Fundación El Libro (FEL) anunció en redes sociales que este lunes y martes, así como también del 5 al 8 de mayo, se implementará la entrada gratuita de 20 a 22, con apoyo del gobierno porteño.

La FEL informó que la concurrencia en la Noche de la Feria, que tuvo lugar este sábado desde las 20, había aumentado un 15% respecto de 2024; los expositores ubicaron el porcentaje en un 7%. El “Indec” de la Feria todavía no ha sido creado.

Feria Internacional del Libro 2025. Firma de Malena Hehn. Valeria Rotman - LA NACION

Todos los consultados coincidieron en que las firmas de autores impulsaban las ventas. Este domingo, además de Sacheri, llegaron a La Rural Leila Guerriero, Liniers, Sofía Contreras, Malena Hehn y, viernes y sábado, Luis Novaresio, Megan Maxwell, Arturo Pérez-Reverte, Angie Chevallier, Jesús Huerta del Soto, Segundo Cernadas y Gabriela Exilart, entre otros autores.

