A 50 años del golpe de Estado: con invitados internacionales, se hace la segunda edición Feria del Libro de Derechos Humanos

Desde hoy y hasta el domingo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA, avenida del Libertador 8151), se realiza la segunda edición de la Feria del Libro de Derechos Humanos, “Derechos en Letras”, con entrada libre y gratuita. El encuentro tiene lugar días antes de la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, cuando comenzó la última dictadura militar de la Argentina.

La programación incluye presentaciones de libros, mesas de debate, entrevistas, talleres, actividades para escuelas, recorridos históricos, muestras, proyecciones y propuestas culturales en distintos espacios. Varias actividades del primer día del evento estarán orientadas a estudiantes de nivel primario y medio y a docentes. En 2025, concurrieron dos mil personas.

Participan más de 120 editoriales con novedades y catálogos vinculados con la memoria, los derechos humanos, la historia, el periodismo y la literatura, así como también organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ECUNHI, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y Colectivo de Sobrevivientes ESMA.

Entre los invitados internacionales figuran el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, actual director de Fondo de Cultura Económica; el historiador italiano Carlo Greppi, que el sábado a las 16 presentará Hija mía. Vida de Franca Jarach, desaparecida; el exvicecónsul de Italia en Buenos Aires durante la dictadura, Enrico Calamai; la periodista estadounidense Haley Cohen Gilliland, autora del premiado libro de no ficción A Flower Traveled in My Blood, sobre la abuela de Plaza de Mayo Rosa de Roisinblit (sábado a las 14.30); el filósofo japonés Jun Fujita Hirose (el sábado a las 17 conversará con el ensayista Diego Sztulkwark), y la politóloga argentina residente en México, Pilar Calveiro, autora del flamante De matar a dejar morir. Biopolíticas de selección de la vida.

Algunos de los títulos que se presentarán en la Feria del Libro de Derechos Humanos: "Leonor", de Florencia Akiki; "A Flower Travelled in My Blood", de Haley Cohen Gililand; "Hija mía", de Carlo Greppi, y "La otra Juvenilia", de Santiago Garaño y Werner Pertot

Escritores, investigadores y periodistas locales, entre ellos, María Teresa Andruetto, Dora Barrancos, Natalia Litvinova, Alejandro Bercovich, Paula Bombara, Pablo Borda, Juan Carrá, Marta Dillon, Félix Bruzzone, Isabella Cosse, Jorge Fontevecchia, Verónica Gago, Miriam Lewin, Natalia Litvinova, Julia Mengolini, María Negroni, Pablo Semán, Julián Zicari y Mónica Zwaig, integrarán paneles de debate y conversarán con el público.

“En un contexto adverso como el actual, pensar hoy en derechos humanos es hacerlo de un modo amplio, más en un momento donde hay una tercera guerra mundial en ciernes -dice a LA NACION Adrián Dubinsky, uno de los organizadores del encuentro-. El derecho a la vida, que es el derecho humano principal, es el que más tenemos que defender: el derecho a vivir en paz. Y después, por supuesto, reafirmar las políticas de memoria, verdad y justicia. Hay mucho para reflexionar todavía sobre los derechos humanos, no solo los delitos de lesa humanidad, que ya fueron juzgados, sino también el derecho a la alimentación, al ambiente sano, a la salud, a la educiación y otros que están siendo conculcados”.

Entre las actividades se encuentran mesas sobre memoria y literatura, género y derechos humanos, dictadura y ambiente, economía y poder, así como conversaciones públicas con escritores, periodistas e investigadores.

Destacados de “Derechos en Letras”

El sábado a las 15 se hará la mesa “Economía, poder y dictadura”, con Victoria Basualdo, Alejandro Bercovich, Estefanía Pozzo y Julián Zicari, con la moderación de Candelaria Botto. A continuación, Raquel Robles presentará la novela Tiempo de lobos. Y a las 16, Juan Carrá hablará sobre Salvate vos. En el cierre se hará la actividad “Paco Ignacio Taibo II: contar la historia desde abajo”, entrevista pública al escritor mexicano y director del Fondo de Cultura Económica. Luego, Taibo y Robles participarán con María Teresa Andruetto y María Negroni de la charla “Utopías y memorias de la comunidad”.

El domingo 22 a las 15 tendrá lugar la mesa “Dictadura y ambiente. Secuelas, resistencias y alternativas”, con la participación de Cecilia Casablanca, Cecilia Gárgano, Fabio Márquez, Valeria Mussio y Remo Vénica e Irmina Kleiner, y la moderación de Lorena Suárez. A las 17, se realizará el panel “Escribir la memoria: literatura, crónica y testimonio”, con Cristian Alarcón, Félix Bruzzone y Raquel Robles, con la moderación de Tali Goldman. Y en el cierre de la jornada del domingo, a las 19, en “Contar la dictadura: ayer, hoy y mañana”, conversarán Jorge Fontevecchia, Ezequiel Ipar, Julia Mengolini y Pablo Semán, con la moderación de Diego Iglesias.

Todas estas actividades se realizarán en el Auditorio Mabel Gutiérrez, ubicado en el edificio Cuatro Columnas del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

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