A los 81 años, murió la escritora estadounidense Jane Lazarre

A los 81 años, la escritora estadounidense Jane Lazarre murió en Nueva York el 19 de junio, informó Duke University Press. La autora de El nudo materno, además fue profesora de escritura y literatura por más de cuarenta años en el City College de Nueva York, la Universidad de Yale y el Eugene Lang College de la New School, donde creó y dirigió el programa de escritura creativa.

Enseñó literatura afroamericana y estudios de la mujer y fue (con uno de sus dos hijos) una de las fundadoras de The Brotherhood Sister Sol, organización en Harlem que atiende a niños y jóvenes negros y latinos en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos, y que lucha en pos de la equidad racial, de clase y de género.

Su casa editora en lengua española, Las Afueras, expresó su pesar días después de la muerte de la escritora.

Los libros de Jane Lazarre se conocen en español gracias al sello Las Afueras

“Nos escribíamos muy a menudo, con cualquier pretexto y excusa -escribió la editora Magda Anglès-. Nos encantaba saber en qué andaba la otra y por eso intercambiábamos largas cadenas de correos en las que yo le contaba las reacciones que despertaba la publicación de sus libros, le enviaba fotos que tomaba en clubs de lectura o que rescataba de las redes sociales […]; y, últimamente y cada vez con más frecuencia, le preguntaba por su estado de salud. A pesar de ello no creía que fuera a irse tan rápido”.

En 2018, Las Afueras publicó El nudo materno, de 1972, donde Lazarre exploraba desde el feminismo la maternidad y formas de crianza antirracista y en pro de los derechos civiles. “Desde que había dado a luz, poco a poco me fui resignando a vivir en una confusión permanente -escribió-. Pese a mi temperamento, pese a una infancia rica en figuras que representaban la independencia femenina, encabezada por mi madre, mis tías, las amigas de mi madre, que conservaban sus apellidos de solteras, sus profesiones y su orgullo infinito, lo que realmente me sorprendía era haber caído víctima de los convencionalismos de la maternidad. Al fin y al cabo, ¿tanto poder tienen las convenciones?”.

De Lazarre se puede leer en español El comunista y la hija de la comunista, Una escritora en el tiempo y Más allá de la blanquitud. Memorias de una madre blanca de dos hijos negros, de 1996. Lazarre estaba casada con el abogado y activista Douglas Hughes White con quien tuvo dos hijos, Khary Lazarre-White y Adam Lazarre-White. También publicó un libro sobre su tratamiento del cáncer de mama.

“Es una pena que se haya ido justo en este momento, cuando muchos de los horrores e injusticias que denunciaba en sus libros (supremacismo blanco, persecución de la diferencia, autoritarismo…) parecen estar de vuelta -concluye la editora española-. Sin embargo, nos dejó el ejemplo de su radical honestidad y una poderosa herramienta de cara al futuro: sus libros, un legado que señala una manera diferente y posible, más humana, de estar juntos”.

“Lazarre tiene esa sutileza muy particular de algunas escrituras de hacernos creer que estaba hablando de un tema, por ejemplo la maternidad si pensamos en su libro más conocido, cuando en realidad el paisaje de la escritura era más amplio, más rico y sobre todo más reflexivo: la política, las relaciones de poder, las condiciones materiales de producción y circulación de un texto pero también de la cultura en general -dice la escritora y librera Cecilia Fanti a LA NACION-. Lamento que la literatura pierda una mirada tan atenta, comprometida, y tan inclusiva como disidente. Como decimos los lectores, quedan sus libros; su poética y su ética de trabajo que seguirá actualizándose en cada lectura e iluminando a cada lector”.

“En uno de sus libros de memorias, Lazarre rememora una escena que, si no la define totalmente -ninguna escena jamás lo hace-, sí nos permite acercarnos a algo así como una esencia, quizás el germen de un proyecto intelectual”, indica periodista Diana Fernández Irusta.

“Son los años setenta y se convoca a una manifestación contra la discriminación racial, a la que acuden Jane, su esposo y su padre -prosigue Fernández Irusta-. El marido de Jane es negro, universitario, hijo de una familia que conoció muy bien el padecimiento de los afroamericanos en Estados Unidos. El padre es un migrante de origen judío, sobreviviente de las persecuciones en Europa del Este, comunista, brigadista en la Guerra Civil Española y fervoroso lector de The New York Times, incluso cuando algunas de las crónicas sindicales del diario lo enervaran. Jane acaba de ser madre y está, con su bebé en brazos, en esa marcha en la que se respira una tensión creciente, y donde prácticamente todos los manifestantes son hombres. Por un instante, se evade de las consignas que se vociferan a coro y hunde el rostro en el regazo del bebé. Siente su calor y su olor, se reencuentra con la díada que ambos siguen siendo, una burbuja que no es frágil pero sí profundamente distinta de ese universo masculino que los rodea y al que el niño que ahora sostiene en brazos más pronto que tarde se incorporará“.

Para Fernández Irusta, “buena parte del legado de Lazarre se cifra en el juego entre lo sensible y lo político, el ejercicio intelectual y la fibra poética, el análisis objetivo y la introspección”.

“Si en libros como El nudo materno testimonió la emergencia y potencia de la segunda ola feminista, en sus ensayos, docencia y novelas encaró una búsqueda similar: la de una literatura entrelazada con el barro de lo real; la belleza y el sentido de la palabra como correas de transmisión de la esencia conmovedora, contradictoria, por momentos monstruosa y siempre enigmática, de lo humano -concluye-. ‘La pureza, en casi todas sus formas, es un concepto peligroso’, escribió en un ensayo. Y esa postura, que también la define, podría tomarse como un buen mantra para sobrellevar los tiempos que corren”.