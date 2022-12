A los 91 años, murió el escritor best seller y filántropo francés Dominique Lapierre

escuchar

El escritor, historiador y periodista francés Dominique Lapierre, que dejó su impronta en la prensa y la literatura a partir de mediados del siglo XX, murió el viernes a los 91 años, en la localidad de Ramatuelle. La noticia fue confirmada por su viuda, Dominique Conchon-Lapierre, al medio local Var-Matin. Desde hace diez años y por una caída que le había causado un traumatismo craneal, el escritor padecía una pérdida progresiva del habla y de la capacidad de escribir. Había nacido el 30 de julio de 1931 en la localidad de Chatelaillon, en una familia de diplomáticos y escritores. Estudió periodismo y literatura en la Sorbona y desde su primer libro fue un best seller. Lapierre vendió millones de ejemplares de sus libros de ficción y no ficción, y destinó gran parte de sus ganancias a acciones benéficas en la India, países de África y América del Sur.

Dos novelas de Lapierre: "La ciudad de la alegría" y "Más grandes que el amor" Collage

El autor de best sellers como La ciudad de la alegría (1985, que narra las vivencias de varios personajes en un slum o barrio pobre de Calcuta) y la emotiva Más grandes que el amor (1990, que trata el tema del sida en un momento en el que se sabía poco sobre esta enfermedad) también publicó los exitosos thrillers políticos El quinto jinete (1980) y ¿Arde Nueva York? (2004), escritos junto con el narrador y periodista estadounidense Larry Collins. En 2008, publicó Un arco iris en la noche, saga dedicada a la historia de Sudáfrica.

Nous avons le regret d’apprendre la mort de #DominiqueLapierre âgé de 91 ans et auteur de « La cité de la joie », « Ô Jérusalem », ou encore « Paris brûle-t-il? » avec Larry Collins. Toutes nos pensées à sa famille et ses proches. #robertlaffont pic.twitter.com/BzNLY0fzNW — Robert Laffont (@robert_laffont) December 5, 2022

Con Collins, al que conoció en Guatemala en 1954 mientras trabajaba al servicio de la OTAN, Lapierre escribió además libros de divulgación histórica, narrados con fluidez, como ¿Arde París? (1964), que se centra en los días previos a la liberación de la capital francesa en 1944. En O llevarás luto por mí (1968), se cuenta la vida del torero Manuel Benítez, alias “El Cordobés”; en simultáneo, se retrata la situación en España tras la guerra civil. Oh, Jerusalén (1971) aborda el nacimiento del Estado de Israel y en Era medianoche en Bhopal (2001), coescrito con el español Javier Moro (su sobrino), se reconstruye el escape de gas tóxico de la planta de pesticidas Union Carbide Corporation en la ciudad india de Bhopal, que causó treinta mil muertos y más de quinientos mil heridos.

“Dominique sabía tocar el corazón de la gente -escribió Moro en El País-. Los que escuchaban sus conferencias en Calcuta, Ginebra, Jerusalén o Santiago de Compostela, ya fuesen ricos o pobres, blancos, negros, indios, cristianos, budistas o hindúes, todos reían y a veces lloraban. Porque sabía emocionar. Y era un auténtico cosmopolita”.

En la recopilación de textos diversos Mil soles (1997) incluyó algunos escritos autobiográficos que luego retomó y expandió en India mon amour (2010), donde narra con textos e imágenes su “prodigiosa” relación de amor con la India y su cruzada humanitaria a favor de los más vulnerables. El epígrafe de ese libro es “Todo lo que no se da se pierde”.

Publicó los libros de viajes Un dólar cada mil kilómetros (1949, sobre su viaje por América del Norte al final de la Segunda Guerra Mundial), Luna de miel alrededor del mundo (1953, donde narra el viaje de bodas con su esposa, que era periodista de la revista Harper’s Bazaar) y Érase una vez la URSS (2005), con el reportero gráfico Jean-Pierre Pedrazzini, y . Muchas de las ficciones y no ficciones de Lapierre provienen de su trabajo como periodista y corresponsal de guerra de la revista Paris Match, para la que trabajó entre 1954 y 1967. “Mi oficio en Paris Match me mostró la realidad del mundo tal cual es -dijo en una entrevista con LA NACION-. Es un regalo de Dios poder conocer gente en situaciones muy difíciles y ser un instrumento para poder cambiarles la vida”.

Con su esposa, creó la ONG Action Pour Les Enfants des Lépreux de Calcuta, que permitió que millones de enfermos de tuberculosis y lepra pudieran recibir tratamiento médico. También se excavaron pozos de agua potable y se construyeron escuelas, refugios, hospitales y barcos-hospitales. Para el funcionamiento de esta organización, que también brindó apoyo a países africanos y sudamericanos, el escritor destinó la mitad de los ingresos de sus derechos de autor. En mayo de 2008, el gobierno indio le concedió la Medalla Padma Bhushan por las acciones a favor de los más pobres en su amada India.

“En los barrios de emergencia de Calcuta encontré una sonrisa, una dignidad, una capacidad de compartir y celebrar que nunca había visto en otra parte”, dijo Lapierre. Fue amigo y colaborador de la madre Teresa de Calcuta y otros misioneros jesuitas y anglicanos. “Siempre he pensado que esa monjita era la santa moderna más grande -dijo-. Le rezo todos los días, para pedirle que mi inspire cada mañana en mi pequeña, minúscula obra, que me proteja, que me muestre el camino”.

¿Arde París? fue llevada al cine en 1966 por René Clément; La ciudad de la alegría, por Roland Joffé en 1992; Una nube sobre Bhopal, por los documentalistas Gerardo Olivares y Larry Levene, en 2001; Oh, Jerusalén, por Elie Chouraqui en 2006, y El último virrey de la India, por Gurinder Chadha en 2017. Esta última está basada en el libro Esta noche la libertad (1975), que narra la caída del Imperio británico en la India y que Lapierre también escribió con Collins, al que llamaba su “hermano de pluma”.