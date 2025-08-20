A los 94 años, murió el poeta y autor de literatura infantil Horacio Clemente

El lunes, a los 94 años, murió en Chascomús, donde vivía con su hija, el poeta, autor de literatura infantil y fotógrafo Horacio Clemente. Había nacido el 23 de noviembre de 1930, en la ciudad de Buenos Aires. En 2017, se lo declaró Personalidad Destacada por la Legislatura porteña; en 2012, obtuvo el Reconocimiento a la Actividad Literaria de la ciudad de Buenos Aires; también recibió el Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil La Hormiguita Viajera.

En 1955 publicó su primer poemario, Ventanales a la luna, seguido por Crónicas del yo romántico, de 1957, y El Ojo, con ilustraciones de Seijas, con el que ganó en 1964 el Tercer Premio Municipal de la ciudad de Buenos Aires.

A partir de 1966, comenzó a publicar libros para chicos en la colección Cuentos de Polidoro, por pedido de la escritora Beatriz Ferro, para el Centro Editor de América Latina. En esa colección, escribió cinco versiones de historias de Las mil y una noches: Simbad, el marino; La bolsa encantada, El caballo volador, Alí Babá y los cuarenta ladrones, y Aladino y la lámpara maravillosa, ilustrados por Napoleón; años después, fueron reeditados por la editorial Estrada.

Entre 1972 y 1989, se dedicó a la fotografía y dejó de escribir; en 1987, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, publicó el fotolibro Fotografiando a Buenos Aires.

Entre 1988 y 1992, publicó Historias de perros y otras personas, El Obelisco de Buenos Aires y otras extravagancias, El Zoológico por afuera y Vidas de artista en Libros del Quirquincho, a cargo de Graciela Montes.

Admirador de François Rabelais y de María Elena Walsh, en su literatura predominaban el humor, el habla coloquial (criticaba el “español neutro” impuesto por las multinacionales) y el disparate poético. “Que la lectora o el lector digan si es de LI, de LIJ o de LIJA. Yo digo que es de LIJATE (Literatura Infanto Juvenil Adultos Tercera Edad)”, bromeaba.

“Para recordar a Horacio Clemente hay que sonreír primero -dice la escritora y periodista Canela a LA NACION-. Así él entraba, con su original en la mano como para destruirlo en el caso en el que, como editora, le dijese que lo pensaría. Nunca sucedió. Tenía un humor ácido y desopilante y ocurrencias que solo por su cabeza pasaban. Siempre tenía la barba un poco crecida, y la usaba así mucho antes de que estuviese de moda. Todo era a su manera: una forma de insistencia y persistencia que se encuentra en toda su producción. Jugaba con las palabras como Maradona jugaba con la pelota y terminaba en gol. Lamento su muerte; con la de cada amigo, partimos un poco”.

En ediciones al cuidado de Canela, a partir de la década de 1990 comenzó a publicar en Sudamericana obras como La gallina de los huevos duros, El chancho limpio y, en 2016, La nena que quería ser perro. Ese mismo año, en Hola Chicos publicó La gallina enamorada.

“Hay que agradecer la calidad de su información y la gracia de su modo de transmisión; aprendí mucho, me llevó a zonas curiosas lo que él hacía en las colecciones de Sudamericana que al comienzo dirigía Canela, y por las que llegué a él”, dice la escritora María Teresa Andruetto.

Varios de sus libros recibieron menciones de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina.