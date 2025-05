A los 96 años, murió el filósofo británico-estadounidense Alasdair MacIntyre

Este miércoles, a los 96 años, en su casa en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, murió el filósofo británico-estadounidense Alasdair MacIntyre. Había nacido en Glasgow el 12 de enero de 1929. Conocido por sus contribuciones a la filosofía moral, la ética y la política contemporáneas, era profesor emérito de filosofía en la universidades estadounidenses de Notre Dame y Duke.

Se lo describió como un “aristotélico revolucionario” y él a sí mismo, como un filósofo inconformista. En su juventud, fue miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña (hasta 1956) y anglicano; en la década de 1980, se convirtió al catolicismo, sin abandonar la crítica del capitalismo. “Solo los católicos adoraban a un Dios que valiera la pena negar”, dijo. Uno de sus teólogos favoritos fue Joseph Ratzinger, que luego se convirtió en el papa Benedicto XVI.

Publicó ensayos y artículos académicos sobre teología filosófica (como el tomismo), David Hume, Gottlob Frege, Herbert Marcuse y Donald Davidson y el ensayo Marxismo y cristianismo. Admiraba a la filósofa judía Edith Stein, que se convirtió al catolicismo, murió en Auschwitz y fue canonizada en 1998 por el papa Juan Pablo II.

En uno de sus libros clave, donde sentó las bases de una ética comunitaria, Tras la virtud, de 1980, cuestionó las teorías éticas de la Ilustración (las “máximas universales” kantianas, normativas y utilitaristas) así como los de sus sucesores en el siglo pasado y las críticas de Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, que caracterizó como reactivas y “emotivistas”, basadas en que la moralidad no era sino la expresión de un sentimiento personal. MacIntyre, formado en las universidades de Londres, Oxford y Manchester, postuló una teoría de las virtudes en la que estas operan como cualidades prácticas que permiten alcanzar bienes internos, como la bondad, la humildad o la caridad, a diferencia de los bienes externos, como el poder, el estatus o el dinero.

Para MacIntyre, las virtudes -que se apoyan en tradiciones y, por lo tanto, son históricas y forman parte de un “relato” comunitario- sostienen la búsqueda de la vida buena. Como aseveró en Justicia y racionalidad: conceptos y contextos, solo las tradiciones que se permiten cuestionarse a sí mismas pueden ser consideradas racionales (en este punto, criticó los autoritarismos de izquierda y de derecha y daba a entender que el liberalismo occidental aún estaba lejos de haber alcanzado ese ideal).

“El hombre es, en sus acciones y prácticas, así como en sus ficciones, esencialmente un animal narrador”, sostuvo. Con su método de “filosofía narrativa” explicaba el desarrollo de algunos conceptos éticos a lo largo de la historia, como hizo en Historia de la ética, de 1966 y ampliada en 1988.

En la introducción de Animales racionales y dependientes: por qué los seres humanos necesitamos las virtudes, de 1999, aclaró que el filósofo a quien quería corregir en esa obra era a él mismo. Hizo enmiendas a sus libros previos, como Tras la virtud y Tres versiones rivales de la ética, donde había sostenido que era posible una ética independiente de la biología. Se le achacó que hacía diagnósticos sombríos y que su apego por las nociones griegas de la virtud social era conservador.

Fue también un polemista taimado en entrevistas con la prensa. Cuando le preguntaron por los valores que conservaba de su filiación marxista, respondió: “Todavía me gustaría ver a todos los ricos colgados del poste de luz más cercano”. Sobre el filósofo que mayor huella dejó en su formación, opinó: “Aristóteles no era un hombre agradable ni bueno: las palabras ‘mojigato altanero’ me vienen a la mente muy a menudo al leer la Ética”. Otro de los pensadores que marcó su trayectoria fue santo Tomás de Aquino.