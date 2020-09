Un ciclo de "conversaciones en el jardín" y recorridos guiados entre aromas y sonidos serán las primeras actividades que inviten a visitar de nuevo al Museo Yrurtia Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Los museos están cerrados, pero no muertos. A la espera de un protocolo que los autorice a recibir visitantes, y mientras navegan la virtualidad en todas sus formas, se planean reformas importantes en los que no tienen espacios al aire libre, expansiones a plazas linderas, visitas guiadas por jardines e intervenciones en calles y veredas. Es la nueva normalidad que pronto llegará. La primera vuelta a los museos será por los espacios que hasta ahora no eran tan museables: los extramuros.

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) entra en una paradoja: es el más grande, el mayor, pero solo tiene una terraza de difícil acceso, pese a estar rodeado de verde. Entonces, el plan es integrar el patio de atrás, ese corredor entre el MNBA y la sede de su Asociación de Amigos que hoy funciona como estacionamiento informal. "Estamos trabajando en diálogo entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad para recuperar el sector al aire libre que hay entre el museo y el Pabellón, y generar ahí un espacio verde y de uso cultural, tal como se proyectó en 1960. La idea es fortalecer el corredor cultural en ese sector de la ciudad. Estamos avanzando en eso", confirma a LA NACION Andrés Duprat, director del Bellas Artes. La idea es transformarlo en un paseo de esculturas, donde se puedan mostrar tanto las obras ya emplazadas en la plaza circundante como otras aptas para el espacio público que duermen en las bodegas del museo.

En el Rosedal de Palermo, el Museo Sívori está rodeado de verde y posibilidades para integrar arte y aire libre cuando el protocolo sanitario habilite la reapertura Crédito: Hugo Serra

Otro caso de refacciones inminentes es el de la Manzana de las Luces. "Si bien las obras de infraestructura en el edificio van a ser largas (es "el" icono de la ruina), tenemos un primer planteo de generar un nuevo acceso amplio, anulando lo que hoy es un estacionamiento bastante inútil y generando una amplia plaza seca en la calle Perú donde podrán tener lugar múltiples actividades", cuenta Valeria González, Secretaria de Patrimonio Cultural. Ya comenzaron a desmalezar el playón. Hay una primera fecha tentativa de estreno para celebrar el 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos, se concertará el coloquio Los Estudios afroargentinos hoy y el concierto AfroSonidos, con la Orquesta típica de la Manzana de las Luces, Egle Martin, la Agrupación Xangó, Luanda, Fidel Nadal y Louis Yupanqui. "Si no está avanzado el plan de la plaza seca, tendrá lugar en el Patio de la Procuraduría", cuenta. Se transmitirán vía streaming, si las condiciones sanitarias aún no lo permitieran. "No tenemos autonomía en ese sentido: dependemos de definiciones de sanidad pública", explica.

En las Manzana de las Luces ya trabajan para acondicionar un estacionamiento en desuso y transformarlo en una plaza seca con programación cultural Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

A falta de espacio verde, buenas son las explanadas. Malba ya tiene en sus talleres la próxima obra que instalará ahí, en el acceso, donde ya han pasado piezas monumentales de Alicia Penalba, Leandro Erlich, Jeff Koons. La próxima a inaugurarse es la escultura Leverage (Apalancamiento) del artista mexicano Pedro Reyes, que ya está en los talleres del museo, construida y lista para su emplazamiento. Se trata de un subibaja que, por un desequilibrio de fuerzas, lleva nueve personas de un lado y una del otro: una metáfora de las relaciones sociales y, también, de geopolítica. La fecha de inauguración es a confirmar, como todo, pero los planes siguen. Desde el museo cuentan que piensan en un despliegue hacia la plaza lindera, con acciones como proyecciones y performances.

Render de "Leverage", la obra-subibaja que se instalará en la explanada del Malba Crédito: Malba

Otro museo sin espacio verde es el Moderno. Pero la curadora Carla Barbero lleva ya dos meses trabajando con artistas que tomarán la calle y la vereda. El artista Elian Chali, un muralista urbano a gran escala, va a hacer su obra más grande en el asfalto de toda la cuadra de San Juan al 300. Verónica Meloni hará una performance que evoca la silenciosa tarea de trabajadores de la higiene urbana, una obra que viene desarrollando hace unos años y que tuvo gran protagonismo en Ciudad de México el año pasado. "En este contexto, en el que 'el afuera' se ha convertido en un lugar que nos expone a la fragilidad, que el arte y lxs artistas nos convoquen a salir es parte del movimiento vital. Es volver al espacio público desde acciones poéticas y también afectivas porque el arte es parte fundamental de la construcción de comunidad", analiza Barbero.

Palaciegos y premiados, los jardines del Museo Nacional de Arte Decorativo son una obra de arte en sí misma Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Desde la Dirección Nacional de Museos y Patrimonio hacen planes de actividad cultural en espacios abiertos a futuro. "Creo que la cuestión del cuerpo se volvió un tema muy relevante y crítico en esta etapa de aislamiento global. Pienso la cultura como el campo que nos permite que una crisis no sea sólo pérdida y desastre sino una oportunidad. Estamos en medio de una mutación proxémica y programas como estos piensan cómo reponer la sensibilidad dentro de cimbronazo. También es hora de empezar a evaluar los públicos más cualitativamente que cuantitativamente", explica González.

Patios y galerías del Museo Histórico Sarmiento

Será tiempo, entonces, de revalorizar a los pequeños y no siempre transitados casa-museo. El Yrurtia, que conserva el legado del escultor Rogelio Yrurtia y de la pintora Lía Correa Morales, en el barrio de Belgrano, tiene un jardín que es "obra". Entonces, su reapertura tendrá que ver con ese jardín presente y pasado, a través del olfato y el oído. Conversaciones en el jardín será una visita sensorial orientada a adultos mayores, que propone compararlo con lo que fue en la década del 20. Se podrá escuchar el sonido del arroyo corriendo por la actual calle Blanco Encalada, el sonido del agua en la alberca y el canto de los pájaros, sentir el aroma del té que acostumbraban tomar por las tardes en la glorieta, el perfume de los azares, sentir la suavidad de las hojas, lo rugoso de los troncos y bancos. También habrá un taller de herbario para niños y proyecciones de cine. "Apelamos a una experiencia de cine al aire libre con sesiones cortas que permitan revincularnos gradualmente con este tipo de arte de consumo colectivo", dice la directora, Andrea Elías.

Otra joya de pequeña escala es el Museo Casa Ricardo Rojas, donde ya se está trabajando junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra en una huerta agroecológica en el patio trasero (o "jardín de los naranjos"). La invitación será para narrar sueños en papeles "plantables" y luego ver el crecimiento y transformación de ese sueño en una planta.

La casa museo Ricardo Rojas

Primavera para el "patrimonio natural"

Para otros museos será tiempo de sacar a relucir su patrimonio natural. El Museo Nacional de Arte Decorativo, por ejemplo, tiene a su alrededor jardines palaciegos. "Nuestros espacios al aire libre serán fundamentales. Música, teatro, performances, instalaciones, mapping y un diálogo sinérgico y movilizador entre patrimonio y contemporaneidad para que la vereda, la calle y el espacio público vuelvan a generar motivos de encuentros, de cruces y vínculos comunitarios", propone su director, Martín Marcos.

Los jardines del Museo de Arte Español Enrique Larreta, un oasis en el corazón de Belgrano Crédito: Hugo Serra/Museos de la Ciudad

En CABA están los muy verdes museos de Arte Español Enrique Larreta, Artes Plásticas Eduardo Sívori, Histórico Cornelio Saavedra, Humor, Isaac Fernández Blanco y Arte Popular José Hernández. "Estamos trabajando para volver a los museos con una nueva mirada, actividades en el espacio público, involucrando el entorno y la participación de los vecinos. Los jardines van a ser protagonistas en esta nueva etapa", dice Martina Magaldi, gerente de MuseosBA.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con varios museos con mucho verde; entre ellos el Histórico Saavedra Crédito: HSphoto

Proa ya prepara sus espacios: la explanada, la terraza y el enorme jardín de Proa 21. Volverá el taller Nómade para chicos en la explanada, las proyecciones en el jardín, mientras se piensa en teatro, performances y proyecciones, como la que se hizo en diciembre pasado: en la puerta de la fundación, la coreógrafa Ana Garat bailó alrededor de la obra Whirligig (Molinete), del artista Dan Graham. Bailar, recorrer jardines, compartir fuera de la virtualidad y experimentar el arte cuerpo a cuerpo, deseos próximos a cumplirse, pandemia mediante.

