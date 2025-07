A pulmón: el Festival Internacional de Literatura de Tucumán sobrevive al ajuste y va por su novena edición

De viernes a domingo, vuelve a la capital del “Jardín de la República” el Festival Internacional de Literatura de Tucumán (FILT), uno de los encuentros literarios más importantes, desde su creación en 2015, en el norte del país. Con entrada libre y gratuita, la novena edición del FILT tendrá lugar en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1545) y, el sábado a la noche, en la Facultad de Derecho (25 de Mayo 471), en San Miguel de Tucumán.

Viajarán a la capital tucumana las escritoras María Moreno, Ariana Harwicz, Claudia Masin, Adriana Riva y Carmen M. Cáceres, el cineasta Mariano Llinás (que en 2026 publicará su primer libro) y los escritores Guillermo Martínez, Juan Mattio y Mariano Quirós. Participarán escritores locales como Inés Aráoz, Grimanesa Lázaro, María Lobo, Carmen Perilli, Verónica Barbero, Florencia Méttola, Fabián Soberón, Silvia Camuña, Pablo Romero, Diego Puig, Facundo Íñiguez, Exequiel Svetliza y Valentín Monroy, entre otros.

En 2024, más de diez mil personas asistieron al FILT, que busca fomentar la profesionalización de escritores del noroeste argentino así como también la producción editorial de la región. De 16 a 22, durante los tres días habrá una feria de editoriales. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram del festival.

Este año, al igual que el anterior, no hubo apoyo económico de la Secretaría de Cultura de la Nación ni del Fondo Nacional de las Artes. En 2023, el Estado había aportado medio millón de pesos para la realización del encuentro.

El Festival Internacional de Literatura de Tucumán va por su novena edición

“Tenemos la suerte de que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es una aliada que siempre nos acompaña a pesar de sus bajas presupuestarias, porque al igual que nosotros considera que este evento es invaluable para la cultura tucumana”, dice a LA NACION la escritora Sofía de la Vega, organizadora del festival con los escritores Ezequiel Nacusse y Blas Rivadeneira.

“El FILT tiene una estructura que aceitamos a lo largo de los años; después de la pandemia, sentimos que llegamos a buen puerto -agrega-. Siempre tenemos dos instancias en simultáneo en el MUNT: una en el exterior, aprovechando el clima tucumano invernal, con una feria editorial que crece año a año, un patio de comidas y actividades como lecturas, juegos literarios, recomendaciones de libros. Y en el interior, suceden las entrevistas, conferencias y mesas debates”.

Cada edición, cuentan los organizadores, se va armando de forma azarosa. “En esta ocasión decidimos hacer un festival muy literario, con autores que hace mucho queríamos que vinieran como María Moreno, Ariana Harwicz y Mariano Llinás, cuyo trabajo tiene que ver profundamente con la literatura; con escritores de trayectoria como Juan Mattio, Mariano Quirós y Guillermo Martínez, y la visita de una gran poeta, Claudia Masin. También voces más emergentes con libros con muy buena recepción como el caso de Adriana Riva y Carmen M. Cáceres”.

La escritora e investigadora tucumana María Lobo, presente en el FILT

“Escribir en Tucumán o sobre Tucumán es una posibilidad real, original; cierto ritmo tucumano es más amable a la hora de producir”, asegura De la Vega.

No obstante, la falta de financiamiento afecta el ámbito cultural. “Se necesita una mayor articulación entre los diferentes agentes -dice-. En el festival intentamos que esos cruces entre escritores, editores, libreros, académicos, críticos e instituciones públicas se dé, aun con sus conflictos. En términos de financiamiento, esta falta de articulación es notoria: es muy difícil contar con auspicios privados y públicos. El FILT se hace muy a pulmón y creo que hay que dejar de romantizar la gestión cultural a pulmón; se debería avanzar en políticas públicas de fomento de este tipo de actividades”.

“Pienso en el FILT como un espacio que viene dejando huellas en la materialidad verbal de las nuevas producciones; para los nuevos autores es un modo de inscripción profesional de la escritura -dice la narradora Verónica Barbero a LA NACION-. Algo viene ocurriendo en Tucumán desde hace unos años, la aparición de nuevas editoriales dan cuenta de una pulsión por decir, por escribir, y el festival es un vehículo para interrogar a la literatura acerca de esto, se hace cargo de las palabras de la tribu y se las ofrece al lector. Permite que penetre en la ciudad ese coro polifónico de argumentos, de voces situadas, viene a dar cuenta de cómo nos narramos, cómo cada uno conoce el mundo“.

En los tres días que dura el FILT habrá una feria de editoriales independientes

La autora tucumana, que en 2024 publicó la novela Obsidiana, participa el sábado a las 17 de la mesa “Narrar las madres. Maternidad y literatura”, con Masin, Riva y Perilli, coordinada por Majo Bovi, y a las 18, de “Contar el cuento norteño. El margen y lo siniestro en la literatura argentina”, con Lázaro, Cáceres y Quirós, coordinada por Silvia Camuña.

La primera vez en el FILT

María Moreno participa por primera vez del FILT, donde presentará La merma (Random House), crónica sobre el ACV, y conversará sobre su trayectoria con Rossana Nofal y Victoria Daona, el viernes a las 19.30.

También Guillermo Martínez debuta en el FILT. “Sé que lo organiza gente joven muy lectora, y que ya han logrado convertirlo en una referencia para los escritores y escritoras de todo el país, así que estoy muy feliz de participar -dice el autor de La última vez-. Supongo que en el debate volveré a afilar las armas de ‘Un ejercicio de esgrima’ [ensayo incluido en La fórmula de la inmortalidad]. Cambian las generaciones, pero las discusiones de la crítica son las mismas”. El escritor será entrevistado el viernes a las 18.30 por Soledad Martínez Zuccardi y Carolina Sánchez, y el sábado a las 18.30 conversará con Mattio, Harwicz, Lobo y Nacusse sobre políticas y riesgos de la escritura actual.

“Nunca fui a ese festival en Tucumán, ni tampoco al de Paraná, al que voy a ir este año -cuenta Harwicz-. Un autor, sí o sí, como parte de su política literaria, debe pensar en los lectores de todo el país, por más que algunos países, como el nuestro, tengan más dificultades de distribución en determinadas zonas y provincias. Sabemos que el espíritu federal está, pero que es complejo. La política de un autor tiene que ser federal, tiene que pensar en los lectores, los libreros, los centros culturales y las universidades de todo el país. Estoy muy feliz de ir al FILT”. Harwicz, que participará de la mesa debate con Martínez, Lobo, Mattio y Nacusse, será entrevistada el sábado por la noche por Verónica Juliano y De la Vega.

El director y guionista de Historias extraordinarias estará en dos actividades del FILT. El sábado a la noche, después de una “invocación poética” a Leda Valladares, participará de una lectura especial dedicada a la ruta con otros invitados. Y el domingo a las 19.30, en el cierre del festival, conversará con Pedro Arturo Gómez y Pedro Ponce Uda.

“Sinceramente, creo que lo más divertido que puedo decir es que aprovecho la oportunidad para un viaje familiar -dice Llinás a LA NACION-. Vamos mi mujer, mi hijo y mi perra, tras varios días en auto. Al mismo tiempo, hay que decir que ir a Tucumán me genera mucha expectativa. Mi mujer [la actriz y guionista Laura Paredes] estuvo allí filmando una película a principios de año y volvió muy revolucionada con el ambiente cultural y cinematográfico tucumano, de modo que el Festival será la forma de conocer ese fenómeno del que me han hablado tanto. Finalmente, tendré la posibilidad de probar unos sándwiches que de repente están adquiriendo fama nacional”. Los afamados sándwiches no son de miga sino de milanesa.