Laura Paredes y Pilar Gamboa, las talentosas intérpretes de los dos films argentinos más vistos del año: Argentina, 1985 y 30 noches con mi ex

escuchar

Radicalmente, por trayectoria, intereses y búsquedas artísticas, Laura Paredes y Pilar Gamboa son dos actrices vinculadas con la escena indie tanto a nivel escénico como del cine independiente. Desde hace casi veinte años, ambas son de parte de esa maravillosa banda de actrices, directoras, dramaturgas, curadoras y gestores llamada Piel de Lava, que completan Elisa Carricajo y Valeria Correa. Este colectivo emblema de la escena alternativa porteña estrenó hace cuatro temporadas la obra Petróleo, aquella tremenda maquinaria escénica en la que interpretan a trabajadores hombres que comparten un mínimo trailer perdido en la Patagonia, ubicado cerca de un pozo de petróleo casi vacío. Desde el momento de su estreno, la obra no paró de ampliar la base del público del grupo y hasta pasar a formar parte de la programación de una sala típica del circuito comercial. En esa fantástica deriva que parece no tener fin, en estos momentos las cuatro están de gira por España con ese pozo petrolero que no para de sorprender. Y aunque a ellas el mundo del reconocimiento mediático o las fórmulas del éxito les pueda resultar como algo lejano, Laura Paredes y Pilar Gamboa son parte fundamental de los elencos de las dos películas argentinas más taquilleras del año: Argentina, 1985, de Santiago Mitre, y 30 noches con mi ex, de Adrián Suar.

Estrenada en agosto, 30 noches con mi ex, que protagonizan Adrián Suar y Pilar Gamboa, tuvo un arranque que le permitió al cine argentino liderar, luego de dos años, la preferencias de público Cleo Bouza

Por temática, diseños de producción, lenguaje y mecanismos de exhibición se trata de dos propuestas cinematográficas muy distintas entre sí. Sin embargo, a juzgar por los números de taquilla. terminan siendo vecinas. En su primera semana, gracias a 30 días con mi ex, el cine argentino volvió al primer puesto de la taquilla, un lugar que no había podido conseguir desde principios de 2020 cuando se estrenó El robo del siglo. En septiembre, a un mes de su estreno y de batallar contra el fenómeno animé Dragon Ball, se convirtió en la película local más vista hasta ese momento. Todo esto sucedió, imposible dejar de lado al contexto, en el marco de la lenta y traumática vuelta de espectadores a las salas de cine luego de la pandemia. La comedia dramática protagonizada por Suar-Gamboa lideró el ranking de las películas localeshasta que se estrenó, en apenas el 30 por ciento de salas del país, el film basado en el Juicio a las Juntas que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani.

En esa película, que ha generado un enriquecedor y necesario debate que no se detiene, Laura Paredes conmueve recreando el perturbador testimonio de Adriana Calvo de Laborde, quien fue secuestrada cuando cursaba el sexto mes de embarazo en 1977 y cuya hija nació en el asiento trasero de un Falcon verde. Durante el rodaje, ese monólogo debió ser filmado 18 veces hasta dar con la toma correcta. Paredes hizo llorar a todo el equipo, sin distinción de roles, con su relato de las privaciones, torturas y penurias que sufrió Calvo de Laborde. El efecto es semejante en el público. La película de Suar sigue presentándose en salas y también se puede ver en la plataforma Star+. La de Mitre, también continúa exhibiéndose en cines mientras está disponible en Amazon Prime Video. Según las cifras actualizadas de la consultora IBOE, Argentina, 1985 acumula 917.015 entradas vendidas, mientras que 30 noches con mi ex ya alcanzó los 787.431 tickets.

Laura Paredes, la responsable de esa escena conmovedora, empezó a estudiar teatro a los 18 años, en Avellaneda. Al poco tiempo, se anotó en un curso de actuación que daba Rafael Spregelburd en el Rojas. A la misma edad, después de imitar varias veces en reuniones familiares al tío Enrique y de un acto escolar en el cual hizo de conductora de un programa de televisión, Pilar Gamboa –otra tremenda actriz de una paleta expresiva única– empezó a estudiar teatro. Se anotó en el Conservatorio de Arte Dramático pero no entró. Entonces, fue a parar al Rojas, a un curso dictado por Cristian Drut. En 2003, cuando las integrantes de Piel de Lava todavía no eran madres y no tenían el reconocimiento actual que ostentan –tanto juntas como por separado– estrenaron Colores verdaderos. Le sucedieron otras obras hasta que, en 2018, fue el turno de Petróleo, al que se sumó Laura Fernández en la dirección. La estrenaron en el Teatro Sarmiento como parte del ciclo Artistas en Residencia, en el cual revisitaron las obras anteriores. Ese mismo año, para artistas tan del mundo de lo escénico como el de las cámaras, las cuatro ganaron el premio a las mejores actrices del Bafici por La flor, película que dirigió Mariano Llinás, pareja de Laura y coguionista de Argentina 1985. En la obra que transcurre en un paraje patagónico Paredes hace de Montoya, “un débil un tanto mentiroso, un tipo que se esfuerza por sostener su masculinidad” (así lo presentó de ese modo en un reportaje). Pilar Gamboa hace de El Carli, “medio líder, medio machirulo”. Son de los cuatro hombres que conviven en un trabajo que indaga en el estereotipo de lo masculino.

En la primera temporada en el Sarmiento, sala que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires, las 250 butacas puestas a la venta se llenaron siempre. Luego fue a parar a la sala Casacuberta del Teatro San Martín, que tiene 535 butacas. Otra vez, funciones agotadas. En toda esa deriva, el grupo nacido, criado y acostumbrado a la lógica del circuito alternativo metió el equivalente a cuatro Luna Park (29.587 espectadores en 100 funciones) Algo similar pasó cuando pasaron al Metropolitan Sura.

Valeria Correa, Laura Paredes, Elisa Carricajo y Pilar Gamboa en Petróleo, el éxito que estrenaron hace 4 años y que, en estos momentos, están de gira por España Carlos Furman

“Es interesante ver a señoras de tapado en la platea y que, en el medio de ese olor a perfume de freeshop, estén estudiantes de actuación -reconocía Pilar en una nota de hace dos años en la que reflexionaba sobre el paso a una sala comercial-. Se arma un cruce de lenguajes que es interesante transitar siempre. Todo me da aventura y cero prejuicio. Y me parece alucinante que el teatro comercial se de cuenta que esa fórmula de traer cosas que anuncian como «probadas en Madrid» no existe. No hay fórmulas: hay espectáculos”. Actualmente, Petróleo está gira por España y el espectáculo “probado” en Buenos Aires se presentará a principio de mes próximo en Madrid, en el prestigioso Festival de Otoño del cual también formarán parte las obras Fuck Me y Love Me, con Marina Otero; y Nocturno de Ulrike o El sujeto histórico, con Maricel Alvarez, Emilio García Wehbi y Marcelo Expósito. En Madrid como en Girona, las chicas que hacen de chicos agotaron las entradas.

En España cumplen el rito de montarse, de dragearse, de convertirse en esos trabajadores tan toscos como tiernos. En una nota publicada en el Diario de Cádiz titularon “Piel de Lava perfora en la intimidad masculina para sacar ‘Petróleo’”. Desde el otro lado del Atlántico, Pilar Gamboa cuenta a LA NACION: “Hasta ahora hicimos dos funciones en Cádiz, por lo cual es un poco apresurado dar un panorama total de la gira. Las masculinidades no son iguales en todo el mundo. De todos modos, es muy alucinante sacar la obra y presentarla acá. Siempre decimos que van pasando las cosas, van pasando las cosas y queda Petróleo. Es muy emocionante para nosotros estar haciendo este viaje y, en lo personal, es muy intenso porque perdí a mi mamá, que era española, hace muy poquito y ahora estoy en su tierra con mi hijita de tres meses. Vivo todo como en medio de una burbuja un tanto lisérgica, paso por todos los estados posibles. Hasta ahora, el público fue muy amoroso en el momento del aplauso y es gratificante entender que hay algo de la obra que va más allá de la frontera de CABA”.

Como es común en ellas, que suelen involucrarse en distintos proyectos en los que confían, mientras Laura Paredes está subida a la gira mágica de una obra que va tanteando nuevos públicos está presentando los lunes, esta vez como directora, la obra Lorca, el teatro bajo la arena, en El Portón de Sánchez. La acción transcurre en Almería, a unos 600 kilómetros de Badajoz, en donde está ahora.

Hace cosa de un mes, junto a los dos protagonistas de Argentina, 1985 y Alejandra Flechner, Paredes fue parte de la comitiva que estuvo en el estreno mundial del film en el Festival de Venecia. “Eso fue una verdadera conmoción -recuerda-. Era la primera vez que veía la película y fue en medio de una platea con gente aplaudiendo, gritando. En algún momento me preguntaba qué estará pasando que esa historia replica de esa forma en los italianos. Claro que, a los dos semanas, estaba ganando la extrema derecha en Italia. Parece ser que es una película que, en cada lugar, puede replicar de una forma distinta; como si esa gesta de la democracia en cada país tiene algo para decir y conmover”, cuenta esta brillante actriz sobre este film que, obtuvo el premio del público en festivales de Francia, España y los Estados Unidos. En el de Venecia también se presentó Trenque Lauquen, la película de Laura Citarella que protagoniza y en la cual actúan también Rafael Spregelburd y Elisa Carricajo, dos cómplices históricos. En estos saltos territoriales y de capas ahora viene de participar con Petróleo en el Festival Iberoamericano de Teatro, de Cádiz, antes de las funciones previstas en Girona y en Madrid, en donde las entradas ya están agotadas.

Laura Paredes en Argentina,1985; en una escena vital en la trama de la película que va por su millón de espectadores Prensa Prime Video

En Argentina, 1985 la actuación de Laura Paredes como Adriana Calvo de Laborde es imposible que pase inadvertida. “El rodaje implicó estar sentada en la misma sala en donde se realizó el Juicio. Me senté donde se sentó Adriana teniendo que decir, palabra por palabra, lo que había dicho ese día -recuerda-. Cada nueva toma fue algo del orden de catarsis, fue todo muy conmovedor. La sala estaba llena de extras y, de golpe, todos estábamos recreando el Juicio. Fue un momento inolvidable. Y ahora, con la película ya estrenada, me gusta escuchar comentarios que hablan de Adriana Calvo en presente [N. de la R.: murió en 2010], lo que me pone muy contenta, me enorgullece, es el mejor regalo”.