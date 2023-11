escuchar

Si bien el domingo pasado, durante el debate entre los dos candidatos presidenciales, hubo tiempo para hablar de pasantías juveniles en el Banco Central, Margaret Thatcher, el GDE, Pinocho y el papa Francisco, la cultura volvió a estar ausente de la agenda. A pedido de LA NACION, los equipos de cultura de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UP) presentaron una serie de propuestas concretas para el ciclo presidencial que comenzará el 10 de diciembre.

El economista Javier Milei había anticipado a este diario que en su gobierno no habría Ministerio de Cultura y que el área dependería de Jefatura de Gabinete. El productor de espectáculos teatrales y musicales Leonardo Cifelli, designado por Milei como responsable del área, hizo referencia a la Secretaría de Cultura (el antecedente inmediato tuvo lugar entre 2018 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos). En las últimas semanas, artistas, escritores, intelectuales y “trabajadores del libro” se expresaron públicamente en contra de Milei y llamaron a votar por Sergio Massa.

Integrantes del equipo de cultura de Unión por la Patria participaron de la "caminata por la democracia" el sábado pasado en la avenida Corrientes; también asistió el actual ministro de Cultura, Tristán Bauer Télam

Sobre esa misma cuestión, desde UP señalaron que no habría cambios y que el Ministerio de Cultura seguiría existiendo. El equipo de cultura del candidato Massa hizo saber que no tiene “voceros”. Algunos de sus integrantes, que actualmente son funcionarios, participaron de la “caminata por la democracia” que se hizo el sábado pasado en la avenida Corrientes, a la que también asistió el actual ministro de Cultura, Tristán Bauer. Ayer, en la entrega de los Premios Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, galardonados y funcionarios manifestaron su incertidumbre y la necesidad de “compromiso” de cara al balotaje.

El productor teatral y musical Leonardo Cifelli quiere una cultura "libre y federal" Gentileza

En el documento “Por una cultura libre y federal”, enviado por Cifelli días atrás, se destaca que, debido a que la Argentina atraviesa “la peor crisis económica de los últimos veinte años”, los recursos del área deberán ser “optimizados” y que las políticas culturales se articularán con los gobiernos provinciales, si es que LLA triunfa en las urnas. “Contamos con un equipo con trayectoria dentro de la cultura y su industria, y eso nos permite tener claro desde el primer momento cuáles son las prioridades y las decisiones que debemos tomar”, indica.

Al ser consultado si en el Gobierno actual la cultura no era “libre”, Cifelli respondió: “En realidad, libre de pensamientos, no contratar a los mismos de siempre. Por ejemplo, al Teatro Auditorium de Mar del Plata el verano pasado fueron todos actores K. Conmigo trabajarán todos: K y no K”. También dijo que el Estado dejaría de pagar “fortunas” a los artistas.

En LLA se trabaja en un plan de “promoción cultural internacional”, a través de “alianzas e inversiones público-privadas” a fin de establecer circuitos “alrededor del mundo, trabajando en el diseño y producción de programas itinerantes que nutran a embajadas, consulados y espacios culturales en el exterior”. Desde UP, en cambio, indicaron que se pondría énfasis en el lazo cultural con los “países de la región” y en apoyar las leyes de sostén a la creación.

Cinco propuestas de LLA

1) Optimización de los recursos existentes, logrando la participación de un mayor número de artistas. “En el caso del Teatro Nacional Cervantes tenemos como objetivo, por un lado, la proyección de obras nacionales, y por el otro, convocar a artistas que hoy no tienen trabajo. Actualmente solo trabaja el 5% de los artistas. Conmigo van a trabajar todos”, dijo Cifelli. Productores y artistas del ámbito musical dejarían de pagar Ganancias e Ingresos Brutos si Milei llega al poder.

2) Federalización, “poniendo los recursos existentes desde la Secretaría de Cultura en cada rincón del país coordinadamente con cada provincia anfitriona. Queremos una cultura libre y federal”.

3) Finalización de la puesta en valor del Palais de Glace y de espacios culturales que hace años tienen sus obras de restauración frenadas.

4) Búsqueda de incentivos que permitan el emplazamiento de las grandes plataformas audiovisuales en el país. “Esta política genera puestos de trabajo para los argentinos, directa e indirectamente. Promueve el turismo, las inversiones, el ingreso de divisas extranjeras y nos da visibilidad en el mundo, generando mayores oportunidades de crecimiento a productores, artistas, maquilladores, vestuaristas, técnicos y tantos otros que conforman la industria audiovisual local”.

5) Sistema de Mecenazgo a nivel nacional.

Las cinco propuestas de UP

1) Impulso de la generación de empleos en el sector de la “economía creativa” y la exportación de bienes y servicios culturales. “La cultura y la creatividad son motores de desarrollo económico y cultural en la Argentina: se trata de 350.000 puestos de trabajo directo y del 2.5 % del PBI”, estimaron.

2) Fortalecimiento del federalismo a través de la asignación de recursos a las provincias, los municipios y los pueblos. “Impulsaremos la creación de polos de desarrollo cultural en las provincias, para generar más trabajo de calidad”.

3) Preservación de bibliotecas populares, monumentos históricos, edificios emblemáticos y sitios arqueológicos. Reconocimiento y protección de tradiciones orales, danzas, artesanías y otras formas de patrimonio cultural intangible, a través de nuevas legislaciones.

4) Habrá incentivos fiscales y financieros a las empresas y emprendedores involucrados en industrias culturales, como la producción audiovisual, la música, la industria editorial, el diseño y los videojuegos.

5) Promoción de la “diversidad cultural” y la integración con los países de la región, acompañando la internacionalización de productos y servicios con potencial de exportación.