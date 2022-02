Alessandro Baricco volvió a su casa después de un trasplante exitoso

ROMA.- “En casa finalmente”. Así como el 22 de enero pasado el escritor italiano Alessandro Baricco, causó gran conmoción al anunciar que se encontraba internado, a punto de ser sometido a un trasplante de médula debido a una leucemia, esta tarde volvió a reaparecer para dar la noticia más esperada: la intervención fue exitosa, fue dado de alta y ya se encuentra en su casa de Turín. Aunque hará falta tiempo para poder festejar, advirtió.

“En casa finalmente. Gran alegría”, escribió Baricco, de 64 años, en sus redes sociales, posteando una foto de un escritorio de madera, probablemente el suyo, junto a su computadora portátil, un libro de Charles Dickens (El círculo Pickwick) y una agenda. Cuando había anunciado su internación, hace menos de un mes, había posteado una foto de una mesa de hospital, siempre junto a su PC y dos libros.

El reconocido autor de best sellers como Seda y Novecento, agradeció a quienes lo cuidaron y reveló que el trasplante salió bien. “Tengo que agradecer el staff médico del Instituto de Candiolo: de ellos sólo he recibido cuidado, atención y gentileza”, escribió. “Todo salió realmente bien con el trasplante y sé que si esto también ha pasado se debe a la oleada de afecto y energía que muchas personas me han enviado, a menudo, desde lejos”, agregó, manifestándoles también a todos ellos “toda mi gratitud, la más sincera”.

“Ahora se trata de seguir adelante para reconstruir, con paciencia y disciplina, esperando ver llegar pronto la hora de los festejos. En ese caso, pienso hacerlos durar años”, sumó, cerrando el posteo con sus iniciales, AB.

El 22 de enero pasado Baricco había causado gran conmoción al revelar, siempre a través de las redes sociales, que cinco meses antes le habían diagnosticado una leucemia mielomonocítica crónica. “Me quedé mal, pero tampoco tanto, dale. Cuando tenés una enfermedad de este tipo lo mejor que podés hacer es someterte a un trasplante de células madre de la sangre, cosa que haré en un par de días”, había contado, al precisar que desde entonces se estaba preparando para que su hermana Enrica le donara, en un trasplante, células madre.

Entonces, se había despedido de sus miles de followers con optimismo: “por un tiempo no cuenten conmigo, pero tampoco se acostumbren demasiado a la cosa porque los médicos que se pusieron en la cabeza que me van a curar tienen toda la pinta de que lo van a lograr rápido”. Y así fue.