Algo macanudo: se celebra nueva edición del Lunfardazo en San Telmo

Atenti: con una nueva edición del Lunfardazo, la Academia Porteña del Lunfardo (APL) celebra este sábado a partir de las 15 el Día del Lunfardo (establecido el 5 de septiembre para conmemorar la publicación del libro Lunfardía de José Gobello, en 1953). Las actividades -exposiciones de académicos, feria de libros y sorteos- se desarrollarán a partir de las 15.30 en la sede de la APL, en Estados Unidos 1379. Al atardecer, habrá un cierre musical con el Dúo Placenti-Frasca y la voz de Nina (el pianista y compositor Adrián Placenti integra la APL, donde ocupa el sillón “Last Reason”). No habrá que garronear porque la entrada es libre y gratuita.

Con entrada libre y gratuita, vuelve el Lunfardazo

“Desde fines del siglo XIX el lunfardo expresó el habla coloquial del criollo cosmopolita, una figura tan singular como la de la propia sociedad porteña que modeló los flujos inmigratorios de gentes que se mezclaban por doquier -dice a LA NACION la historiadora Ema Cibotti, presidenta de la APL, donde ocupa el ‘sillón Félix Luna’-. Una experiencia social, única, irrepetible, que transformó a Buenos Aires en la única capital del mundo que cruzó el umbral del 900 con más población extranjera que nativa”.

El lunfardo no pierde vigencia y se renueva entre laburantes, fifís, chamuyeros y piojos resucitados. “El glosario lunfardo, extenso, sigue en uso con palabras como mina, pibe, trompi, engrupido, cana, laburo, afano, tongo, gil, y nos acerca como antaño, pero entonces también intimidaba. Decidor, sirvió como puente y barrera para saber quién era quién en una sociedad que permeaba las diferencias de clase. Las intenciones no bastan para excluir o prohibir y en rigor no hubo guetos, nos mezclamos, y sorteamos los vetos, porque la dinámica de la asimilación, gracias a la escuela, fue vertiginosa, como lo fue el entrevero entre la oralidad y la escritura, cunas del lunfardo en la letra viva del sainete primero y del tango, escrito, leído y cantado”.

“Nuestra Academia valora y analiza este origen y su larga deriva hasta hoy. Es herencia cultural y patrimonio intangible pero siempre, siempre, como dice Oscar Conde, ‘el lunfardo es una rebelión de la lengua’”, concluye Cibotti que mañana a las 15.45 dirá las palabras inaugurales del Lunfardazo.

Con Andrea Bohrn (sillón “Roberto Arlt”) y Santiago Kalinowski (sillón “Luis C. Villamayor”), el académico Claudio Martínez (sillón “Carlos Gardel”) disertará en el panel “Estudiar el pasado para comprender el presente: la importancia del trabajo documental en el estudio del lunfardo”, previsto para las 16.

“Para la Academia volver a lanzar el Lunfardazo es realmente importante -afirma Martínez-. Se trata de un evento que busca poner en el centro de la escena las investigaciones sobre el habla popular rioplatense y su vigencia. Hay muchas personas que piensan que el lunfardo es un objeto de estudio histórico o estrictamente filológico, pero la verdad es que nos atraviesa hoy como argentinos completamente: está en la historia del habla popular, pero también en nuestras actuales palabras y expresiones cotidianas que dan cuenta de las representaciones comunes que tenemos los hablantes sobre nuestra realidad circundante”.

Durante el evento, los académicos presentarán ponencias con los resultados de sus investigaciones lunfardescas. “Un evento semejante responde a la importancia de continuar reflexionando en torno al lunfardo como patrimonio cultural, no solo en el ámbito rioplatense, sino también nacional. En la APL conviven estudios lingüísticos, sociológicos, históricos y artísticos, lo que da cuenta de la cantidad de esferas de la vida cultural que entraron y siguen entrando en contacto con el lunfardo. Nos sigue pareciendo que conocer el lunfardo y compartirlo es simultáneamente reconocernos, incluso si lo hacemos polémicamente, con nuestro carácter de argentinos”.

También participarán del Lunfardazo los académicos Teresita Lencina (sillón “Ángel Gregorio Villoldo”), Dulce Dalbosco (sillón “Nicolás Olivari”), Daniel Antoniotti (sillón “Enrique González Tuñón”), Jorge Dimov (sillón “Evaristo Carriego”) y Oscar Conde (sillón “Benigno Baldomero Lugones”). La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram de la APL.