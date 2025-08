¿Ortiba u ortiva? Netflix recurre al “vesre” para promocionar la serie de Tim Burton

Algunos dirán que Netflix juega al fleje con la apropiación cultural. Para promocionar la segunda temporada de Merlina, dirigida por Tim Burton, esta vez recurrió al lunfardo. “Nací así, con el corazón ortiva”, se lee en los afiches de la serie protagonizada por la actriz estadounidense Jenna Ortega, que interpreta a la adolescente Wednesday Addams, la benjamina de la familia Addams.

La usuaria de X @paternat posteó una foto del afiche, tomada en el barrio de La Paternal, y opinó: “Netflix se metió en camisa de once varas y promociona en lunfardo. Ortiba es el ‘vesre’ de batidor, el que delata”. “Además mal aplicado”, acotó la actriz y guionista Malena Pichot. Muchos coincidieron en que “ortiba” debe escribirse con be larga y no con ve corta. Sin embargo, los usos populares marcan las “oscilaciones ortográficas” de las palabras al vesre.

En el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, “ortiba” u “ortiva” se define como un sustantivo o adjetivo que puede usarse como “delator” o “soplón”. ¿Es el caso de la heroína recreada por Tim Burton? LA NACION consultó a dos destacados investigadores y “lunfardólogos”.

“Efectivamente, ortiba es el vesre de batidor, como dice el posteo -responde el filólogo, poeta y académico Oscar Conde, miembro de la Academia Porteña del Lunfardo y de la Academia Argentina de Letras-. Por lo tanto, debería escribirse con be larga. Pero siempre digo que el lunfardo es un lenguaje popular y no hay nadie que dirima reglas ortográficas, como podría hacer la Real Academia Española con el castellano. Igual que sarparse, que es el vesre de pasarse, y muchos usan con zeta, zarparse. En cuanto al uso en el afiche, ‘tener el corazón ortiba’, la palabra ya no se usa solo como delator, sino como cualquiera que se opone a tus deseos o a lo que se espera que haga. Si alguien dice que no puede ir a jugar un partido a la noche a la canchita es un ortiba; en ese sentido, podría ser. La ve corta hace un ruido bárbaro, es verdad”.

La investigadora y miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, la profesora Andrea Bohrn, coincide con Conde en que el uso original de “ortiba” se ha ido perdiendo. “O mutando -remarca-. Muchos vesres adaptan su significado tras la inversión; algo así pasa con hotel y telo, que se transforma en un tipo de hotel; o mujer y jermu, bruja u jabru, para referirse a ‘pareja femenina’. Al no haber un ente que regule la ortografía, los hablantes van tomando las decisiones que consideran correctas y se producen esos cambios que ayudan a opacar la etimología del vesre. En el caso de ortiba/ortiva, pasó de ser delator a mala onda, cortado, agreta”.

“El uso actual de ortiba/ortiva desborda la cuestión de delator del verbo genovés batir -precisa Bohrn-. Hay otros sentidos latentes, como agreta o persona que no se prende en la joda, para decirlo lexicográficamente”.

VISA admite "garpar" por pagar

Para la investigadora, en la publicidad contemporánea hay una tendencia a abusar de las expresiones del lunfardo “para enganchar al consumidor”. “La tarjeta VISA usaba garpar por pagar; para un postre se usaba confite por confianza. En esta idea de acercar los productos a los consumidores y de tener en cuenta la forma propia de habla de cada región, se presentan recursos que de alguna manera logran el objetivo”.

Para la promoción de la serie en la Argentina, Netflix fue más allá del lenguaje y tiñó de negro un lugar emblemático como Caminito, en La Boca, con permiso del gobierno porteño.

Para agendar

El sábado 6 de septiembre a partir de las 15.30 se desarrollará la jornada “El lunfardo en el siglo XXI” en la Academia Porteña del Lunfardo (Estados Unidos 1379), con entrada libre y gratuita. Habrá charlas y actividades a cargo de los académicos de la entidad que preside la historiadora Ema Cibotti.