Amin Maalouf gana el Premio de Literatura en Lenguas Romances con un alegato contra los extremismos: “La humanidad superará este periodo aterrador”

GUADALAJARA-. El escritor francolibanés Amin Maalouf ha afirmado este lunes que desde que abrió por primera vez los ojos hace más de 70 años se ha dedicado a observar el mundo, contemplarlo para entender sus cambios y derroteros, como la deriva autoritaria actual, que se expande a lo largo del mapamundi, las guerras que lo desangran y una tecnología ingobernable, temas que le preocupan porque, afirma, “la civilización se dirige hacia el naufragio”. Maalouf, sin embargo, no ha querido mostrarse pesimista este lunes, cuando en Guadalajara le han otorgado el Premio en Literatura en Lenguas Romances que entrega la Feria del Libro (FIL). El narrador lo ha recibido con un alegato contra los extremismos y a favor de la solidaridad. “Vivimos en una época preocupante, a veces incluso aterradora. Y, a la vez, fascinante. Debemos convencernos de que eventualmente encontraremos la fuerza interior para sobrevivir; la humanidad superará este periodo”, afirma.

El jurado ha destacado que Maalouf es una de las voces más importantes de nuestro tiempo, que con su obra explora las fracturas y mestizajes del mundo moderno, y rechaza la cerrazón nacionalista y religiosa. La académica española Carmen Alemany, representante del jurado, ha destacado que la decisión del premio “estuvo muy complicada”, porque las candidaturas de este año eran de “primerísimo orden”. Uno de los factores que tuvieron en cuenta durante la deliberación fue el carácter ensayístico de la obra de Maalouf (Beirut, 1948), que denuncia sufrimientos y arbitrariedades y que tiene una capacidad casi profética para advertir del descarrilamiento de la humanidad. “Es una voz necesaria para entender lo que nos está pasando en nuestros días. Él nos ha contado siempre esa obcecación que hay con los nacionalismos, con la religión; nos ha hablado de seres desarraigados, los que viven la pobreza, los que viven la miseria, que muchas veces los olvidamos y son totalmente necesarios. Son las voces de quienes han estado y siguen estando desgraciadamente en la orilla”, explica Alemany.

Maalouf ya había recibido el Príncipe de Asturias por promover la tolerancia Eric Robert - Getty

Además de la académica española, el jurado estuvo integrado por Alain Mabanckou, de República del Congo; Francisco Noa, de Mozambique; Jerónimo Pizarro, de Colombia; Lucía Melgar, de México; Massimo Rizzante, de Italia y Xavi Ayén, de España. El galardón, uno de los más importantes que se entrega en el mundo literario a nivel internacional, está dotado con 150.000 dólares y se otorga a autores destacados que publican en español, catalán, francés, italiano, rumano o portugués. El anuncio del Premio FIL de Literatura se ha realizado la mañana de este lunes en Guadalajara, sede de la feria del libro más importante de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo, en una ceremonia en la que participaron autoridades locales, la dirección de la FIL, académicos y periodistas. Héctor Raúl Solís, presidente del premio, ha informado de que en esta edición recibieron 48 postulaciones de 18 países, que fueron nominados por instituciones culturales, editoriales, organizaciones académicas y un jurado integrado por académicos y críticos literarios.

Un sonriente Maalouf ha respodido a las preguntas de los periodistas por videollamada. Lo ha hecho desde su biblioteca, rodeado de ese mundo de libros e historias que han forjado esa mirada aguda sobre los problemas que enfrenta la humanidad. Agradecido por el premio, el también periodista y autor exiliado advierte de que los extremismos pueden encaminar a nuestras sociedades al naufragio. “Es cierto que este es probablemente el período más peligroso de la historia de la humanidad desde sus inicios”, afirma. “El progreso de la humanidad le ha permitido avanzar en muchas áreas, pero lo que no ha progresado lo suficiente, y a veces incluso ha retrocedido, es nuestra mentalidad”, agrega. Y por eso, explica, es importante la literatura, una “cura” para remediar una época de desencuentros entre culturas. Aunque dice que la identidad es importante, afirma que “la identidad que debemos respetar es la del ser humano. Pertenecemos a una cultura más grande, que es la cultura humana. Ninguna civilización puede mostrarse arrogante frente a otras”, zanja el autor de obras célebres como León el Africano u Orígenes.

La organización de la FIL entregará el galardón en noviembre, durante la inauguración de la feria que se organiza cada año en la capital del Estado de Jalisco, localizado al oeste de México, y que es uno de los mayores encuentros de la narrativa en América Latina y es también considerada la reunión editorial más importante de Iberoamérica. El escritor mozambiqueño de lengua portuguesa Mia Couto recibió el año pasado por unanimidad el premio, el primer autor africano en obtenerlo. Couto hizo un alegato a favor de la literatura como forma de resistencia contra lo que ha denunciado en su obra como “el acto de borrar la historia” o el “historicidio”, como calificó.

La FIL fue fundada por la Universidad de Guadalajara y cuenta con un ambicioso programa que incluye la participación de destacados autores de renombre mundial. Barcelona es la invitada de honor en la edición de 2025 y los organizadores han informado de que 69 escritores viajarán a la feria. El objetivo, ha afirmado la comisaria de la misión catalana, la periodista Anna Guitart, es “explicar la Barcelona literaria actual, como si se convocara a la gente que escribe en Barcelona o sobre Barcelona en cualquier lengua un día delante de la catedral y les hiciéramos una foto”.