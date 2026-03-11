“El rey del mundo”: colocan una estatua satírica de Donald Trump y Jeffrey Epstein como Jack y Rose, la pareja de “Titanic”

Una nueva estatua pintada de dorado, con las efigies del presidente estadounidense Donald Trump y del empresario pederasta Jeffrey Epstein, fue colocada ayer en el National Mall, parque situado enfrente del Capitolio, en la ciudad de Washington. La escultura imita la escena icónica de la pareja de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la multipremiada película Titanic, de James Cameron, con Jack y Rose en la proa del transatlántico.

Trump y Epstein en "El rey del mundo", escultura satírica sobre los vínculos entre el presidente de Estados Unidos y el empresario y delincuente sexual HEATHER DIEHL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El título de la pieza, de 3,6 metros, es El rey del mundo. En la placa de la base se lee: “La trágica historia de amor entre Jack y Rose fue construida sobre viajes lujuriosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente construida sobre viajes lujosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos”. Epstein se quitó la vida en agosto de 2019, en la cárcel.

Una pancarta ubicada en el National Mall, con una imagen de juventud de los dos amigos HEATHER DIEHL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La obra –emplazada pocos días antes de la entrega de los Premios Oscar– pertenece al colectivo de artistas anónimo The Secret Handshake [El apretón de manos secreto] que el 28 de septiembre de 2025 había colocado otra escultura de Trump y Epstein jugando alegremente, tomados de la mano, en una obra titulada Best Friends Forever (BFF, Mejores amigos por siempre), de 3,7 metros. Por orden del Servicio de Parques Nacionales, fue retirada en menos de 24 horas, pero pocos días después volvió a ser emplazada (y nuevamente retirada). En aquella ocasión, la placa central decía: “En honor al mes de la amistad celebramos el vínculo duradero entre el presidente Donald J. Trump y su ‘amigo más cercano’, Jeffrey Epstein”. Los artistas añadieron el ícono del gesto del corazón que los BFF hacen con las dos manos.

La satírica placa de la escultura HEATHER DIEHL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En enero de este año, colocaron una réplica gigante de una tarjeta de cumpleaños que Trump le habría enviado a Epstein en 2003, documento cuya autenticidad fue discutida públicamente.

"Best Friends Forever", estatua ubicada en el mismo parque, en septiembre de 2025, "en honor" a la amistad entre Trump y Epstein Wikimedia/CC

Ayer, junto con la estatua se instalaron diez pancartas con fotografías de Trump y Epstein juntos durante eventos sociales (acaso el preludio de las “fiestas”) en las décadas de 1990 y 2000. Las imágenes tienen el lema “Make America Safe Again” (“Hacer a Estados Unidos un lugar seguro de nuevo”), en vez de Make America Great Again, el grandilocuente eslogan trumpista, y una versión alterada del sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según los artistas, la intención es provocar incomodidad en el poder político y las elites económicas estadounidenses, además de reabrir el debate público sobre la relación entre Trump y Epstein, documentada ampliamente en los documentos desclasificados y publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.