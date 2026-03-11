Se mudó a Nueva York, enfrentó el ritmo y la carga emocional de la ciudad y logró cumplir su sueño: “En Argentina también es posible”

Clarita De Gennaro llegó a la Gran Manzana para estudiar actuación y terminó creando su propia compañía de teatro

PARA LA NACION Carina Durn Escuchar Nota

A veces, a Clarita De Gennaro, Nueva York le recuerda a Buenos Aires. El ritmo frenético de la Gran Manzana, que a tantos apabulla, a ella no la asusta. Siente que la capital argentina ya la entrenó lo suficiente como para no sufrir tanto el impacto. Aun así, hay veces que queda sorprendida por la velocidad que la rodea. Buenos Aires no duerme, pero Nueva York, menos: “Nueva York no frena de verdad”, dice.

Pero ¿por qué exponerse a semejante atmósfera acelerada? Para la joven argentina es justamente el propio pulso neoyorquino el que le permite extender sus alas como en ningún otro lugar del mundo: las luces están prendidas todo el año y las oportunidades están a la vuelta de la esquina.

Clarita en una ciudad que nunca duerme y va a toda velocidad. @claritadegennaro

“Al principio costó”, admite. “Cuesta estar lejos de la familia y amigos. Cuesta acostumbrarse a vivir en una sociedad donde todos vienen de todas partes del mundo con sus historias y culturas. La calidez argentina es algo que siempre voy a apreciar, adorar y llevar como bandera. Pero, al mismo tiempo, todo esto es lo que hace que la experiencia sea aún más enriquecedora”.

Un sueño de toda la vida y una realidad de película: “Nueva York tiene lugar para todos”

En Argentina, Clarita siempre estaba de acá para allá: de los estudios al trabajo y a las clases de teatro, su pasión y profesión. Su rutina incluía mucho entrenamiento en actuación y, con cada paso, el sueño de expandirse crecía. El anhelo por volar a Estados Unidos siempre había estado ella, sabía que Nueva York era la meca del teatro y el arte, que no solo allí podía hallar infinidad de teatros, sets de filmación y oportunidades de todo tipo, sino también que las calles mismas de la ciudad respiraban la creatividad que ella buscaba.

Clarita De Gennaro

Finalmente, en 2023, y tras mucho esfuerzo, encontró la oportunidad de la mano de la American Academy of Dramatic Arts y, por fin, su fantasía se hizo realidad. Para Clarita, nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de su familia y amigos: “Tener gente alrededor que se alegre genuinamente de las cosas positivas que a uno le suceden es lo más grande del mundo”.

“Llegué y me encontré con una ciudad que está explotada de arte, que te inspira en cada momento. Hay gente con muchas ganas de hacer y conocerse. Y creo que Nueva York tiene lugar para todos, para complementarnos desde las distintas disciplinas artísticas. Las posibilidades y oportunidades acá son infinitas”, asegura.

“Llegué y encontré una ciudad que está explotada de arte que te inspira en cada momento". @claritadegennaro

Una ciudad con fuerte carga emocional y la pócima para encontrar el ritmo: “En cada crisis diaria y en cada pequeño triunfo”

Clarita conocía de ritmos frenéticos, pero aun así, al principio le costó, colisionó con una ciudad llena de altibajos y de una intensa carga emocional. Pronto comprendió que la calidad de vida, en Nueva York, era una responsabilidad propia, sin garantías ni acuerdos previos: “Todos estamos un poco corriendo todo el tiempo. Pero lo que estoy aprendiendo cada día acá es a disfrutar los pequeños momentos: salir a la calle ver los edificios y recordarme que acá estoy viviendo y cumpliendo un sueño personal y también el de muchos”.

Como si fuera un personaje inserto en una obra equivocada, la joven argentina necesitó un tiempo hasta encontrar sus rutinas, pero, en especial, su gente. Poco a poco, esas personas nuevas en su vida comenzaron a transformarse en sus pilares esenciales: “Las personas que conocí acá no solo son mis amigos, sino mi familia lejos de casa. Y por más cliché que suene, es así”.

“Y todos estamos un poco corriendo todo el tiempo. Pero lo que estoy aprendiendo cada día acá es a disfrutar de los pequeños momentos. De salir a la calle ver los edificios y recordarme que acá estoy viviendo y cumpliendo un sueño personal y de muchos”.

“Acá uno no tiene los mil cumpleaños de familiares o asados los domingos. Pero encontrás personas que te acompañan y vos los acompañas en todo momento; en cada crisis diaria y en cada pequeño triunfo. Con ellos se festeja y se llora y se vuelve a festejar. Y la locura hermosa de que sean de diferentes culturas y de distintas partes del mundo es lo máximo”.

Un proyecto muy especial: “En Argentina es posible hacerlo”

Ingresar rápidamente en el pulso de Nueva York fue obligatorio para que todos los esfuerzos tuvieran sentido. Clarita comenzó a trabajar muy duro para cumplir sus objetivos de crecer artista, actriz y persona. Tras dos años de estudio en la American Academy of Dramatic Arts (AADA), se recibió con beca de mérito y decidió quedarse para seguir con su trabajo, proyectos y formación.

Cada vínculo y cada minuto dedicado a su pasión comenzaron a dar frutos cuando creó su propia compañía de teatro -REacting Theater- junto a dos colegas latinas. “En Argentina es posible hacerlo, pero creo que la energía artística que hay acá te hace probar sin tanto miedo y lanzarte a nuevas experiencias”, observa.

Y tanto trabajó por sus sueños que un día experimentó un placer nuevo: estar cansada, pero profundamente cansada después de una jornada intensa dedicada a aquello que ama y la expande. Habían sido meses de salir por la mañana con una mochila llena de guiones y un sándwich para sobrevivir, caminar al subte y dirigirse hacia aquel espacio amado: “Mientras caminaba pensaba: yo esto lo imaginé en mi cabeza por mucho tiempo. Qué privilegio. Por momentos la vida es una película, una película muy inesperada, pero con grandes oportunidades”.

Clarita comenzó a trabajar muy duro para cumplir sus objetivos de crecer artista, actriz y persona. Del AADA (American Academy of Dramatic Arts) se recibió con beca de mérito, tras dos años de estudio y decidió quedarse para seguir con su trabajo, proyectos y formación.

“Con REacting Theater queríamos hacer que nuevas historias lleguen a nuevas personas, especialmente a aquellas que quizás no están tan acostumbradas a ir al teatro”, continúa Clarita, que ya dirigió y actuó en una serie de obras cortas - ShortPlaySeries vol.1:inception y ShortPlaySeries vol.2:dilemma-. “Cada ciclo contó con tres historias de aproximadamente quince minutos cada una, con una temática similar. Tuvo una gran repercusión. La gente iba al bar, se tomaba unos tragos y disfrutaba de teatro nuevo, divertido y enriquecedor. Contamos historias escritas por diferentes dramaturgos de distintas partes del mundo. Y así como esto va creciendo de a poco, el 15 de marzo estamos presentando la tercera edición ShortPlaySeries vol.3: am/or”.

“Las transmitimos en vivo y eso también permite que lleguen a nuestros países, a nuestras familias y amigos que viven lejos, y a mucha gente nueva. Se formó un ciclo interesante, diferente, distendido. Cuando la gente sale nos pide más, que repitamos y siempre me mencionan que tienen a alguien nuevo que quieren traer. Mi pasión es que la gente vaya al teatro y viva lo que yo vivo cuando estoy dentro de uno, sin importar de qué lado esté: en público o arriba del escenario".

Clarita creó su propia compañía de teatro -REacting Theater- junto a dos colegas latinas: “En Argentina es posible hacerlo, pero creo que la energía artística que hay acá te hace probar sin tanto miedo y lanzarte a nuevas experiencias”, observa.

“Hay algo que se vive en el teatro que hoy en día se encuentra en muy pocos lugares: arte en vivo, con personas atravesadas por una misma historia, dejando el celular por un rato y conectando solamente con lo que nos hace humanos, con lo que nos emociona y con lo que significa estar vivos”, agrega Clarita, que en diciembre de 2025, junto a REacting, fue parte del festival de teatro NY Theater Festival, donde presentó Prudencia, una obra del dramaturgo argentino Claudio Gotbeter.

La argentinidad en Nueva York: “Todo lo que tenga que ver con Argentina me hace sonreír y tengo ganas de demostrarlo”

A pesar de su deseo de volar para expandirse, para Clarita Argentina siempre está cerca. No solo es su país, también es donde se encuentran sus personas preferidas. Desde Nueva York, la joven artista siente que puede desplegar sus alas, pero al mismo tiempo que puede expresar aún más su identidad. “Estando afuera uno honra mucho a su país”.

Clarita comparte su día a día con diversas culturas, algo que siente que la desafía y enriquece.

Para ella, todavía hay pocas obras con representación argentina en el mundo. Pero, por fortuna, pronto estrenará Thoughts & Prayers, una obra que intenta buscar respuestas a cómo una comunidad puede volver a la normalidad después de un tiroteo escolar.

“La historia contada desde la perspectiva del personaje protagónico (que interpreto yo), una estudiante de intercambio argentina que sobrevive y debe enfrentar las sospechas y tensiones de la comunidad. Para mí tener la posibilidad de representar este personaje, con esta historia y que además sea de Argentina, me explota el corazón de orgullo”, asegura.

“En la obra ella tiene momentos en donde habla en nuestro castellano y momentos donde orgullosamente dice que es de Argentina. Es una obra donde, en vez de que al personaje se le caiga el café, se le cae el mate. Y eso está escrito en un guion que viene de la otra parte del continente. No hay mucho más que decir que expresar gratitud y felicidad. Cada vez que me preguntan de donde soy, con mucho orgullo digo: Argentina. Todo lo que tenga que ver con mi país me hace sonreír y tengo ganas de demostrarlo”.

Actualmente, Clarita forma parte del elenco y del equipo creativo de Thoughts & Prayers, una obra inspirada en Antígona de Sófocles y situada en el contexto de la violencia armada en Estados Unidos. La obra fue seleccionada para el MainStage del Fringe Festival NYC 2026, uno de los festivales de teatro independiente más relevantes a nivel internacional. @claritadegennaro

“Mientras tanto, esta ciudad me sorprende en cada momento y con cada experiencia. Vivir acá me expandió mucho como artista, pero no solo por los estudios, sino porque es una ciudad que se respira arte por donde la mires. Hay artistas de todo tipo que te inspiran y te hacen pensar desde otro lugar”.

“Pero no solo aprendí sobre actuación, arte y mi profesión como actriz, también aprendí -y sigo aprendiendo- a crecer como persona: a entender, o a veces no entender, pero vivir el mundo adulto. A aceptar que estar lejos de los seres queridos es muy difícil, así como cumplir sueños y objetivos. Pero también que uno puede lograr todo lo que uno se proponga con trabajo, esfuerzo y dedicación”.

“Mientras tanto, esta ciudad me sorprende en cada momento y cada experiencia. Creo que venir acá a vivir me expandió mucho como artista, por no solo los estudios, sino porque es una ciudad que se respira arte por donde la veas".

“Sigo aprendiendo que la vida es un sube y baja, una montaña rusa de emociones y que no sabemos qué va a suceder mañana. Por eso, el regalo más lindo es aprender a disfrutar. Esta ciudad me está enseñando mucho de eso: divertirme y vivir mi vida. La profesión que elegí, ser artista, también se alimenta de conocer nuevas historias, nuevos desafíos y nuevos personajes. Y para interpretarlos yo también tengo que estar viva".

"La ciudad tiene de todo: personas, lugares, sonidos, colores, aventuras. Vivirlas al cien por ciento es de las mejores experiencias que puedo tener. Creo que esta experiencia me está haciendo crecer a pasos agigantados. Encontrar gente que te hace salir de tu círculo y tu comodidad te abre horizontes infinitos”.

*