Ahora “Las niñas del naranjel”, de Gabriela Cabezón Cámara, compite por el Premio Booker Internacional

Por segunda vez, la escritora Gabriela Cabezón Cámara (Buenos Aires, 1968) compite por el Premio Booker International, certamen literario británico que premia la obra de un escritor o una escritora traducida al inglés en el año anterior a la nominación. Con la multipremiada novela Las niñas del naranjel (Random House), traducida al inglés por la estadounidense Robin Myers con el título We Are Green and Trembling (Harvill Secker), figura entre los trece finalistas. Con esa novela, Cabezón Cámara ganó en 2024 el Premio Ciutat de Barcelona, el Medifé Filba de Novela y el sor Juana Inés de la Cruz, y el consagratorio National Book Award en 2025, en la categoría de literatura traducida. En 2020, con Las aventuras de la China Iron había competido por el Booker Internacional que finalmente ganó Marieke Lucas Rijneveld.

“Estoy muy contenta y agradecida”, dijo a LA NACION la escritora, para quien la nominación al Booker Internacional significa la “llegada a más lectores de otros lugares del mundo”.

Basada en la vida de Catalina de Erauso, la “monja alférez” que se hizo pasar por varón, la novela desliza críticas a la tiranía religiosa y el maltrato hacia las mujeres y los pueblos originarios durante la época colonial. “Esta reinterpretación ferozmente imaginativa de la historia colonial da voz a una figura del siglo XVII en lo profundo de la selva sudamericana. A la vez juguetona y devastadora, tierna e indignante”, señaló el jurado al anunciar ayer a los trece finalistas.

Preside el jurado la escritora británica Natasha Brown, acompañada por el escritor, presentador y catedrático de la Universidad de Oxford, el británico Marcus du Sautoy; la traductora británica Sophie Hughes; el escritor, editor y librero keniano Troy Onyango, y la novelista y columnista india Nilanjana S. Roy. El Booker Internacional 2026 cuenta con el apoyo de Bukhman Philanthropies.

El jurado eligió trece títulos de una selección de 128 obras de ficción traducidas y publicadas (y a ser publicadas) en el Reino Unido entre el 1° de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. El 31 de marzo se anunciarán a los seis finalistas y el 19 de mayo, en una ceremonia en el museo londinense Tate Modern, el título ganador. El Booker Internacional entrega 50.000 libras (unos 68.000 dólares), a compartir en partes iguales entre el autor ganador y el traductor de la obra.

Compiten con la versión al inglés de Las niñas del naranjel, The Nights Are Quiet in Tehran de la alemana de origen iraní Shida Bazyar, traducida por Ruth Martin; The Remembered Soldier de la holandesa Anjet Daanje, traducida por David McKay; The Deserters del francés Mathias Énard, traducida por Charlotte Mandell; Small Comfort, cuentos de la sueca Ia Genberg, traducidos por Kira Josefsson; She Who Remains de la búlgara Rene Karabash, traducida por Izidora Angel; The Director del alemán Daniel Kehlmann, novela sobre el director de cine que colaboró con los nazis G. W. Pabst, traducida por Ross Benjamin; On Earth As It Is Beneath de la brasileña Ana Paula Maia, traducida por Padma Viswanathan (en la Argentina, Eterna Cadencia la publicó como Así en la tierra como debajo de la tierra); The Duke del italiano Matteo Melchiorre, traducida por Antonella Lettieri; The Witch de la francesa Marie NDiaye, traducida por Jordan Stump; Women Without Men de la iraní Shahrnush Parsipur, traducida por Faridoun Farrokh; The Wax Child de la danesa Olga Ravn, traducida por Martin Aitken, y Taiwan Travelogue del taiwanés Yáng Shuāng-zǐ, traducida por Lin King.

En la última edición, la ganadora fue la escritora india Banu Mushtaq por su libro de cuentos Heart Lamp, traducido al inglés por Deepa Bhasthi. Hasta ahora, ningún autor en lengua española ganó el Booker Internacional.