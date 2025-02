Besos de novela y tango en las cúpulas: siete propuestas culturales para celebrar el amor

Cada 14 de febrero, San Valentín se presenta como una buena oportunidad para celebrar el amor en todas sus formas. Con el tiempo, la fecha fue evolucionando respecto de su origen, ligado a la historia de un santo, hasta convertirse en una ocasión en la que abundan las propuestas para compartir en pareja, con amigos o incluso en solitario. Para quienes buscan alternativas más allá de los clásicos regalos y cenas románticas, Buenos Aires ofrece una variada agenda cultural.

“Beso de novela” en el Malba

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415) da una alternativa para nostálgicos y curiosos: una noche especial con brindis, música y una visita guiada por la exposición Fotonovela de George Friedman. La muestra explora este fenómeno de la comunicación de masas que, en los años cincuenta, conjugó narrativa y fotografía en historias de amor y drama. Además, habrá un recorrido exclusivo con cupo limitado por la exposición Tercer ojo que hará foco en la sala Transformar los afectos, donde se encuentran las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La experiencia “After Malba: Beso de novela” tiene un costo de entrada desde $15.000. Las visitas guiadas se realizarán a las 20.30 y a las 21.30.

Tango contemporáneo en las cúpulas

El ciclo Noche de Cúpulas trae una edición especial para este San Valentín, titulada “Step into my room and dance”. Se trata de un espectáculo de tango contemporáneo a cargo del grupo No Es Tango, con la dirección de Ollantay Rojas. La combinación de danza y bandoneón, intervenida por el arte contemporáneo, busca resignificar el tango en clave moderna y experimental. Se realizarán dos funciones, a las 19 y a las 21.30, con propuesta gastronómica a cargo de Cocina Discreta.

La salida cuesta $45.000, incluye una degustación de bocados con vinos y espumantes, y con un avistaje de las cúpulas de la Avenida de Mayo. Los tickets se pueden adquirir en Alternativa Teatral.

La "Noche de cúpulas" es un buen plan para disfrutar de música y gastronomía con vistas de Buenos Aires Noche de las cúpulas

Arte y amor en el Museo de Bellas Artes

La cita con el arte en el museo más importante del país viene conversada: la charla gratuita “El amor después del arte: las más maravillosas obras para enamorarse”. Con la guía de Luz Arriaga y Mariano Gilmore, el recorrido irá desde la pasión dorada de El Beso de Gustav Klimt hasta los amores imposibles de Romeo y Julieta de William Shakespeare, pasando por los versos de Emily Dickinson y las historias románticas de Casablanca y Antes del amanecer.

La cita es a las 19, en el Auditorio Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270), con entrada gratuita y brindis de cierre. Hay que reservar lugar acá.

Romeo & Julieta en el Teatro Avenida

El Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222) inaugura su temporada 2025 con una versión del ballet Romeo & Julieta del exbailarín del Teatro Colón, Guido De Benedetti, que resalta la pasión y la tragedia de los amantes de Verona. Con un elenco integrado por jóvenes profesionales de la danza, el espectáculo propone una reflexión sobre el amor en sus distintas facetas, desde los celos hasta la lealtad y la revolución social. La función será el 14 de febrero a las 20, y las entradas se adquieren desde $8550 por Ticketek.

El Teatro Avenida inaugura su temporada con "Romeo y Julieta" FIORELLA ROMAY - Teatro Avenida

Canciones románticas que inmortalizó “Luismi”

El ciclo de conciertos Esenciales del Palacio Libertad (Sarmiento 151) rinde homenaje a grandes artistas reinterpretando sus canciones icónicas. En esta edición, un ensamble dirigido por Lolo Micucci revisitará los clásicos de Luis Miguel, como Entrégate, No sé tú, Si nos dejan y Hasta que me olvides. Con un grupo de músicos y cantantes invitados, además de la presencia especial de mariachis, la propuesta promete un momento romántico a través de las baladas más emblemáticas del artista mexicano. La función es el 15 de febrero, a las 20, y será transmitida en vivo por la radio online del Palacio Libertad.

La reserva de entradas gratuitas se hace virtualmente desde dos días antes del evento. También se pueden adquirir por boletería el mismo día.

“Morfi, birra, cuentos” en San Isidro

Para los amantes de la literatura y los planes descontracturados, el ciclo Morfi Birra Cuentos prepara un menú de relatos leídos en voz alta, cocina y música en el bajo de San Isidro. Por San Valentín, los organizadores del evento aprovechan “para darle al amor un lugar central. Esto no quiere decir que va a ser una noche de cursilerías, sino de poner al amor en el centro como objeto de estudio: habrá cuentos románticos en el sentido más tradicional, otros eróticos, otros de desamor y de duelo”. El viernes 14, a las 20, en Primera Junta 946, con entradas de preventa a $7000.

Vista del parque escultórico donde pasar el día Gentileza Museo Campo Cañuelas

Escapada a Cañuelas

Para tomarse un respiro de la ciudad, el Museo Campo Cañuelas (Ruta 6, km 95) es un plan diferente. Celebrar San Valentín el sábado tiene promociones de 2x1 en tickets. El espacio combina arte, naturaleza y gastronomía, con un parque escultórico donde conviven obras de artistas como Luis Felipe Noé y León Ferrari. Una opción ideal para disfrutar del día en clave de arte y aire libre.

Por María Belén Carballeira

Temas Arte y Cultura