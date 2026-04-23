Una turista extranjera dañó un monumento histórico en Florencia por un reto viral antes de su boda

FLORENCIA.– Una turista extranjera provocó daños por miles de euros en un monumento del siglo XVI en Florencia, Italia, al treparse durante un “reto” previo a una boda, según informaron las autoridades locales.

La mujer, de 28 años, cuya identidad y nacionalidad no fueron reveladas, fue detenida por la policía luego de subirse a la Fuente de Neptuno en la Piazza della Signoria el sábado por la tarde, hora local. Según un comunicado del ayuntamiento, la turista dijo que sus amigas la habían desafiado a “tocar las partes íntimas de la estatua”.

Los agentes que vieron la situación intervinieron de inmediato, sacaron a la joven de la fuente y procedieron a identificarla.

Fuente de Neptuno. Fuente: X

La obra, creada por el escultor Bartolomeo Ammannati, fue encargada en 1559 por Cosimo I de Medici para celebrar el matrimonio de su hijo, Francesco I, con la gran duquesa Juana de Austria. La fuente presenta una estatua del dios romano del mar, Neptuno, sobre un carro con forma de caracola tirado por caballos.

Los medios italianos informaron que los especialistas de la Fabbrica di Palazzo Vecchio que inspeccionaron el monumento tras el incidente comprobaron que la mujer había “provocado daños pequeños pero significativos tanto en las patas de los caballos sobre los que caminó como en el friso al que se aferró para no resbalar”.

Fuente de Neptuno. Fuente: X

Las autoridades municipales estimaron el costo de los daños en 5000 euros y la policía acusó a la turista de deterioro de un bien artístico y arquitectónico.

El comunicado de la municipalidad aclara que “la persona involucrada será considerada inocente hasta que las autoridades judiciales emitan un fallo definitivo”.

Antecedentes similares

No es la primera vez que un turista intenta treparse a Neptuno. La estatua ya había sido dañada en 2005, cuando alguien se subió a ella y rompió la mano de Neptuno, lo que llevó a las autoridades a instalar cámaras de seguridad.

En 2023, un turista alemán de 22 años causó daños importantes al intentar trepar el monumento para sacarse una foto. El mismo año, una pareja de jóvenes intentó escalar una copia del David de Miguel Ángel en la Piazzale Michelangelo, también en Florencia.

A pesar de los controles más estrictos en los monumentos de la ciudad, este tipo de episodios siguen siendo frecuentes. Giorgio Caselli, responsable de la oficina de bellas artes del ayuntamiento, dijo al medio británico The Guardian que se ha vuelto cada vez más habitual que los visitantes trepen monumentos como parte de un “desafío”.

Fuente de Neptuno. Fuente: X

En 2024, un adolescente se escondió durante la noche en la Catedral de Santa María del Fiore antes de subir hasta su cúpula para tomarse una selfie. El joven se filmó subiendo por una escalera interior del sitio declarado patrimonio de la humanidad hasta alcanzar el nivel de la cúpula, para luego salir a una pequeña plataforma exterior, sacarse una foto y publicarla en Instagram.

“Nuestro objetivo debe ser despertar y reparar el sentido cívico de quienes transitan la ciudad, que no consiste solo en mostrar respeto hacia los demás, sino también hacia los monumentos”, dijo Caselli a The Guardian.

Florencia es una de las ciudades más inundadas de turistas de Europa, con alrededor de 16 millones de visitantes al año.

Agencia ANSA