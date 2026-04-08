Borges en abril: de romances, recitales, conferencias y nuevos libros rumbo al gran aniversario

El universo de Jorge Luis Borges sigue ramificándose; este año, cuando se conmemora el 40° aniversario de su muerte, el 14 de junio de 1986, en Ginebra, a los 86 años, instituciones públicas y privadas, bibliotecas, escritores y editoriales rinden tributo al autor de El Aleph. A diferencia de lo que sostiene el Nobel de Literatura T. S. Eliot, abril no sería el mes más cruel en la ciudad de Buenos Aires, sino uno de los más borgeanos.

Hoy, a las 19, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), se realizará el panel “Borges 360: El amor, las mujeres y las dedicatorias en su obra”, con la participación de Aníbal Jarkowski, Patricio Zunini, Magdalena Cámpora y Fernando Flores Maio, que debatirán sobre los romances y “antirromances” consignados por el enamoradizo escritor. Es parte de las actividades que, como un prólogo, anticipan la gran celebración que será desde el 21 de mayo en la sala Cronopios con la muestra dedicada al autor argentino más universal.

El jueves, a las 18.30 en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges (Anchorena 1660), el profesor, hispanista y académico Robin Lefere, de la Universidad de Bruselas, dará la conferencia “Borges y Franco Maria Ricci: historias y leyendas”, sobre la relación del escritor con el editor y marqués italiano, a quien Borges le pidió que convenciera a María Kodama de que se casara con él. Para el sello de Ricci, Borges dirigió entre 1975 y 1981 la refinada colección La Biblioteca de Babel, con títulos de Jack London, Franz Kafka y Gustav Meynrik, entre otros, prologados por él. La colección fue publicada originalmente en Italia por Ricci, en Buenos Aires por Librería de la Ciudad y en España por Siruela.

El editor y marqués italiano Franco Maria Ricci murió en 2020

Además de esta colaboración, Ricci editó volúmenes “de alta gama” vinculados a Borges, como El Congreso, El libro de las visiones y El libro de las ruinas, antologías ilustradas, impresas en papel de hilo hecho a mano y encuadernadas en seda negra con letras doradas. Entre sus proyectos más celebrados se encuentra el volumen especial publicado con motivo del 80º aniversario del nacimiento de Borges, que reúne algunos de sus cuentos.

Desde 2023, Lefere es académico correspondiente de la Academia Argentina de Letras e integra el Comité Académico de la Fundación Borges.

Leonor Benedetto recita poemas de Borges en dos museos, con Alberto Favero al piano Estrella Herrera

Con entrada libre y gratuita, el sábado próximo y el 18, a las 16.30, la actriz Leonor Benedetto recitará poemas de Borges, acompañada por Alberto Favero en el piano, en el espectáculo Borges, el eco infinito, en el Museo Casa de Yrurtia (0’Higgins 2390) y el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600), respectivamente.

El jueves 16, a las 18, el escritor y docente Martín Felipe Castagnet dará la charla “Borges, lector del Japón”, en la Biblioteca Miguel Cané (Carlos Calvo 4319). Borges tuvo un vínculo estrecho con la literatura japonesa, que se profundizó después de su relación con María Kodama. Con Alicia Jurado, escribió Qué es el budismo y, en Historia universal de la infamia, el funcionario imperial Kotsuké no Suké protagoniza uno de los relatos. El sábado 18, a las 16, la escritora Liza Porcelli Piussi dará un taller de seres imaginarios (inspirado en el libro borgeano), en la Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924).

"Borges en la plaza" se realizará el sábado 18, junto a la Biblioteca Nacional BN/Marcelo Huici

También el sábado 18, a partir de las 15, en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (entrada por la esquina de avenida Las Heras y Agüero), se realizará el evento “Borges en la plaza”, en una propuesta para disfrutar en familia al aire libre (si no llueve). Chicos y adultos están invitados a recorrer el mundo borgeano a través de la lectura de El secreto de Borges, donde Matías Alinovi y Diego Alterleib recuperaron la única historia de Borges para niños. Se trata de una imperdible actividad literaria, plástica e inclusiva, con audiolibro y ejemplares en macrotipo y braille. En junio, en la BNMM hará doblete con el Festival Borges y la inauguración de la muestra Borges y México.

Por la Feria del Libro

En el Pabellón Ocre, en La Rural, durante la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre el 23 de este mes y el 11 de mayo se podrá visitar la exposición Borges nacional y universal, organizada por la Fundación El Libro en torno a tres núcleos.

Habrá portadas de cincuenta revistas nacionales –Primera Plana, Confirmado, Gente, Todo es Historia, Siete Días, entre otras– que reflejan un Borges “arquetípico” y lo ubican como la presencia relevante que fue en la cultura popular. Además, se exhibirán ediciones de sus libros traducidos a casi una treintena de idiomas, entre otros, el bengalí, el farsi, el chino, el coreano y el turco. Esta muestra evoca el cuento “La biblioteca de Babel” y el interés que la literatura borgeana despierta en culturas tan lejanas como diversas. Y en un “espacio envolvente auditivo”, los visitantes se conectarán con la experiencia sensorial de la ceguera al ingresar a un espacio oscurecido donde solo se escuchará la voz de Borges y se podrá leer con dificultad una cita del autor.

También en el Ocre, el grupo editorial Penguin Random House (PRH), que tiene los derechos de la obra del gran escritor argentino, instalará un laberinto interactivo del que se podrá salir gracias al conocimiento de la obra borgeana.

En el flamante Pabellón 8 de La Rural, donde antes estaba el “firmódromo”, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tendrá a su cargo una sala inmersiva dedicada a Borges y la Asociación de Dibujantes de la Argentina presentará una muestra dedicada al autor de El libro de arena, con trabajos de artistas de todo el país, convocados a interpretar, en clave personal, poemas, cuentos y ensayos borgeanos.

El martes 28, a las 17, en el auditorio del stand de la ciudad de Buenos Aires, en el Pabellón Amarillo, Ricardo González Vigil y Patricio Zunini explorarán las conexiones entre la obra borgeana y el territorio peruano, en “Borges y el Perú”; el primer país invitado de honor de la Feria del Libro es el Perú. Y el jueves 30, a las 19, el escritor y docente Martín Kohan conversará con la periodista Eugenia Zicavo sobre Lo que entiendo por Borges, su flamante colección de ensayos sobre Borges.

Los mil y un Borges

También este mes, PRH Sudamericana, donde se publica la obra de Borges, acaba de lanzar Ensayos completos ($ 64.999), volumen de más de ochocientas páginas que reúne por primera vez la producción ensayística que el autor publicó en vida, de Inquisiciones a Nueve ensayos dantescos, en nueve títulos. No se incluyen las obras póstumas.

"Ensayos completos", de Borges, con foto de portada de Daniel Mordzinski

En los ensayos de Borges, se despliegan sus principales preocupaciones intelectuales y estéticas: la naturaleza del tiempo, el infinito, la identidad, la lectura y la tradición literaria, de Homero a Franz Kafka, y de Las mil y una noches a los poemas de Evaristo Carriego.

Con Borges y el Eternauta. El origen secreto de la gran odisea espacial argentina (Claridad, $ 36.000), el escritor y docente Martín Hadis suma un nuevo título a su colección de libros sobre el autor, entre otros, Borges profesor, Siete guerreros nortumbrios y Literatos y excéntricos.

Revelaciones inesperadas en el nuevo ensayo de Martín Hadis, "Borges y el Eternauta"

En esta novedad, se revela un descubrimiento trascendental e histórico, dice el autor. “La amistad, hasta ahora desconocida, entre Borges y H. G. Oesterheld, y las mutuas influencias entre sus respectivas obras. El Eternauta está fuertemente inspirado en textos de Borges; muchos de sus cuentos están, a su vez, directamente influidos por El Eternauta. A estas revelaciones las siguen otras de igual magnitud; todas ellas nos llevarán a replantear el mapa entero de la literatura fantástica”, anticipa Hadis.

El nuevo libro de ensayos de Martín Kohan, Lo que entiendo por Borges (Godot, $ 22.900), inicia con una anécdota personal, ambientada en la Feria del Libro porteña, donde un joven Kohan obtiene la firma del autor en un ejemplar de El Aleph. “Una dosis de imponencia y una dosis de impotencia. Borges: cuando digo Borges, no digo Borges; cuando digo Borges digo lo borgeano, lo borgeano sin Borges o más allá de Borges, el universo de las atribuciones con más peso que sustancia; cuando digo Borges digo el borgismo, los mecanismos de un fervor y una adhesión sostenidos en el deseo (lo que se quiere de un escritor, lo que se quiere escritor)”, discurre en el primer y fervoroso ensayo con apuntes personales.

"Lo que entiendo por Borges", de Martín Kohan

El volumen agrupa textos anteriormente publicados en revistas y compilaciones sobre distintas cuestiones: Borges y el peronismo (y el antiperonismo), el Borges de Bioy Casares, Estela Canto, sus encuentros con dictadores latinoamericanos (Videla y Pinochet), las formas de la violencia en su literatura y reflexiones sobre relatos canónicos como “El Sur”, “Hombre de la esquina rosada” y “Emma Zunz”. Se incluyen tres inéditos.

El filósofo, escritor y físico Leonardo Levinas publica una serie de ensayos donde debate con Borges

En Borges. Una disputa con los dilemas irresueltos de su literatura (Prometeo, $ 27.900), el escritor, físico, fotógrafo y filósofo Leonardo Levinas asegura que, en su obra, Borges ha dejado “trampas y linternas: dilemas tan bellos que sobreviven sin respuesta”. Para Levinas, que se atreve a discutir con Borges sin pretensiones académicas, preguntas decisivas que este planteó elusivamente sobre la verdad, el tiempo, el lenguaje y la historia no siempre tuvieron una respuesta clara. “Este nuevo libro parte de una sospecha: muchos de los dilemas que Borges formuló con una lucidez extraordinaria quedaron abiertos… Quizá demasiado abiertos. El intento es retomarlos y ver qué ocurre cuando uno decide no dejarlos así“, promete Levinas.