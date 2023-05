Razu Alauddin, traductor de Borges: “Para nosotros, la Argentina es como un hermano gemelo de Bangladesh”

escuchar

Junto con Diego Maradona y Lionel Messi, Jorge Luis Borges integra la tríada de argentinos célebres en Bangladesh. Invitado por la Fundación El Libro (FEL), el escritor, traductor y periodista Razu Alauddin (Shariatpur, 1965) participó en la Feria del Libro en las jornadas dedicadas a los cien años del primer poemario de Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, que en 2023 concita interés por parte de lectores, investigadores y también coleccionistas, luego de que el librero anticuario Víctor Aizenman ofertara públicamente el manuscrito del poemario.

Razu Alauddin viajó por primera vez a Buenos Aires invitado por la Fundación El Libro para participar de la Feria del Libro Nicolas Lopez Alonso - Gentileza FEL

“La cultura argentina es muy bien recibida en mi país -destaca, en su primera visita a la ciudad-. La selección argentina es tan popular en Bangladesh que la mayoría de la población alentaba al equipo de fútbol argentino en el Mundial. No hay un rincón de Bangladesh donde Maradona y Messi no sean tema de conversación. El Che Guevara es otra figura icónica para los políticos de izquierda. Y Borges, el gran maestro de las letras universales, es otra figura argentina indiscutible, muy conocida y respetada por su extraordinario aporte. Borges es un autor querido por nuestros lectores y escritores”. No se puede saber qué hubiera opinado hoy Borges de sus compañeros de fama en el país asiático.

Poemas, ensayos y cuentos de Borges traducidos al bengalí Télam

Alauddin tradujo poemas seleccionados de George Trakl, C. P. Cavafis y Ted Hughes, entre muchos otros, y estuvo a cargo de la edición y traducción de cuatro volúmenes de obras de Borges en idioma bengalí (Poesías selectas, Cuentos selectos, Ensayos selectos y Entrevistas selectas, y de Ensayos de los escritores sobre Borges). También es autor de un trabajo sobre la influencia del escritor bengalí Rabindranath Tagore en América Latina.

Alauddin se sintió atraído por primera vez por la literatura borgeana al leer el breve texto “El puñal” en los años 1980. “Me conmovió mucho -recuerda-. Dio vida al metal. Me cautivó su destreza narrativa y su belleza poética”. Hasta ese entonces, se había dedicado a traducir literatura europea. “El extraordinario talento literario de Borges me impulsó a traducir sus obras -prosigue-. Lo hice como parte de mi vocación de lector y escritor. No creo que la traducción sea una entidad aislada de la práctica literaria; es una parte integral de la actividad creativa. Jean-Luc Godard dijo una vez que todo es traducción de otra cosa. Como decía Voltaire, cuando nos decidimos a traducir debemos elegir a nuestro autor como se elige a un amigo, de un gusto afín al nuestro. Y esa fue la razón de traducir a Borges”.

“Su ficción e incluso alguna parte de sus ensayos están llenas de elementos poéticos -dice sobre la obra del autor de El Hacedor-. Además, sus relatos suelen ser compactos de ideas y estilo. Mario Vargas Llosa detectó acertadamente características de su escritura al decir que en la prosa de Borges hay casi tantas ideas como palabras, pues su precisión y su concisión son absolutas. Entonces, ¿cómo podría ser fácil la traducción de este tipo de prosa? Pero a los traductores siempre nos gusta aceptar los desafíos, sin importar si en la traducción se pierde algo. La traducción es un arte de ganar a través de perder”.

Después de publicar los cuatro volúmenes con textos de Borges (hay un quinto volumen con ensayos de escritores extranjeros sobre el autor argentino), el máximo escritor de la Argentina se convirtió en un autor popular en Bangladesh. “Ahora es tan conocido entre nosotros como cualquier otro gran escritor extranjero -afirma-. Me encantan todos los géneros que utilizó Borges. Nadie es comparable a él y está presente de una manera vigorosa en cada una de sus obras con su estilo y su mensaje inimitables. Amo todas sus obras”.

Sobre Fervor de Buenos Aires, Alauddin sostiene que en ese “magnífico libro” el joven Borges “predijo lo que él mismo estaba por hacer; su fascinación por Oriente y Occidente, el tiempo, la metafísica, la eternidad y hasta la universalidad dentro de su profunda pasión por Buenos Aires están presentes”. Para Alauddin es necesario explorar al Borges poeta con una mirada nueva.

-¿Cómo es la vida literaria en su país? ¿Y la recepción de la cultura argentina?

-La vida literaria en Bangladesh no es muy diferente de la de cualquier país de América Latina. En términos políticos, nuestros escritores son igualmente conscientes de sus responsabilidades artísticas. Tenemos un cuerpo considerable de literatura de todos los géneros. Nuestros jóvenes escritores están haciendo un excelente trabajo en el campo de la ficción y la poesía, y merecen ser traducidos a otros idiomas. Por otro lado, para nosotros, la Argentina es como un hermano gemelo de Bangladesh en todos los aspectos. Estoy muy feliz de que el Gobierno argentino haya reabierto su embajada en mi país. Fortalecerá nuestra hermandad.

-¿En qué trabaja actualmente y qué podría contar de su ensayo sobre Rabindranath Tagore, que tuvo tanta influencia en la región?

-Estoy preparando un trabajo sobre Borges, que contendrá todos mis ensayos, entrevistas e investigaciones sobre él. Otro tema que estoy trabajando es la relación entre Octavio Paz y la India. Y muy pronto empezaré a escribir mi bitácora sobre el viaje a Buenos Aires. Mi libro sobre Tagore publicado en 2015 fue una especie de investigación sobre las respuestas latinoamericanas a él. A principios del siglo pasado muchos escritores, traductores e intelectuales de América Latina se sintieron atraídos por Tagore. Algunos de ellos fueron influenciados por sus poemas y pensamiento filosófico. Incluso figuras titánicas como Pablo Neruda y Gabriela Mistral no pudieron evitar la influencia de sus poemas. Fue popular desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. En México, José Vasconcelos y en la Argentina Victoria Ocampo fueron grandes admiradores suyos. Aparte de Ocampo, Joaquín V. González y Carlos Muzzio Sáenz-Peña estaban fascinados por Tagore. Borges también escribió varias veces sobre él y tradujo uno de sus poemas, aunque más tarde se desilusionó. Pero a pesar de la gran diferencia entre los dos, hay algunas tendencias que tienen similitudes asombrosas. Recientemente escribí un estudio comparativo sobre esta cuestión. En Chile hubo una “guerra literaria” sobre Tagore en la que participaron Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Volodia Teitelboim. Traté de descifrar toda la historia de las respuestas latinoamericanas a Tagore. Ahora estoy trabajando en el segundo volumen.