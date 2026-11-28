En un concurrido acto en la Plaza Seca del Palacio Libertad se entregaron el viernes por la tarde 63 premios -seis adquisición y 57 no adquisición en diez disciplinas artísticas: Artes del Fuego, Dibujo, Diseño, Escultura, Espacio No Disciplinario, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura y Textil- de la 113ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales. Las seis obras adquisición pasarán a integrar la colección del Palais de Glace, cuya sede en Recoleta aún sigue cerrada. La cantidad de premios se explica porque hubo una doble instancia de premiación, correspondiente a las ediciones de 2024 y 2026, y decenas de menciones. En total, se distribuyeron $ 70.100.000.

“Queremos que el Salón Nacional siga siendo un espacio de reconocimiento al mérito y al talento, donde los artistas de todas las provincias tengan la oportunidad de mostrar su trabajo y ser reconocidos por su excelencia. Desde la Secretaría de Cultura tenemos la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio, administrar los recursos públicos con responsabilidad y sostener instituciones que reconozcan el esfuerzo, la trayectoria y la excelencia artística”, dijo el secretario de Cultura Leonardo Cifelli, que no pudo participar del acto porque horas antes había sido llamado de urgencia desde la Casa Rosada.

Se entregaron 63 premios y varias menciones en el Salón Nacional de Artes Visuales Gentileza Secretaría de Cultura

El jurado de selección y premiación estuvo integrado por Natalia Albanese, Joaquín Barrera, María Menegazzo Cané, Diego Perrotta y Eugenia Garay Basualdo, esta última también al cuidado de la exposición de las 205 obras en el quinto y en el sexto piso del Palacio Libertad.

Los premios adquisición Presidencia de la Nación a las primeras mejores obras fueron El trueno entre las manos (azul), de Alberto Passolini (ciudad de Buenos Aires) en la categoría Pintura y 28 variaciones sobre un final, de Fernanda Aquere (Santa Fe) en la categoría Dibujo. cada uno recibirá $4.130.000.

Alberto Passolini y su pintura premiada en el Salón Nacional de Artes Visuales Gentileza Secretaría de Cultura

Los premios adquisición a las segundas mejores obras fueron Guardianas del monte, de Gabriel Orge (Córdoba) en la categoría Fotografía y Sin título de la serie El peso del mundo, de Leila Tschopp (ciudad de Buenos Aires) en la categoría Pintura. Ambos artistas recibirán $2.360.000 cada uno. Y los premios adquisición a las terceras mejores obras recayeron en Rezar en el idioma incorrecto, de Lourdes Rivadeneyra (Tucumán) en la categoría Instalaciones y Medios Alternativos junto a Secreto derramado, de Glenda Areco (Tierra del Fuego) en la categoría Artes del Fuego, por $1.770.000 cada una.

Leila Tschopp, ganadora del segundo premio adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales en la categoría de pintura Gentileza Secretaría de Cultura

Participaron del acto la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela; la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio; la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni; el director del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, y los artistas con sus respectivas “hinchadas” que aplaudieron, sacaron fotos y grabaron videos.

"28 variaciones sobre un final", de Fernanda Aquere Gentileza Secretaría de Cultura

“La obra hace referencia a los ángeles arcabuceros, en una mezcla steampunk -dijo Passollini a LA NACION-. La cámara que tiene es medio antigua, es como un guardia de seguridad, con detalles retro. Un sincretismo del Cuzco trasladado al presente”. El artista acaba de ser premiado, con Adriana Pereira y Malcon D’Stefano, en la 79ª edición del Salón Nacional de Rosario con una pintura -Puerto Pollensa (Serie Prerrafaelismo Nacional)- que recrea la tapa del segundo disco solista de Sandra Mihanovich.

“Me alegra que esa obra pase a formar parte del patrimonio porque es parte de una serie, El peso del mundo, que plantea escenas que transcurren en un territorio inquietante y desolador en el que es difícil determinar el tiempo o la naturaleza de los hechos -indicó Tschopp a este diario-. La figura humana, cayendo o tratando de levantarse, acentúa lo dramático, evocando una tragedia pasada e inminente al mismo tiempo. Es una obra que condensa un estado de ánimo del mundo, aunque al ingresar a la obra lo hace sin referencias explícitas. En mi propio repertorio, forma parte de un momento intenso y concentrado, desafiante. Y me emociona que el jurado lo haya reconocido”.

La subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, en el Palacio Libertad Gentileza Secretaría de Cultura

Después de las palabras de Ambrosio, que reveló que se había grabado un documental del montaje de la exposición, que se podrá ver en marzo de 2027, tomó la palabra Barela, que recordó que los premios nacionales se hacen desde 1911.

Hasta marzo de 2027 se puede recorrer la exposición con obras seleccionadas y premiadas en el Salón Nacional de Artes Visuales en el Palacio Libertad Gentileza Secretaría de Cultura

“Estamos celebrando un acto que nos consagra a todos los argentinos por su continuidad, por todo lo que hemos puesto, por la labor de los jurados y los artistas, por el carácter federal de este Salón que se sostiene en todos los gobiernos -recalcó-. Si desaparece el Salón Nacional, desaparece nuestra cultura federal y eso no lo vamos a permitir ninguno de los argentinos”. A continuación, reconoció a Zingoni, “que se está cargando tres museos encima que todavía no tenemos director y también este Salón Nacional por la renuncia de la directora anterior [la curadora María Cristina Santa Cruz]”, explicó. Al final del acto, la asistencia subió en caravana por las escaleras mecánicas al quinto y el sexto piso, para apreciar algunas de las 205 obras exhibidas.

La curadora Eugenia Garay Basualdo en el sexto piso del Palacio Libertad Gentileza Secretaría de Cultura

Los artistas cuyas obras obtuvieron premios no adquisición recibieron $ 1.180.000 (para las primeras mejores obras de cada categoría), $ 940.000 (segundas mejores obras de cada categoría) y $ 700.000 (terceras mejores obras de cada categoría). Entre otros, ganaron Luciano Polverigiani, Mariano Fernández Zaragoza, María Laura Pini, Toti DʼStefano, Lula Mari, Juan Martín Juares, Constanza Chiappini, Pedro Reissig, Agustina Babini, Leonardo Damonte, Julia Padilla, Florencia Echevarría, Edgardo Saluzzio, Javier del Olmo, Rodolfo Marqués, Nicolás Martella, Estenopeica del Conti, Walter Russo, Federico Brea, Dianela Paloque, Alejandro Thornton, Laura Pires, Lena Becerra, Ana Villanueva, Tatiana Castillo, Julieta Barderi, Santiago Poggio, Franco Fasoli, Adrián Paiva, Susana Schnell, Mariana Brea, Pablo Peisino y Tadeo Muleiro. Se estima que la inscripción para concursar en la 114ª edición del SNAV abrirá en el otoño de 2027.

Para agendar

La exposición del 113° Salón Nacional de Artes Visuales se puede visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151), hasta el 28 de marzo de 2027, con entrada libre y gratuita. El Palacio cierra el 13 de diciembre y reabre el 23 de enero de 2027.