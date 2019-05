Carlos Zanón: "Mi Pepe Carvalho es vulnerable, enfermo"

El escritor español, invitado a la Feria con la delegación de Barcelona, trae a la vida a uno de los detectives más famosos Crédito: Gentileza G. Garitan

Intentaré mantener el alma de Carvalho", había prometido años atrás el español Carlos Zanón, cuando resultó elegido como el escritor que continuaría con la serie de novelas policiales protagonizadas por Pepe Carvalho, el personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán, que hizo su primera aparición en 1972, en Yo maté a Kennedy. Impresiones, observaciones y memorias de un guardaespaldas. Desde entonces, el atípico detective privado, antifranquista declarado, sibarita y malhumorado, se convirtió en un personaje internacional.

"La única linea roja fue que yo quería que no cocinara y las agentes me indicaron que era muy importante para el personaje, y lo cierto es que tenían razón", reconoce. Es decir que los lectores de Carvalho. Problemas de identidad (Planeta), la rentrée del personaje al mundo de la literatura, no se privarán de los consejos gastronómicos del detective. En España , la recepción fue muy buena y, en solo dos meses, la novela ya va por la cuarta edición en español y dos en catalán. Llega a las librerías argentinas este mes.

"La agencia de Carmen Balcells contactó con María Lynch, mi agente, y le propusieron la idea de escribir una novela con el personaje -dice Zanón a LA NACION-. Era una iniciativa más dentro del proyecto de acercar a Carvalho a las nuevas generaciones de lectores. Los términos del acuerdo por mi parte fueron una libertad absoluta respecto de mi trabajo". Como condición, el autor de Taxi estableció que quería escribir una novela con Carvalho que tuviera poco en común con el estilo de Vázquez Montalbán.

Zanón se encontró con Vázquez Montalbán una sola vez en su vida. "Yo tenía veintidós años y acababa de editar mi primer libro de poemas, y lo llamé a la redacción de El País para contactar con él y proponerle que me presentara el libro. Quedamos en una cafetería, El Velódromo, y estuvimos hablando de poesía, especialmente. No pudo presentarme por problemas de agenda, pero luego escribió unas líneas en el diario", recuerda.

Por ahora, esta será la única novela suya con personaje ajeno. "Es mi primer y único Carvalho -dice-. No sé si habrá más. Es un personaje escrito en primera persona, más vulnerable, enfermo, desarbolado en una relación que no entiende, más violento, escéptico y con sentido del humor, cínico, pero no sardónico. Apátrida y lúcido". Carvalho. Problemas de identidad transcurre en 2017, y el personaje deriva entre Barcelona y Madrid. Zanón anticipa que "su" Carvalho también detesta la música moderna y que sigue quemando libros.

La tradición de continuar con personajes ideados por otros escritores no es nueva. Ya pasó con el Hércules Poirot de Agatha Christie, con los coprotagonistas de Millennium, de Stieg Larsson; el James Bond de Ian Fleming, y el Philip Marlowe de Raymond Chandler. "En el mundo anglosajón es más usual. Lo cierto es que yo tuve más presente el Batman de Christopher Nolan o los cómics donde cambian guionistas y dibujantes".

Desde 2017, Zanón dirige el festival literario de novela policial BCNegra. "Hoy en día, creo que ser escritor de policiales significa ser autor de un género que importa a la industria y que tiene lectores, pero que sigue siendo minusvalorado por algunos críticos y púlpitos".