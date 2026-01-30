Casi faraónico: el Fondo Nacional de las Artes otorgó un crédito millonario a los Amigos del Bellas Artes para impulsar una gran transformación del museo

Los faraones egipcios le trajeron suerte al museo más importante de la Argentina que este año inicia un proceso de transformación edilicia. El Fondo Nacional de las Artes (FNA) comunicó esta semana que otorgó a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (Aamnba) un crédito de $ 190.000.000, en unidades UVA a tasa 0% y con un plazo de devolución de 48 cuotas, que será asignado a los proyectos de expansión del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). El presidente de la Aamnba, el abogado, escritor y coleccionista Julio César Crivelli, dijo a LA NACION que el crédito funcionará como un “fondo de reserva” mientras se llevan a cabo dos importantes obras de infraestructura.

El proyecto más ambicioso de la Aamnba, que espera la aprobación del área jurídica de la Secretaría de Cultura de la Nación (y el visto bueno de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei), es la reconversión del segundo piso del MNBA mediante la creación de una gran sala de exposiciones de unos 600 metros cuadrados. Al integrar las actuales salas 41 y 42 con las terrazas laterales, el espacio de exhibición del museo -que contará con “estándares internacionales”- albergará la colección permanente y muestras temporales, además de incluir una nueva terraza en el nivel superior.

El gran museo de la Argentina sumará cientos de metros cuadrados de espacio expositivo Pilar Camacho

Para este proyecto, la asociación dispondrá de la donación de los hermanos Alejandro, Alberto y Pablo Roemmers, de un millón de dólares, anunciada durante la “gala egipcia” en la primavera de 2025. “Está previsto que la obra, que tiene un plazo estimado de diez meses, comience a mediados de año”, informa Crivelli. Si bien el plan de trabajos fue diseñado para minimizar las interferencias con las actividades institucionales, habrá un “achicamiento” temporario en las salas.

El segundo proyecto, que comenzará entre marzo y abril, consiste en la instalación de un ascensor panorámico y escaleras que unirán el pabellón de exposiciones temporarias con el restaurante, la Tienda Bellas Artes Alcorta y al Auditorio Amigos del Bellas Artes, sin necesidad de salir del edificio. “Por primera vez, el museo va a tener acceso directo al bar, la tienda y el auditorio, como pasa en todos los grandes museos del mundo, y no va a ser necesario cruzar el parque para llegar”, explica Crivelli. Esta obra está valuada en trescientos mil dólares.

Las dinastías faraónicas trajeron suerte y llegaron los fondos para la ampliación del MNBA Rodrigo Néspolo

“Esas dos obras requerirán ajustes, seguramente, por lo que el Fondo Nacional de las Artes, que se ha portado fantásticamente bien, nos ha otorgado el préstamo de 190 millones de pesos que se va a usar para complementar las necesidades que surjan de cualquiera de las dos -dice Crivelli-. Tenemos garantías probadas para la devolución y no nos perturba en lo más mínimo el flujo de fondos, dado que la estructura financiera de la asociación está muy sólida, como siempre”.

Las autoridades del FNA están conformes con este apoyo. “Desde el inicio de mi gestión nos propusimos retomar el espíritu fundacional del Fondo Nacional de las Artes como entidad financiera al servicio de la cultura -declaró el presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán-. Con ese objetivo abrimos varias líneas de crédito que nos permitieron atender demandas y necesidades de distintos sectores. Es una alegría enorme para mí y para cada uno de los integrantes del Directorio acompañar a la Asociación Amigos del Bellas Artes en este proyecto extraordinario que mejorará la infraestructura de una de las instituciones culturales más representativas de nuestro país en el mundo, a la vez que fortalece el patrimonio cultural nacional”.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, destacó la “alianza estratégica” entre el Estado, la sociedad y el sector privado “para potenciar el impacto de las políticas públicas”. “El acompañamiento a proyectos como el del Museo Nacional de Bellas Artes es una muestra de una cultura gestionada con responsabilidad, cooperación y visión de largo plazo”, agregó.

Por otro lado, LA NACION pudo saber que el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, cedería al MNBA un antiguo edificio para que -reformas mediante- se pueda convertir en la añorada Sala de Reservas. “El museo, que ya tiene catorce mil piezas en la reserva, no tiene más lugar para albergar nuevas obras, así que esta posibilidad, que transmitió el secretario de Cultura, es más que bienvenida y esperamos que se concrete cuanto antes”, dice Crivelli. Las últimas obras de ampliación y modernización de la reserva se realizaron en 1968 y 1984.