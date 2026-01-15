“Colonos judíos”: Macron acusó al grupo Hachette de “falsear la historia” y la editorial retira tres guías educativas

El grupo editorial Hachette Livre, el más importante de Francia, anunció ayer el retiro de tres libros didácticos de educación complementaria (o de repaso), titulados Objectif Bac Terminal, destinados a estudiantes del último año de bachillerato que deben rendir el examen del Baccalaurauréat (Bac), que contenían información errónea o tendenciosa sobre la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel llevada a cabo por Hamas. Un fragmento del manual se refiere a las víctimas del atentado terrorista como “colonos judíos”. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su repudio en redes sociales.

Macron consideró “intolerable” la “falsificación de los hechos” sobre los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí que dejaron más de 1200 víctimas fatales. “Una guía de repaso para el examen de bachillerato que falsea los hechos: eso es intolerable. Como lo es cualquier relativismo respecto a los atentados terroristas y antisemitas de Hamás del 7 de octubre. El revisionismo no tiene cabida en la República. He pedido al Gobierno que tome medidas”, posteó en su cuenta de X.

De inmediato, la editorial publicó un comunicado en su página web y en redes sociales en el que informa que, además de retirar los libros, había iniciado una investigación interna en la empresa. Sin perder el buen humor algunos usuarios opinaron que Hachette había convertido un “manual de revisión” en un “manual revisionista”.

Un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits : c’est intolérable. Comme tout relativisme sur les attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7 octobre. Le révisionnisme n’a pas sa place en République. J’ai demandé au Gouvernement de prendre des mesures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026

“Hachette Livre comprende la preocupación que esto ha causado y desea disculparse por el contenido erróneo encontrado en una página de estos libros –se lee en el comunicado–. La campaña de retiro comienza hoy con todos los socios y libreros y se llevará a cabo con la mayor eficiencia posible. Los ejemplares no vendidos serán destruidos, y esta edición educativa complementaria no se volverá a poner a la venta hasta que haya sido revisada y corregida exhaustivamente”.

Y prosigue: “Hachette Livre anuncia que ya se ha iniciado una investigación interna para determinar las razones de este error en estos materiales de revisión. El grupo Hachette reitera su firme compromiso con la producción de materiales educativos escolares y complementarios que cumplan estrictamente con los requisitos del sistema educativo nacional francés”.

Pour le bac, le groupe Hachette propose un programme bien spécial en terme d'histoire.

Le révisionnisme à la sauce Hamas.#Hachette pic.twitter.com/qwxYrzhbar — Denis Sisco 🇨🇵 (@denis_sisco75) January 13, 2026

Arnaud Lagardère, director general de Hachette Livre, se disculpó con “todos aquellos que, con razón, se hayan sentido heridos, con los profesores, con los padres de los alumnos y con los propios alumnos”. “El Grupo Hachette implementará los procedimientos necesarios para garantizar que esto no vuelva a suceder en el futuro”, remarcó.

Este tipo de manuales ofrece material complementario para reforzar o repasar contenidos educativos de distintas áreas. No se usan en clase ni son obligatorios para seguir el programa de educación francés, sino que están pensados para preparar el examen del “Bac” con la ayuda de actividades guiadas y estrategias metodológicas. Sin embargo, el sello editorial valida los contenidos. Se presume que a partir de este episodio el proceso de edición será mejor instrumentado.

Hachette Livre, filial de Lagardère SA, es el tercer grupo editorial más grande del mundo en términos comerciales y educativos. Con una facturación prevista de casi tres mil millones de euros para 2024, es el número uno en Francia, el segundo en el Reino Unido, el tercero en España y el tercero en Estados Unidos. El grupo comprende más de doscientos sellos editoriales y publica aproximadamente quince mil nuevos títulos al año en una docena de idiomas, principalmente francés, inglés y español. Hachette Livre abarca todos los segmentos del mercado editorial de consumo: ficción y no ficción, libros de bolsillo, libros infantiles, libros ilustrados, guías de viaje, libros de texto, materiales educativos complementarios y obras parciales.