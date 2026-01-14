Reacción de los turistas por el aumento de la entrada al Louvre, que desde hoy cuesta un 45% más

A partir de hoy rige el aumento del 45% en el precio de las entradas al Museo del Louvre para los turistas que no pertenecen al el Espacio Económico Europeo (EEE). La medida, anunciada meses atrás y finalmente implementada en enero, volvió a generar polémica entre los visitantes extraeuropeos, que ahora deben pagar 32 euros para acceder al museo más visitado del mundo, diez euros más que el precio abonado por los ciudadanos europeos.

“Es injusto”, resume una turista uruguaya, una de las tantas voces que cuestionaron la decisión del museo parisino. El nuevo esquema tarifario establece una diferenciación clara según la procedencia del visitante, quienes residen en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega mantienen el precio anterior de 22 euros, mientras que los turistas de otros países afrontan el incremento para recorrer los 73.000 metros cuadrados de salas del Louvre.

El Louvre lleva varias semanas con cierres intermitentes por una huelga en medio de la crisis de la institución Michel Euler - AP

La medida no es aislada. Otros monumentos emblemáticos de París, como la Santa Capilla o la Conciergerie, también comenzaron esta semana a aplicar tarifas diferenciadas según el origen del público. Sin embargo, el caso del Louvre resulta especialmente sensible por su peso simbólico y por la magnitud de su afluencia, cada año recibe a millones de visitantes de todo el mundo, atraídos por obras icónicas como La Gioconda o la Venus de Milo.

La Mona Lisa, la obra más visitada del museo Getty Images

Desde la dirección del museo justifican el aumento como una herramienta para sostener el funcionamiento de una institución que enfrenta múltiples desafíos: el mantenimiento de un patrimonio histórico de escala excepcional, la presión constante del turismo masivo y la necesidad de financiar obras de conservación y modernización. En este contexto, el alza para los visitantes extraeuropeos aparece como una vía para reforzar los ingresos sin afectar el acceso de los residentes.

Pese a la criticas y al debate que reabre sobre el acceso a la cultura y a la desigualdad en el turismo global, el Louvre sigue posicionándose como uno de los museos más visitados. Las largas filas con el nuevo tarifario confirman que, aún con precios más altos, el atractivo del museo parisino permanece intacto y continúa siendo una parada obligada en el mapa cultural internacional.