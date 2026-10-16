Comenzó el Primer Congreso Internacional de Patrimonio organizado por el Fondo Nacional de las Artes

De viernes a domingo, se desarrolla el Primer Congreso Internacional de Patrimonio del Fondo Nacional de las Artes (FNA), “La ciudadanía en acción”, que se realiza en tres sedes de la ciudad de Buenos Aires: hoy, a partir de las 14, en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831); el sábado, desde las 11, en el Laboratorio Patrimonial Centenera (Del Barco Centenera 777), y el domingo, en el Parque de la Estación, en Perón 3326, desde las 16.

Autoridades del FNA entregarán esta tarde reconocimientos al Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Sábado y domingo, también serán reconocidos por el FNA la Asociación Amigos del Tranvía, en su cincuentenario, y la Asociación Civil Vecinas y Vecinos del Parque de la Estación.

El encuentro se hará en modalidad mixta, aunque mayormente presencial, y reunirá a profesionales, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en compartir experiencias y conocimientos sobre la defensa y preservación del patrimonio urbano, tanto material como inmaterial. Entre otros, participan Ana Bas, presidenta de la organización civil Basta de Demoler; Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Natalia Karbabian, arquitecta, artista, investigadora en el Centro de Investigaciones Proyectuales en Arquitectura de la UBA y creadora del proyecto “Ilustro para no olvidar”; la doctora Carmen Longa Virasoro, presidente de la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, y la historiadora urbana y patrimonialista María Rosa Gamondès.

El doctor en Historia y Teoría de las Artes Juan Antonio Lázara, director de Patrimonio del FNA, preside el congreso

Preside el evento el director de Patrimonio del FNA, Juan Antonio Lázara, y el director académico es el arquitecto Marcelo Magadán. La iniciativa cuenta con la colaboración del Programa Materia, Conservación y Memoria del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

“Por primera vez, el Fondo Nacional de las Artes brinda espacio para hablar de patrimonio a los vecinos y ciudadanos -dice Lázara a LA NACION-. Muchas veces, desde las políticas de Estado, los políticos y los funcionarios han cometido errores contra el patrimonio y fueron los vecinos los que reaccionaron. Entonces quisimos organizar un primer congreso internacional donde hablan las organizaciones civiles, los vecinos, las organizaciones no gubernamentales. Queremos darle la palabra a la gente, así que vamos a estar tres días debatiendo temas sobre la identidad. El patrimonio puede ser material, como los mármoles, los bronces, los edificios, las estatuas, pero también inmaterial, nuestro pasado europeo, nuestro pasado indígena, nuestras costumbres también forman parte del pasado inmaterial”.

Participan especialistas desde Italia, Chile y Estados Unidos, y de las provincias argentinas, por Zoom. A las 12, se rindió homenaje a Sonia Berjman, historiadora urbana y paisajista.

“Vamos a rendir tributo a entidades oficiales que están haciendo mucho por el patrimonio, como Monumentos y Obras de Arte (MOA), que ha reformulado su archivo y tiene un taller excelente -agrega Lázara-. También vamos a reconocer a una entidad de la Universidad de Buenos Aires, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que depende del Instituto Ravignani, y le vamos a entregar una distinción a quien yo considero que es una de las personas más eruditas de la Argentina, el director del Ravignani, el doctor Julio César Djenderedjian. Y el sábado vamos a estar en la Asociación Amigos de Tranvía, en Caballito, para rendirle homenaje en su 50° aniversario, y distinguir a su presidente y fundador, el arquitecto Aquilino González Podestá. Lo mismo haremos con dos coleccionistas populares: los puesteros del Parque Rivadavia más antiguos, el librero anticuario Tomás Bregar y el numismático y medallístico más antiguo, Norberto Acosta, que hace más de medio siglo que están protegiendo nuestro patrimonio popular”.

El congreso busca propiciar el intercambio de experiencias, brindar herramientas para la protección del patrimonio y generar vínculos entre quienes trabajan por su conservación; asimismo, se propone visibilizar las acciones de vecinos y organizaciones que se movilizan para preservar el legado histórico, cultural y arquitectónico de sus comunidades.

Para Lázara, el patrimonio urbano en el país atraviesa “un profundo proceso de abandono y degradación”. Ante este panorama, “vecinos y diversas organizaciones de la sociedad civil han buscado frenar la pérdida irreversible de este legado mediante diferentes acciones”, destaca.

El programa, que se puede consultar en este enlace, contempla ponencias, mesas temáticas, presentaciones de libros, homenajes, entrega de distinciones y clases públicas, con actividades en modalidad virtual y presencial.

Durante el fin de semana se realizarán diversas actividades públicas: el sábado 17, de 11 a 12.45, se visitará el Laboratorio Patrimonial Centenera, con un recorrido en el tranvía histórico por el barrio de Caballito; y el domingo 18, de 16 a 17.30, se realizará un recorrido por el Parque de la Estación.

La participación en las tres jornadas es gratuita, con inscripción previa, y se entregará certificado de asistencia. Las inscripciones se completan en este formulario online.