Con el apoyo de Mecenazgo, se digitalizarán decenas de emisiones de “Los siete locos”

De Juan José Sebreli, Osvaldo Soriano y Griselda Gambaro a Sara Facio, Juan José Saer y Claudia Piñeiro, pasando por Manuel Antín, Beatriz Sarlo, Alberto Manguel, Antonio Dal Masetto, Héctor Tizón y Aníbal Ford pasaron por Los siete locos, el programa cultural televisivo por antonomasia de la Argentina, creado en 1987 por la periodista y escritora Cristina Mucci, que tuvo como “copilocos” a sus colegas Tomás Eloy Martínez y Carlos Ulanovsky. Ahora, con el apoyo de Mecenazgo porteño, se digitalizarán cien emisiones más del programa cultural que recorrió toda la época democrática.

Los programas se subirán a la página web de Mucci donde, al igual que en YouTube, ya se pueden ver entrevistas con protagonistas de la cultura argentina e internacional como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Fernando Savater, Mario Benedetti, José Saramago, Arturo Pérez-Reverte, Manuel Vázquez Montalbán, Isabel Allende, Ray Bradbury, P. D. James, Juan Goytisolo, Elena Poniatowska, José Donoso, Jorge Edwards, Eduardo Galeano, Rosa Montero, Leonardo Padura, Henning Mankell, Michel Houellebecq, Alain Rouquié, Javier Cercas, Almudena Grandes, Nélida Piñón, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Paul Auster, Fernando Aramburu y Gioconda Belli. La lista se podría ampliar aún más.

En la página web de Cristina Mucci se pueden ver emisiones de "Los siete locos" digitalizados con el apoyo de Mecenazgo gentileza

“El archivo de Los siete locos es muy grande, son 38 años de programa, han estado muchísimos escritores y hemos hablado de muchísimos temas -dice Mucci a LA NACION-. Yo siempre me ocupé de grabarlos, y tengo un placar repleto de videos, los viejos VHS. A lo largo de los años fui digitalizando algunos, sobre todo de los años 90, y se pueden ver, están subidos a mi pagina web en la sección Videos Años Anteriores. Ahora decidí hacerlo en forma más ordenada, y pedí apoyo a Mecenazgo para digitalizar, seleccionar y subir cien videos más. Con la ayuda de Violeta Mucci, mi hija, los estamos ordenando, archivando y seleccionando, y con la empresa Web Computación ya subimos cincuenta, que se pueden ver en la sección Primeros Videos”. También se pueden buscar en YouTube (@Los7Locos-d5j).

Con la llegada al poder de La Libertad Avanza, Los siete locos dejó de grabarse en la Televisión Pública, si bien el canal siguió emitiendo programas anteriores por un tiempo. Ninguna autoridad del canal se comunicó con Mucci que, pasados los meses, se dio por despedida e inició acciones legales por la atípica desvinculación. En la demanda judicial, la representa el abogado y escritor Marcelo Gioffré. A mediados de 2024, el programa pasó al Canal de la Ciudad. Multipremiado, Los siete locos formó parte de la programación de canales públicos y privados, de aire y de cable.

Según pasan los años, "Los siete locos" formó parte de la programación de canales privados y públicos

La conductora hace un balance de la segunda temporada del programa en el canal público porteño. “Trabajo muy cómoda y contenta, y ganamos el Martín Fierro de cable al mejor programa cultural -dice-. Cada vez hay menos espacio para el libro en los medios, es bastante preocupante. Por mi parte, en marzo empezaré la temporada 39ª de Los siete locos, y me propongo llegar a los 40. Estoy también escribiendo un libro con la historia del programa. Hay mucho para contar”.