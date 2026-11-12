Papa León XIV en Perú, EN VIVO: el regreso al país en el que fue nombrado obispo y su agenda hoy, minuto a minuto
El Sumo Pontífice aterrizó este miércoles tras su viaje por la la Argentina y fue recibido por la presidenta, Keiko Fujimori; este jueves tendrá una celebración en la Catedral de Lima y una vigilia con jóvenes
Martín Mercado, líder del equipo del spot de la visita de León XIV: “Mucha gente necesita terminar con la grieta”
El publicista Martín Mercado, uno de los más destacados del mundo y líder del equipo que estuvo detrás del spot de la visita del papa León XIV a la Argentina, explicó cómo fue el proceso de trabajo para realizar el video con el que se convocó a los fieles y analizó qué dejó en el país la llegada del Pontífice. Además, llamó a “aprovechar la oportunidad” para ir contra la grieta: “Mucha gente necesita que se termine”.
Los voluntarios del Papa: 25.000 nombres para mejorar la Argentina
Los libros que ya se estarán escribiendo sobre la histórica visita del papa León XIV deberán dedicarle por lo menos un capítulo a un fenómeno que puede parecer lateral, pero que ilumina un riquísimo capital humano en la sociedad argentina. Se trata del voluntariado, un movimiento silencioso que tiene un formidable poder transformador y que, aunque emerge con fuerza ante ocasiones y desafíos especiales, no encuentra estímulos suficientes para convertirse en un hábito permanente, masivo y estructural.
“Regreso también a mi patria”: tras la triunfal despedida de la Argentina, el Papa llegó a Perú, su segunda casa
LIMA.- Una marea de cientos de miles de hombres, mujeres, niños, familias, ancianos, abarrotadas en las calles, agitando globos blancos y amarillos, banderas peruanas rojas y blancas, imágenes de santos, devociones, cruces de madera y carteles de bienvenida con la leyenda “De vuelta a casa Papa León XIV”.
Keiko Fujimori le dio la bienvenida al papa León XIV: "Lo hemos extrañado"
“¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre! El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros"; escribió la presidenta peruana en la red social X, una hora después de haberlo recibido en el aeropuerto.
La bienvenida de la Presidencia de Perú
Tras su llegada, la Presidencia de Perú le dio la bienvenida al papa León XIV. “Con mucho cariño y alegría lo recibimos nuevamente”, indicó en un posteo en sus redes sociales.
“La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibió al Papa León XIV en el Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, al inicio de su visita apostólica a nuestro país. Es un reencuentro muy especial con el pueblo peruano, al que el Santo Padre dedicó tantos años de servicio pastoral y con el que mantiene un profundo vínculo de fe, cariño y esperanza”, escribió.
¡Bienvenido a casa, Papa León XIV! 🇵🇪— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 12, 2026
Con mucho cariño y alegría, el Perú recibe nuevamente a su querido Papa.
La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibió al Papa León XIV en el Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, al inicio de su visita apostólica a nuestro país.
Es un… pic.twitter.com/YpwniwKIL8
El primer mensaje del Papa en Perú
“¡Buenas noches, Perú! ¡Abramos el corazón!“, escribió el Sumo Pontífice en sus redes sociales tras su llegada al país sudamericano. El Santo Padre fue recibido por una multitud y por la presidenta, Keiko Fujimori, y cantó el himno nacional.
¡Buenas noches, Perú! ¡Abramos el corazón! pic.twitter.com/tn0i1I4xfW— Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026
León XIV destacó la relación histórica entre la Iglesia Católica y Perú
“Aliento a Perú a seguir contribuyendo a la cooperación regional e internacional y a favorecer el entendimiento, incluso cuando las posiciones parezcan irreconciliables. Que nunca se renuncie a buscar caminos para aliviar el sufrimiento de los pueblos y avanzar hacia la paz.
En este espíritu de cooperación se inscriben las relaciones entre Perú y la Santa Sede. La Constitución peruana reconoce a la Iglesia católica como un elemento importante en la formación histórica, moral y cultural de la nación".
El papa León XIV fue ovacionado y cerró una jornada intensa en su llegada a Perú
Luego de aterrizar pasadas las 17 en Lima, León XIV fue recibido por una multitud y emprendió una agenda de actividades en su primer día tras su vuelta a Perú. Antes de viajar, en la Argentina, también había tenido una jornada intensa: visitó la cárcel de Villa Devoto y dio una misa en Luján.
En la capital peruana, luego de recorrer el centro en papamóvil, tuvo una reunión a puertas cerradas con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno. Allí también se acercaron miles de personas y el Pontífice cantó el himno.
Tras ello, emprendió viaje hacia el Gran Teatro Nacional, donde tuvo un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, y fue ovacionado al grito de “el Papa es peruano”.
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