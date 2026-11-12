Papa León XIV en Perú, EN VIVO: el regreso al país en el que fue nombrado obispo y su agenda hoy, minuto a minuto

Tras su llegada, la Presidencia de Perú le dio la bienvenida al papa León XIV. “Con mucho cariño y alegría lo recibimos nuevamente”, indicó en un posteo en sus redes sociales.

“La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibió al Papa León XIV en el Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, al inicio de su visita apostólica a nuestro país. Es un reencuentro muy especial con el pueblo peruano, al que el Santo Padre dedicó tantos años de servicio pastoral y con el que mantiene un profundo vínculo de fe, cariño y esperanza”, escribió.