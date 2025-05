Con un “arte antidepresivo”, las monas de Edgardo Giménez conquistan Buenos Aires

“La gente piensa que divertirse no es serio, y a mí me parece que no hay nada más serio que pasarla bien”, dice Edgardo Giménez a LA NACION, antes de soltar su característica carcajada. Está feliz, y no es para menos: a los 82 años, no sólo es uno de los referentes de la generación pop que marcó un hito hace más de medio siglo desde el Instituto Torcuato Di Tella. El arte pop que él considera “antidepresivo” sigue vigente, como lo demuestran decenas de Fancy Monas que lo rodean en MC, una de las 68 galerías que participan hasta el sábado de Nodo, el circuito artístico organizado por Meridiano. Otras se exhiben también desde hoy en los locales de Jazmín Chebar, con quien colaboró para su nueva colección.

Ese lanzamiento que integra arte y moda incluye modelos que él mismo lucía en los años ’60, como un chaleco bordado con un sol, olas y palmeras. El mismo que usan algunas de las Fancy Monas presentadas en Este Arte y en arteba en 2023; desde entonces se vendieron varios cientos. “Son 1942 piezas únicas, en honor a su año de nacimiento, que combinan 113 rasgos tomados de su archivo: sombreros, trajes, peinados, accesorios y objetos personales”, explica Belén Dumas, de Beyond Art Group (BAG), el grupo encargado de producir estas obras híbridas.

Las "Fancy Monas" de Edgardo Giménez en MC Santiago Filipuzzi

Además de exhibirse en tiendas de ropa y de protagonizar hasta el 22 de este mes la muestra inaugurada hoy en MC, las Fancy Monas tienen su universo propio. En el sitio fancymonas.io se ofrece por 2500 dólares el “combo” que incluye una versión digital con certificado tokenizado y un Fine Art Print enmarcado, con un código que permite acceder a contenido exclusivo sobre su creación.

Tres versiones de las "Fancy Monas" de Giménez

Si bien fue un algoritmo el encargado de hacer las combinaciones para crear el estilo de cada mona, Giménez supervisó todo el proceso. “Me inspiré en Re mona, la intervención que hice en la fachada del Recoleta para la Bienal de Arte Joven en 2019, donde exhibí una instalación con la mona chita”, recuerda Giménez, que aún no olvida cuando su madre lo llevó al cine, en Santa Fe, a ver Tarzán y la fuente mágica.

La "Re Mona" con la cual Giménez intervino la fachada del Centro Cultural Recoleta Gentileza Centro Cultural Recoleta

Pasaron 75 años desde aquel día, y su imaginación sigue intacta. Tras haber presentado hace un par de años una muestra antológica en el Malba, el 21 de este mes tomará con sus escenografías y una escultura inflable la esquina de El Salvador y Armenia, para celebrar la colaboración con Jazmín Chebar. Mientras, prepara otra muestra que compartirá desde agosto en MC con Renata Schussheim y Juan Stoppani, y tres murales que se instalarán de forma permanente en el restaurant del nuevo Faena Hotel, en Nueva York. Por supuesto, incluyen monas.

La mona inflable que se instalará en la esquina de El Salvador y Armenia Gentileza Jazmín Chebar

“Me gusta que la gente se divierta con eso –señala Giménez–. El gran faltante ahora es la alegría. Y si uno puede aportar en esa dirección, es maravilloso”.

Para agendar:

Fancy Monas en MC (José León Pagano 2649), y hasta el sábado como parte del circuito Nodo.