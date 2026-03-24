Construir memoria con libros: 50° aniversario del golpe de Estado con novedades y reediciones

El parteaguas que significó el golpe de Estado de 1976 y la última dictadura militar en la Argentina sigue siendo objeto de investigaciones, narraciones, poemas y testimonios. Tanto por las violaciones a los derechos humanos como por el impacto en el sistema político y en la economía, amén de la vida cotidiana, el historial del violento régimen autoritario signa los catálogos de las editoriales locales y reafirma la importancia de los libros en construcción de la memoria. No por nada uno de los best sellers de la Argentina es el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, Nunca Más, publicado por Eudeba en 1984.

Si bien algunas editoriales decidieron “bajarle el volumen” a la conmemoración del aniversario (acaso porque ya existe una amplia bibliografía al respecto y porque las ventas de ejemplares no están aseguradas), otros incluyeron en sus planes lanzamientos de novedades y reediciones que, señalaron a LA NACION, crecerán a lo largo del año. Títulos de literatura infantil y juvenil vinculados con el golpe del 76 y el terrorismo de Estado se destacan en este enlace.

Una biblioteca que no para de crecer: libros sobre la dictadura de 1976-1983 Archivo

En el Grupo Planeta, se publicó el ensayo 76 (Planeta, $ 34.900), del historiador Felipe Pigna, que incluye entrevistas a José Alfredo Martínez de Hoz, Juan Gelman, Mario Firmenich, Rodolfo Terragno, Leonardo Favio, Tulio Halperin Donghi y Charly García, entre otros, y análisis de aspectos políticos, económicos y culturales del Proceso (como la censura de películas y las “listas negras” de libros y escritores). Con fotografías y textos, los hermanos Ana Julia y Martín Bonetto reconstruyen la historia de sus padres desaparecidos -José Roberto Bonetto y Ana María Mobili, secuestrados en febrero de 1977- en Hubo una vez un patio (Planeta, $ 34.900). Materia de memoria (Emecé, $ 32.900) reúne trece relatos inéditos de hijos e hijas de desaparecidos y de familias que debieron marchar al exilio después del golpe compiladas por Victoria Torres. Los autores -Paula Bombara, Félix Bruzzone, Julia Coria, Marta Dillon, Ernesto Semán, Julián Fuks y Raquel Robles, entre otros- exploran el pasado a través de objetos que funcionan, según observa Claudia Piñeiro en el prólogo, como “una forma de sostener el vínculo con lo que se perdió”.

Hay que sumar a este conjunto En contra del bien. Adiós a la teoría de los dos demonios, ensayo de Hernán Brienza sobre la violencia política; Desaparecida dos veces (Seix Barral, $ 41.900) de Teresa Donato, que reconstruye la historia de la exoficial montonera y actual empresaria gastronómica en Brasil, Ana María Massochi; Las escuelas (Tusquets, $ 31.900), novela de Adriana Amante, y el espeluznante Si lo contás, te mato (Planeta, $ 34.900), del periodista Gustavo Sammartino, con testimonios del genocida Guillermo Suárez Mason. El sello Booket, del mismo grupo, reeditó clásicos de la “biblioteca de la última dictadura militar”, como Almirante Cero, biografía de Emilio Eduardo Massera, de Claudio Uriarte; La respiración violenta del mundo, de Ángela Pradelli; 1976. El golpe civil, de Vicente Muleiro, y Rock y dictadura, de Sergio Pujol, con precios que van de los $ 19.900 a los $ 26.900.

“Ser editor o editora es saber que construimos memoria -dice a LA NACION Adriana Fernández, directora editorial de Planeta-. No se logra nunca terminar con los libros. En este 50° aniversario estamos para recordar, reeditar y seguir publicando libros sobre el tema, algo que continuaremos haciendo a lo largo del año. Es nuestro modo de hacer historia”.

Crónicas, ensayos, investigaciones periodísticas y manifiestos iluminan el oscuro periodo histórico de la Argentina del siglo XX Archivo

La editorial Marea, dedicada a la no ficción y la “historia urgente”, conmemora el aniversario con aportes valiosos, como El ojo en la tormenta. Víctor Basterra, el fotógrafo que expuso a los genocidas ($ 31.900), investigación periodística de Pablo Corso que reconstruye el caso de Basterra que, secuestrado en la ESMA hasta 1983, pudo fotografiar a represores, detenidos y archivos que fueron claves para las condenas del Juicio a las Juntas. En Dijimos nunca más. Un manifiesto colectivo a 50 años del golpe ($ 26.900), al cuidado de Constanza Brunet y Debret Viana, se compilan testimonios, relatos y ensayos de autores como María Teresa Andruetto, Juan Sasturain, Federico Jeanmaire, Marcelo Brodsky, Juan Carrá, Roberto Herrscher, Liliana Heker, Eduardo Grüner y Mabel Bellucci. La edición incluye dibujos y fotos de Ian Debiase, Sergio Langer, Alejandra Lunik, Daniel Santoro y Kaloian Santos Cabrera, entre otros. La totalidad de las regalías por la venta del libro será donada a organizaciones de derechos humanos.

En el catálogo también se hallan la nueva edición de Laura. Vida, militancia y búsqueda de la familia Carlotto ($ 31.900), de María Eugenia Ludueña; Hebe, la biografía, de Ulises Gorini ($ 34.900); Las viejas. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora cuentan una historia, con testimonios compilados por Virginia Giannoni ($ 26.900), y Te voy a contar quién soy. Historias de abuelas, hijos, nietos y bisnietos ($ 26.900), de Marcela Bublik, con ilustraciones de Catalina De Sanctis.

“Por primera vez desde la vuelta de la democracia, ya son más las generaciones que no vivieron la dictadura y que conocen los hechos por relatos de terceros -remarca la directora editorial de Marea, Constanza Brunet-. En ese contexto, las disputas por el sentido y por la reinterpretación de la historia toman el protagonismo. Aparece el negacionismo, cuando no la reivindicación directa de los crímenes de la dictadura, en un intento desde esferas oficiales de tergiversar la historia. Por eso, más que nunca, creemos que los libros que atestigüen, que aporten testimonios, investigaciones, reflexiones, ficciones, son cada vez más necesarios. Hace veintidós años que publicamos libros que revisan ese pasado reciente. En este aniversario dedicamos la mayor parte de nuestras novedades editoriales a la última dictadura y sus consecuencias en el presente. Es nuestra manera de volver a decir Nunca Más”.

Narradoras, poetas, investigadoras y cronistas escriben sobre los estragos del golpe del 76 y el terrorismo de Estado Archivo

Siglo XXI, en la colección Pasados que insisten, lanzó la tercera edición de Historia de la última dictadura militar ($ 28.000), de la historiadora Gabriela Águila. En la misma colección salieron recientemente Hacer la revolución ($ 29.700), de Aldo Marchesi, sobre las guerrrillas latinoamericanas en la década de 1970, y Rotos corazones. Amor y política en los setenta, de Isabella Cosse ($ 30.800). En ¿Qué están haciendo las derechas con los 70? ($ 25.900), a cargo de Luciana Messina y Valentina Salvi, un equipo de investigadores analiza las organizaciones que cuestionan la narrativa de los derechos humanos. También se publicó Política y/o violencia. Algunos aprendizajes decisivos de los años setenta ($24.900), de la politóloga Pilar Calveiro.

“Nos interesan los enfoques nuevos como el de Cosse sobre el amor entre los guerrilleros o el volumen colectivo sobre el modo en que los grupos de derecha están modificando la mirada sobre los años 70 -dice el director general de Siglo XXI, Carlos Díaz-. Son libros que apuntan a complejizar discusiones y perspectivas, que tratan de abordar el vasto mundo de los derechos humanos desde nuevos lugares. No hay verdades sencillas para pasados complejos”.

Hay visiones encontradas sobre la dictadura militar y el papel que desempeñaron instituciones como la Iglesia, la prensa, el empresariado y los partidos políticos

Hay dos lanzamientos en Edhasa por el 50° aniversario del golpe que, según el director editorial Fernando Fagnani, “aportan información y análisis que hasta ahora no estaban hechos”. Uno es el libro de los investigadores Alejandro Bonvecchi y Emilia Simison, Cómo gobernó la dictadura. Facciones, instituciones y políticas en el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) ($ 29.900), donde se explica el funcionamiento del gobierno de facto, la relación con los gobernadores y las reglas que se dio la Junta para poder gobernar, “que en el fondo son la raíz del fracaso del gobierno militar”, apunta el editor. El otro título es Confesiones de Estado. La estrategia de la dictadura frente a la Iglesia argentina, 1976-1983 ($ 29.900), donde el presbítero y teólogo Luis O. Liberti y el historiador y teólogo Federico Tavelli analizan la relación entre la dictadura y la Iglesia católica. “Tiene un aporte que hasta ahora nadie había hecho, que es haber podido visitar archivos que no estaban relevados y que muestran, por un lado, la interna de la Iglesia desde el momento del golpe hasta la llegada de la democracia, y por otro lado, la estrategia de la dictadura militar que sabía que tenía que contener a la Iglesia católica porque era probablemente la voz que podía perturbarle más el tema de la represión, los desaparecidos, las torturas”, observa Fagnani.

Se reeditaron además tres títulos: las novelas El colectivo de Eugenia Almeida y Ni muerto has perdido tu nombre, de Luis Gusmán, y Las dictaduras argentinas, ensayo de Alejandro Horowicz que sale con un prólogo nuevo y dos trabajos de su pareja, Elsa Drucaroff. Según Horowicz, las democracias en la Argentina están condicionadas desde 1930 por los legados dictatoriales.

Penguin Random House publicó tres libros vinculados con la década de 1970 escritos por periodistas: en el sello Sudamericana están Pax menemista. Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio ($ 40.999), de Ceferino Reato, y Operación Sallustro ($ 34.999), novela de Pablo Sirvén sobre el secuestro y asesinato del empresario ítalo-paraguayo Oberdan Sallustro, director general de Fiat en la Argentina a cargo del Ejército Revolucionario del Pueblo, y en Aguilar, El cuerpo de Perón. La muerte, las manos, los tiros ($ 24.999), condensada y atrapante investigación de Facundo Pastor sobre el destino del cadáver del líder justicialista desde su muerte en julio de 1974 hasta octubre de 2006, cuando fue trasladado -tiroteo mediante- al mausoleo del Museo Histórico 17 de Octubre, en la Quinta de San Vicente.

También Fondo de Cultura Económica publicó dos novedades en el Mes de la Memoria: Corrupción y dictadura. Acusar, perseguir, disciplinar: la construcción del enemigo interno ($ 31.000), del investigador Martín Astarita, y La organización vence al tiempo ($ 24.000), volumen de relatos basados en historias reales de presos políticos entre 1974 y 1989, de la escritora Raquel Robles. Libros sobre el golpe de 1976 publicados por esta editorial se consiguen en su página web y librería a $ 17.000, entre otros, Un enemigo para la nación, de Marina Franco; Juicios, de Daniel Feierstein; Música, dictadura, resistencia, de Esteban Buch, y Anatomía de una mentira, de Hernán Confino y Rodrigo González Tizón.

En Eudeba, además del Nunca Más, se consiguen títulos clave para entender aquel periodo como ESMA. La investigación judicial ($ 23.900), de Sergio Torres y Cecilia Brizzio; Julio César Strassera. El hombre gris que gritó justicia ($ 24.000), de Jaime Rosemberg, y Haciendo memoria en el país del Nunca Más ($ 16.900), de Inés Dussel, Silvia Finocchio y Silvia Gojman, entre otros. “Los derechos humanos son un tema central en nuestro catálogo desde la publicación del Nunca Más y creemos que la memoria puede ser también un ejemplo para mirar el futuro y a este presente con pueblos en guerra -dice a este diario Luis Quevedo, gerente general del sello de la Universidad de Buenos Aires-. Nada hay más opuesto a la vigencia de un Estado de derecho y a los derechos humanos que la guerra”.

Y en el catálogo de la editorial Biblos se encuentran aportes como Veinte entrevistas sobre una desaparecida con los desaparecidos ($ 32.500), de Diana B. Viñoles, sobre Alice Domon, la religiosa francesa desaparecida en 1977; el clásico Las dos Iglesias: la profética y la sacerdotal ($ 29.000), de Rubén Dri; La prisión en los años 70: historia, género y política ($ 31.400), y Sindicalismo y dictadura: una historia poco contada (1976-1983) ($ 24.500), de Alfredo Mason.

La editorial @BlattyRios acaba de reeditar el primer libro prohibido por la dictadura: Olimpo, de Blas Matamoro, dedicado a un periodista asesinado. Aquí un raro ejemplar que sobrevivió de la edición censurada y secuestrada del 76. La tapa fue amputada para aventar peligros. pic.twitter.com/u2Fpyg6UzH — marcelo gioffre (@marcelogioffre) March 22, 2026

El sello Blatt & Ríos reeditó Olimpo ($ 22.200), de Blas Matamoro, el primer libro prohibido por la dictadura militar, donde a la luz de la década de 1970 el autor revisa “mitos autoctónos” como Juan Manuel de Rosas, Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, Susana Giménez y Carlos Monzón, Juan Domingo Perón, Isabel Sarli y el asesino serial Carlos Robledo Puch, entre otros. La obra está dedicada Daniel Osvaldo Luaces, joven editor del Centro Editor de América Latina asesinado por la Triple A en octubre de 1974. Estanterías ajenas ($ 22.900), autobiografía lectora de la profesora y crítica literaria Nora Catelli publicada por Ampersand, está marcada por la violencia política de la década de 1970; la autora cuenta que con su pareja, el psicoanalista Jorge Belinsky, debieron partir al exilio en diciembre de 1975 después de ser amenazados por la Triple A en Rosario (Catelli se fue de su casa con una novela de Henry James y un ensayo de Mijaíl Bajtín).

En Hojas del Sur, que cuenta en su catálogo con libros del presidente Javier Milei, se lanzó en conjunto con la Fundación Faro una nueva edición de La guerra civil argentina. 24 de marzo: a 50 años del cambio que el pueblo celebró, del abogado Nicolás Márquez, que se presenta este martes, a las 19, en Hipólito Yrigoyen 1174, mientras sigue entre los más vendidos del sello Relato roto. Escenas de peronismo explícito, del cineasta Diego Recalde que asegura que el golpe del 76 fue un “autogolpe”. Se consiguen a $ 25.000 cada uno.

En una edición de autor, el crítico de cine Gabriel Orqueda explora en El salto hacia dentro. Conversaciones con directores y directoras del cine argentino a 50 años del Golpe ($ 45.000) el universo cinematográfico argentino de la dictadura y sus corolarios desde los años del cine militante con Carlos Vallina y Nemesio Juárez hasta la generación de los hijos como Albertina Carri y María Inés Roqué, pasando por el Nuevo Cine Argentino, con Israel Adrián Caetano y Ana Poliak, obras de directores como Santiago Mitre y Juan José Campanella y creadores más recientes como Martín Farina y Benjamín Naishtat.

El sello La Flor Azul acaba de lanzar la novela El árbol del Coyote ($ 25.000), del historiador y escritor Federico Lorenz, que narra la relación entre un padre y un hijo en épocas oscuras. En el catálogo de Colihue se halla Argentina desaparecida 1976-1983. Matar a una generación, en nombre la patria financiera ($ 27.000), del periodista Gustavo Campana; en Corregidor, el ensayo Narrar la ausencia. Escritura de Hijas e Hijos de militantes de los 70 ($ 22.500), de la profesora Andrea Cobas Carral, y en Nudista, Viaje de Omar ($ 21.000), autoficción donde el autor, Adrián Savino, evoca la historia de su padre, detenido por “extremista” durante la dictadura. De Filosurfer es el volumen colectivo de Hijas e Hijos en el exilio Sapos de otro pozo. Cartografía colectiva de las infancias en el exilio ($ 42.000). La editorial cordobesa Babel publicó el volumen colectivo Mujeres con memoria ($ 25.000), con poemas y relatos de Silvia Barei, Eugenia Cabral, Carmen Colazo, Alicia Corzo, Ernestina Elorriaga, Mónica Flores, Livia Hidago y Nora Luna. Y la rosarina Beatriz Viterbo, Nunca llegarás a viejo ($ 17.250), colección de escritos de la profesora e investigadora Susana Rosano, que aborda el asesinato por fuerzas paraestatales de su único hermano, Alfredo Rosano, de diecinueve años, el 15 de septiembre de 1976, y obras literarias vinculadas con la memoria, el duelo y la historia, escritas por hemanos.

En la página web de Apalabrarte se puede descargar en forma gratuita la antología poética por los cincuenta años del golpe de Estado, Memoreando, primera parte de un proyecto homónimo que se difundirá en escuelas y centros culturales. A cargo de Leandro Murciego, la antología reúne 150 poemas de sesenta poetas, entre ellos, Leopoldo “Teuco” Castilla, Jorge Boccanera, María Teresa Andruetto, Reynaldo Sietecase, Carlos Skliar, Julián Axat, Natalia Bericat, Tina Elorriaga, Leandro Calle, Norberto Barleand, Gustavo Tisocco, Carina Cigarrán, Claudia Ainchil, Jotaele Andrade y Ohuanta Salazar. Lleva un epílodo de Nora Strejilevich, en representación del Centro PEN Argentina.

El Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires puso a disposición de los lectores el libro digital de las Jornadas “Los restos de la dictadura. Persistencias y transformaciones a 50 años del golpe de Estado de 1976”, en el que se pueden leer ensayos de Martín Unzué, Claudio Martyniuk, Natalia Romé, Fabián Nievas, Cristina Bettanin, Maximiliano de la Puente y Ana Wortman, entre otros. La presentación será este viernes, a las 19, en el Aula 1 del Instituto, en el sexto piso de Uriburu 950.