Más allá del “triángulo de hierro”: La Libertad Avanza gana bancas en el sector editorial

Pasado un año de gobierno, La Libertad Avanza gana bancas en los catálogos editoriales de la Argentina. Periodistas, politólogos, filósofos y sociólogos indagan en los misterios de las “fuerzas del cielo” y sus protagonistas. Sin contar los firmados por el Presidente, y además de otros libros sobre Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en las próximas semanas llegará una biografía no autorizada del “Mago del Kremlin” que le tocó en suerte a la Argentina, el consultor político y asesor presidencial Santiago Caputo; una investigación sobre los alcances de la “narrativa mesiánica” del Gobierno y títulos firmados por el diputado del Pro cercano al oficialismo Damián Arabia y la exfuncionaria Leila Gianni, entre otros.

Este mes, Planeta primereó con un ensayo de la socióloga y académica Liliana De Riz, Laboratorio político Milei. El primer año en el sillón de Rivadavia, donde analiza el experimento llevado a cabo por el mileísmo con elementos de teorías políticas, filosóficas y económicas sobre la libertad, la democracia, la representación, las autocracias y el Estado, la lógica de mercado y el ejercicio del poder. “El Presidente no tiene restricciones e ignora las instituciones. Cree que la libertad es hacer lo que uno quiere y se beneficia de un sistema político roto”, ponderó De Riz en diálogo con LA NACION. También se publicó Fontevecchia vs. Milei. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo, antología de columnas del periodista y editor Jorge Fontevecchia, uno de los “enemigos predilectos” de la prensa elegido por Milei, según consigna la contratapa.

En abril, en la colección Espejo de la Argentina, se publicará El monje. La verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei, de los periodistas Maia Jastreblansky y Manuel Jove, donde analizan el vínculo del joven gurú con los hermanos Milei. A Caputo se lo considera el hacedor del triunfo electoral de La Libertad Avanza en 2023. Los autores reconstruyen su trayectoria desde su infancia en Belgrano y Martindale y sus inicios con Jaime Durán Barba y Rodrigo Lugones en la consultora Move Group hasta el flamante “Salón Parravicini” y el “triángulo de hierro” que integra con los Milei. A través de la historia de Caputo, se devela el mundo de los consultores y los operadores políticos que inciden en la vida pública “desde las sombras”, aunque no siempre, como quedó claro el 1° de marzo en el Congreso, cuando Caputo increpó al diputado Facundo Manes.

Maia Jastreblanky, Hernán Brienza, Juan Luis González y Manuel Jove

Para mayo se espera el nuevo título del periodista Juan Luis González, autor de la exitosa biografía no autorizada de Milei, El Loco, que va por su sexta edición y se publicó en Uruguay, Chile, Perú, México, Colombia y España. También saldrá por Planeta y se titula Las Fuerzas del Cielo.

“En El Loco conté quién es Milei -dice González a LA NACION-. Su camino de niño golpeado y rockstar frustrado a la Presidencia, con todos los claroscuros que tuvo esa historia: el apoyo de Eduardo Eurnekian en su carrera mediática y política, la aparición de barrabravas en el armado inicial, la venta de candidaturas a lo largo del país a políticos reciclados de la casta, las irregularidades sobre la fortuna de Norberto Milei, la irrupción de filonazis en el espacio, la ayuda logística y monetaria que le había brindado el peronismo que decía combatir, el clima de persecución y autoritarismo que reinaba en La Libertad Avanza, los modos despóticos de Karina y los misterios acerca de sus cuentas o los sistemáticos plagios que hizo en los libros que publicó. Las Fuerzas del Cielo viene a completar esa tarea. No a contar quién es Milei, sino a contar qué es. Y Milei es, antes que todo, un profeta. Así se piensa él, y para entenderlo a él y a su proyecto hay que ir al corazón de lo que lo mueve: su mesianismo, la convicción profunda de ser un elegido del ‘Uno’, con el que dice poder hablar a través de su perro muerto Conan. Es una investigación que explora la influencia de lo místico en la vida de Milei, pero también en el accionar de este Gobierno, donde ese esoterismo construye la narrativa oficial, empuja decisiones, y hasta es central a la hora de subir o bajar peldaños en La Libertad Avanza”.

Por último, el Grupo Planeta-que puso a la venta en su tienda online dos “packs” de libros de Milei: el primero, que incluye Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, El fin de la inflación y El camino del libertario, cuesta $ 92.000; el segundo, incluye El fin de la inflación y El camino del libertario, a $ 60.400- anticipa que en agosto llegará a las librerías 3M. Menem, Macri, Milei, de la periodista Astrid Pikielny y el politólogo Andrés Malamud, sobre los “vasos comunicantes” entre los tres adalides del liberalismo criollo.

Galerna tiene previstos varios libros sobre el presente político del país. El diputado y político del Pro Damián Arabia presentará en abril, para la Feria del Libro porteña, No me rompan las pelotas, donde repasa uno a uno los aspectos que constituyen el nuevo paradigma de la política local. En mayo, también en temporada de Feria, se presentará Militantes del hambre, de Leila Gianni, exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano que renunció a su cargo para dedicarse a la política territorial en La Matanza. En su libro, anticipan desde la editorial, pondrá al descubierto “la estructura criminal que montaron ciertas organizaciones sociales en connivencia con el poder político de turno, para apropiarse de los fondos públicos destinados a la ayuda social para su propio beneficio”. En 2024 Gianni protagonizó encendidos debates con el dirigente social (y autor de varios libros) Juan Grabois.

En el segundo semestre de 2025, también Galerna publicará el nuevo libro sobre Milei del abogado, ensayista y periodista José Benegas, que en 2024 dio a conocer Milei. Todas las respuestas a las preguntas que suscita.

La editorial Milena Caserola prepara un volumen de humor con un título inspirado en las habituales filípicas de Milei contra la izquierda: Zurdos de mierda. En 2024 este sello publicó Las fuerzas del cielo. Argentina, Milei y los judíos, coordinado por el historiador Raanan Rein y el politólogo Pablo Mendez Shiff, con ensayos de destacados intelectuales como los filósofos Emmanuel Taub y Diana Sperling, la psicoanalista Alexandra Kohan, los sociólogos Fortunato Mallimaci y Ana Wortman, el politólogo Fabián Bosoer, las periodistas Jordana Timerman y Miriam Lewin, y los escritores Claudio Zeiger, Julia Kornberg y Alejandro Soifer, entre otros.

“Es un libro que se propone dar algunas pistas para entender un fenómeno que genera perplejidad: el acercamiento que hace Milei, un político de extrema derecha de origen no judío, a la cultura judía -dice Shiff a LA NACION-. Son veinticuatro ensayos y un cuento que parten de esa perplejidad para analizar el tema desde diferentes ángulos. Es un libro intelectual pero que se propone como amigable para todo tipo de lectores”. El único autor incluido en el volumen que votó a Milei es el rabino Uriel Romano. El año pasado, Las fuerzas del cielo fue declarado de interés social por la Legislatura porteña; a finales de mes, se presentará Brandeis University, en Estados Unidos, y en el Centro Sefarad de Madrid, en España.

En abril, Siglo XXI publicará Extrema derecha 2.0. Cómo combatir la normalización global de las ideas ultraderechistas, del historiador italiano Steven Forti, y La era del hartazgo. Líderes disruptivos, polarización y antipolítica en América Latina, de los investigadores Gabriel Kessler y Gabriel Vommaro. Las investigadoras Carolina Spataro y Melina Vázquez trabajan en un libro sobre el feminismo libertario, que llegará en el segundo semestre, así como también Policrisis, sobre el fenómeno Milei, de la escritora Maristella Svampa.

Marea anunció que en mayo lanzará El síntoma Milei, del periodista y escritor Hernán Brienza. “Este libro intenta desentrañar las razones que llevaron a la Argentina a elegir a Milei y, sobre todo, las formas en que Milei llevó adelante su forma de gobierno, con la legitimidad que lo caracterizó -dice Brienza a LA NACION-. La idea es que Milei no produjo cambios en la Argentina sino que esos cambios ya estaban legitimados: esa Argentina, fallida, ya había cambiado antes de Milei. Es una Argentina que surgió fallida porque no pudo sostener su rumbo, a partir del proceso de organización de 1860. Lo fallido es no haber podido sostener ese lugar en el mundo que el país parecía haber conquistado, hasta 1910 o 1920. Lo que plantea el libro es que Milei es síntoma de ese fracaso. Esa primera tesis permite hacer un análisis de qué cosas cambiaron en la sociedad como para que el anarcocapitalismo pudiera coquetear con la posibilidad del Estado Nacional, incluso, y romper con los tres pactos sociales que hizo la Argentina a lo largo de su historia: el pacto social de la educación, el de la justicia social y el de la democracia. Milei los rompió, pero esos pactos ya estaban deslegitimados por los resultados de las políticas públicas de las últimas décadas”.

Mientras, Prometeo apronta el lanzamiento de dos libros que abordan experimentos libertarios: Fordlandia. Auge y caída de la olvidada ciudad selva de Henry Ford, del historiador estadounidense Greg Grandin, y Capitalismo de aventura. Una historia de la salida libertaria, desde la época de la descolonización hasta la era digital, del historiador estadounidense Raymond B. Craib. Y Eudeba, Lecciones contra la incertidumbre en política II. Análisis político para entender la realidad actual, del politólogo y doctor en Ciencias Sociales Martín D’Alessandro.

El sello Biblos presentará dos títulos. La disrupcion Milei, coordinado por los analistas políticos Federico Rey Lennon y Samantha Olmedo en colaboración con la Asociación Argentina de Consultores y Consultores Políticos, reúne distintas miradas sobre la irrupción de Milei y su impacto en el sistema político. En De Macri a Milei. El país inviable de las elites argentinas, del economista, exdiputado y exsecretario de Comercio Roberto Feletti, brinda un análisis crítico de las políticas económicas de los últimos gobiernos, previas a la motosierra.

Hojas del Sur llegará a la Feria del Libro porteña con varias novedades, entre ellas, el nuevo libro de Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas más influyentes del liberalismo, admirado por Milei y que dará una conferencia en el Palacio Libertad, el 24 de abril; Relato roto, del panelista y cineasta Diego Recalde sobre las mitologías del peronismo, y el relanzamiento de la Biblioteca de Nicolás Márquez, con sus libros más conocidos, como La Guerra Civil, Perón y El Libro Negro de la Nueva Izquierda, “Biblia de la batalla cultural” coescrita con Agustín Laje y que cumple diez años desde su primera edición.

