"Coronalibros": más novedades para la cosecha editorial que deja la pandemia

Diarios de coronavirus, ensayos filosóficos, autoayuda, narrativa y poesía forman parte del aluvión editorial

La pandemia de coronavirus, entre otros efectos, determinó que los editores de todo el mundo salieran a la búsqueda de textos que se vincularan en mayor o menor medida con la emergencia sanitaria global. Diarios de coronavirus, ensayos filosóficos, libros de autoayuda y de poesía, narraciones clásicas y contemporáneas forman parte de este género transitorio que invade las mesas de las librerías. Desde que las editoriales volvieron a lanzar novedades al mercado, en los catálogos no faltan menciones explícitas o alusiones al virus que trastocó los planes en el mundo. De la nueva vida que conoció la novela La peste de Albert Camus a las meditaciones urgentes de científicos sociales latinoamericanos, pasando por recorridos históricos de epidemias, el mundo editorial brindó claves para pensar el presente. Hasta el papa Francisco puso por escrito sus preocupaciones acerca de las consecuencias de la pandemia en una nueva encíclica.

Bajo la forma de ensayos, testimonios, ficciones y poemas, la pandemia de coronavirus escribe y crea su propia biblioteca. Si bien en las librerías no serán estos títulos los "ganadores" de 2020 en términos de ventas, funcionan como testimonios de un periodo excepcional.

Los escritores Elsa Punset, Juan José Sebrelli y Franco Berardi

Atentos a la oportunidad, al comienzo del otoño austral en el Grupo Planeta reeditaron Pandemia. Una historia desde la Gripe Española hasta el coronavirus Covid-19, de la escritora y médica Mónica Müller, que agregó un texto relacionado al virus que llegó de Wuhan. Y semanas después lanzaron al mercado local La verdad de la pandemia. Quién ha sido y por qué, de la doctora en Comunicación Cristina Martín Jiménez. En ese volumen, la autora española "lee" en clave geopolítica el nuevo contexto creado por virus. Este mes, Planeta publicó Pausa, una antología de entrevistas de Hugo Alconada Mon a veinticinco referentes internacionales como la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, el economista francés Thomas Piketty, la escritora chilena Isabel Allende y el artista chino Ai Weiwei. Está previsto que en diciembre se publique en el sello Destino el nuevo libro de la pensadora española Elsa Punset,Fuertes, libres y nómadas. Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios. Como se advierte desde el título, la autora plantea estrategias para ser parte del cambio por venir. También desde España llegará la nueva obra del escritor navarro J.J. Benítez, La gran catástrofe amarilla (Planeta), que encuentra al protagonista a bordo de una embarcación rumbo a Estados Unidos cuando se declara el estado de emergencia sanitario.

En noviembre, Penguin Random House (PRH) lanzará el esperado ensayo filosófico e historiográfico de Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré, Desobediencia civil y libertad responsable (Sudamericana), donde los autores reflexionan sobre los atropellos a las libertades individuales en los meses de pandemia en el país, la antinomia entre salud y economía, y los desafíos de la desobediencia ciudadana ante los avances autoritarios del poder en distintas épocas. Sebreli, que fue internado al contagiarse de coronavirus en agosto, escribió parte de su nuevo ensayo en el Hospital Italiano. El mismo grupo editorial recordó a sus lectores por distintos medios que la obra del historiador israelí Yuval Noah Harari permitía echar luz sobre la etapa actual. "Aunque no tenemos libros sobre la pandemia entre los últimos lanzamientos, seguimos vendiendo muy bien algunos títulos en formato digital como La peste, de Camus, y Contagio, de Robin Cook -dice Valeria Fernández Naya, gerenta de Comunicación y Marketing de PRH-. En un contexto de incertidumbre, miedo al futuro y también a no ser felices o a perderlo todo, los libros que abordan temáticas vinculadas el manejo de las emociones, a la superación personal, profesional o familiar trepan en los rankings de los más vendidos". Respecto de estas cuestiones, en diciembre se publicará el nuevo libro de Estanislao Bachrach,En el limbo.

Las editoriales de ensayo y ciencias sociales también pusieron el foco en la pandemia. Siglo XXI lanzó en agosto Morir en las grandes pestes. Las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX, del historiador Maximiliano Fiquepron, que permite que los lectores establezcan un contrapunto entre gestiones sanitarias de ayer y de hoy. Además, junto con el colectivo editorial Crisis este sello ofreció el libro de descarga gratuita La vida en suspenso, con ensayos de Paula Abal Medina, Natalia Gelós, Diego Golombek, Horacio González, Juan Grabois, Marcelo Leiras, Mariano Llinás, Rita Segato y Juan Gabriel Tokatlian, entre otros. Hasta hoy, tuvo doce mil descargas desde la página web de la editorial y distintas plataformas. El libro, además, se compartió por mail y WhatsApp. "La idea era abrir la discusión -dice el gerente editorial de Siglo XXI en la Argentina, el sociólogo Carlos Díaz-. Morir en las grandes pestes funcionó bien y en diciembre vamos a sacar un nuevo libro de descarga gratuita junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que examinará la pandemia desde la perspectiva de un organismo de derechos humanos. Como es un libro de intervención pública, lo vamos a ofrecer en forma gratuita". Para Díaz, la pandemia será un tema durante varios lustros. "No sé si habrá grandes éxitos comerciales pero el recuerdo traumático de estos meses va a quedar registrado en muchos libros sobre esta experiencia, las secuelas, los aprendizajes y balances".

El filósofo italiano Giorgio Agamben denuncia el uso político de la pandemia

En Adriana Hidalgo recientemente se publicó el breve y polémico libro de Giorgio Agamben,¿En qué punto estamos? La epidemia como política, que reúne sus escritos desde la declaración del estado excepcional ocasionado por la pandemia, que provocó limitaciones a las libertades individuales y consecuencias éticas aún en desarrollo. Del esloveno Slavoj Zizek, que no se pierde ningún debate de interés transnacional, se dio a conocer Pandemia. La covid estremece al mundo (Anagrama), un opúsculo de ochenta páginas sobre el miedo, las libertades, la economía y la política. "Más que la pura barbarie, me da miedo la barbarie con rostro humano: implacables medidas de supervivencia que se imponen con pesar e incluso mostrando simpatía, aunque legitimadas por las opiniones de expertos", reflexiona el autor. En el ebook Pandemónium. Notas del desastre (Ediciones NED), el escritor y psicoanalista Jorge Alemán entrega una serie de reflexiones sobre la "nueva realidad" pandémica, el capitalismo y la desigualdad.

"Algunos de los libros que se publicaron tuvieron buena circulación y despertaron el interés de los lectores -dice Fernando Fagnani, vicepresidente de Riverside Agency-. El caso de Zizek es emblemático. Mi impresión es que el interés no reside tanto en la pandemia sino en lo que ciertos autores relevantes, pocos, dicen sobre el tema. No veo que vaya a haber un boom de libros sobre la pandemia; más bien lo contrario. La cantidad de información es tanta que tengo serias dudas sobre el deseo de los lectores en seguir leyendo sobre el tema". Para este editor, como todavía es poco lo que se sabe sobre el Covid-19 y diariamente se desechan teorías que hace semanas parecían la verdad revelada, los ensayos tienen necesariamente un carácter instantáneo e hipotético. "Falta tiempo, ver los efectos reales y las consecuencias a gran escala para que salgan libros que realmente iluminen sobre la experiencia y las secuelas del virus". No obstante, las editoriales publican títulos donde los autores registran cambios mientras la pandemia se desarrolla y, como el mismo virus, muta. Galaxia Gutenberg dio a conocer Lo viral, del ensayista español Jorge Carrión, que entrecruza las variables del auge digital con los nuevos hábitos causados por el confinamiento forzoso desde el día cero.

"Creo que por un tiempo más vamos a ver novedades editoriales vinculadas a la nueva normalidad -dice Víctor Malumian, coeditor de Godot y uno de los gestores de la Feria de Editores-. No sé si estrictamente hablando de la pandemia en un sentido viral, sino en torno a lo social y las transformaciones que generó, que vivimos y que se vienen". En Godot se publicó Las epidemias políticas, del filósofo alemán Peter Sloterdijk, que se refiere a la manera en que la información se puede volver tóxica y al uso de esta "infodemia" por parte de políticos y funcionarios de todas las latitudes (lo que, en cierto sentido, se puede aplicar a experimentado en plena pandemia por los ciudadanos). La editorial Prometeo lanzó Respirare. Caos y poesía, del filósofo y activista italiano Franco Berardi, donde el autor acerca a los lectores una brújula que permita encontrar la salida del laberinto asfixiante del "absolutismo financiero" que enmarca los tiempos que corren.

A mediados de noviembre el sello La Cebra presentará el último libro del filósofo francés Jean-Luc Nancy,Un virus demasiado humano, que aparecerá el 15 de octubre en Francia. En este libro Nancy reúne sus intervenciones durante el confinamiento, incluida una entrevista con Nicolas Dutent. Para este pensador, la pandemia del coronavirus es un producto de la mundialización y sostiene que, durante mucho tiempo la enfermedad era exógena al cuerpo social. Hoy, en cambio, la mayoría de las enfermedades son endógenas, producidas por las condiciones de vida. La Cebra publicó, además, el libro del británico Mark Alizart, Golpe de Estado climático, que no trata directamente sobre el Covid-19 pero cuya problemática aborda en algunos pasajes; de hecho, reconoce considera la pandemia un efecto de la crisis climática. Y también se puede leer el libro del filósofo y psicoanalista cordobés Roque Farrán, Leer, meditar y escribir. La práctica de la filosofía en pandemia, que reúne ejercicios de escritura guiados por una filosofía práctica. Farrán le dedicó a este material los dos primeros meses de confinamiento.

La flamante editorial El Búho Desplumado acaba de lanzar el libro de descarga gratuita El regreso del príncipe Galeoto. Escritos sobre estos tiempos de coronavirus y su cuarentena, con prólogo de la socióloga e investigadora Dora Barrancos y textos de investigadores del Conicet, de la Universidad de Buenos Aires y de otras instituciones que, desde distintas disciplinas, ofrecen respuestas a la temática del momento. En veintiséis artículos, la pandemia es abordada desde las ciencias naturales, la antropología, el derecho, la pedagogía, la perspectiva de género, la filosofía, el periodismo y la psicología. El príncipe Galeoto es un ubicuo personaje literario que aparece en La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y también en El Decamerón, de Giovanni Bocaccio, ambientado en épocas de la peste negra. Se puede descargar el libro desde este enlace.

En volúmenes colectivos y que circularon en diversos formatos, la poesía se hizo presente para testimoniar sobre este inédito 2020. Entre otros, cabe mencionar Confines. Antología en tiempo de riesgo, publicado por el sello platense Píxel. Con prólogo del infatigable Berardi, reúne poemas de veintiocho escritores de todo el mundo, que escribieron poemas vinculados con el confinamiento y la emergencia sanitaria por encargo de Carlos Aprea y el italiano Roberto Pasquali, poetas y compiladores. Confines pasó del PDF de descarga libre y gratuita al libro físico y se pueden encontrar poemas de Roxana Páez, Hugo Rivella, Carlos Battilana, Susana Cabuchi y Carlos Ríos; la italiana Isabella Panfido, el español Ramón García Mateos, la cubana Reina María Rodríguez y el peruano Hildebrando Pérez Grande, entre muchos otros. "Tal vez la palabra poética sea la única forma expresiva que pueda dialogar con esta llamada excepcional", escriben los compiladores en el prólogo. No sería la primera vez que la poesía exprese una época antes y mejor que otros lenguajes.

