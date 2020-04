Isabel Allende: "No podríamos tener un peor gobernante que Trump en este momento" 16:59

La escritora contemporánea más leída en lengua hispana, Isabel Allende, conversó junto a José Del Rio en Mesa Chica, emitido por LN+, sobre cómo atraviesa la pandemia del coronavirus desde California: las medidas de Donald Trump y qué pasará con la humanidad después del Covid-19.

Encerrada en su casa junto a su marido y dos perros, la escritora chilena que hace 30 años vive en Estados Unidos sostuvo que los tiempos de oscuridad existían antes de la pandemia: "Estaba el tiempo 'del antes', ahora estamos viviendo el 'del medio' y después será el tiempo 'de mañana'. Vamos a ver si el último es un poco más liviano y más claro del que vivíamos antes".

"Creo que vivíamos en una situación insostenible, de un abuso contra el planeta, del clima, de la naturaleza, de otras especies... una sociedad de consumo sin ninguna vida interior y sin satisfacción interior tampoco. Creo que no vivimos en un mundo feliz, ni mucho menos. Es la primera vez, posiblemente en la historia, que hay una sensación de que somos una sola humanidad, que lo que le pasa a uno les pasa a todos. Estamos todos metidos en este virus, en cuarentena", dijo.

Consultada por el principal miedo que conlleva el virus, que es la muerte, la escritora contó que desde que murió su hija Paula, hace 27 años, le perdió el miedo para siempre: "Primero, porque la ví morir en mis brazos, y me dí cuenta de que la muerte es como el nacimiento, es una transición, un umbral, y le perdí el miedo en lo personal. Ahora, si me agarra el virus, pertenezco a la población más vulnerable, la gente mayor, tengo 77 años y sé que si me contagio voy a morir. Entonces la posibilidad de la muerte se presenta muy clara para mí en este momento, la veo con curiosidad y sin ningún temor".

Y reflexionó: "Me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo. Mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo a tus padres primero, a gente a tu alrededor, tus mascotas, los lugares y tus propias facultades también. No se puede vivir con temor, porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir en el presente".

Sobre las decisiones que tomó el presidente de Estados Unidos para combatir el coronavirus, Allende fue directa: "Le estás preguntando a una persona que detesta a Trump. Él tiene gente que lo apoya, el partido republicano ha sido cómplice en toda esta situación y ha aceptado todo lo que él ha hecho hasta ahora. Hay ciertas cosas que ya son demasiado, por ejemplo cuando dice que la gente puede 'inyectarse desinfectante', se pasa de la raya. No podríamos tener un peor gobernante en este momento, no solo en EE.UU., sino para el mundo".

Y prosiguió: "Estados Unidos tenía todos los recursos del mundo para poder enfrentar esta situación... y con Trump a la cabeza ¿qué se puede esperar?".