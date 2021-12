Críticas a las bases del certamen de cuentos del Banco Provincia por ser “políticamente correctas”

En los últimos días, suscitó críticas entre usuarios de redes sociales el artículo 7º de las bases del Gran Premio Banco Provincia de Literatura, que organiza el Banco Provincia en el marco de sus festejos por el bicentenario de la institución. El certamen recibe hasta el 16 de enero relatos que hagan referencia a la identidad de la provincia de Buenos Aires y de sus habitantes, su geografía, sus costumbres, tradiciones y personalidades. Según se informa en el artículo 7º, “serán desestimadas las obras que no cumplan con los requisitos de la convocatoria, o de contenido agresivo, discriminatorio o publicitario, como así aquellos que atenten a la moral, sean ofensivas a personas o instituciones, que contengan textos o palabras obscenas, sexistas, racistas o que vulneren los derechos fundamenteales de las personas”. Pero, como se sabe, no existen principios morales absolutos y lo que a alguien le parece inmoral u obsceno a otro le puede resultar trivial o chistoso.

Hoy, en su cuenta de Twitter, la escritora Ariana Harwicz escribió: “De nada vale un concurso que ofrece dinero como ‘estímulo económico’ si las obras tienen que cumplir con los requisitos: no contenido agresivo, no atentar a la moral, no ofender, no palabras obscenas. Ellos les piden que acepten la muerte de la literatura. Es mejor no tener plata”. El primer premio concede $ 100.000; el segundo, $ 60.000, y el tercero, $ 40.000. “Me parece un disparate que en la Argentina, que es un país democrático, y no Afganistán ni Arabia Saudita, se moralice el arte. ¿Quieren enseñar a escribir a los jóvenes bajo órdenes? ¿Es un concurso de la Iglesia católica?”, dijo Harwicz a LA NACION. Este episodio es una batalla más de la autora de Matate amor y Degenerado en contra de la corrección política en el arte.

Claudia Piñeiro, Mariana Enriquez y Hernán Ronsino (los tres narradores bonaerenses) conforman el jurado que evaluará las obras finalistas. “Se mezcla todo -respondió Enriquez a la consulta de LA NACION-. Ser ofensivo con personas no es lo mismo que usar palabras obscenas”. Enriquez contó que había sido convocada a participar como jurado por otra escritora, Débora Mundani, una de las organizadoras del concurso. “En principio usar obscenidades u ofender me parece bien”, bromeó la autora de Nuestra parte de noche.

La escritora Mariana Enriquez también es jurado del concurso

Mundani dijo a este diario que el artículo había sido pensado para asegurar que no se vulnere ningún derecho de las personas. “Un texto literario habilita cualquier registro, fuera de lo literario no”, agregó.

Claudia Piñeiro señaló que difícilmente a ella algo le parezca, en términos literarios, agresivo u obsceno. “No voy a promover la descalificación de ningún participante por esos conceptos -dijo-. Por supuesto que si hubiera un manifiesto que reivindica el nazismo no me va a interesar. Pero ninguna palabra es obscena, me parece inaplicable desde mi punto de vista, así que no me hago mala sangre”. No obstante, los participantes, al leer las bases, pueden experimentar autocensura. “De ninguna manera -respondió la autora de Catedrales-. No estoy de acuerdo. Uno mira quiénes son los jurados y decide. Las personas saben lo que pensamos Mariana, Hernán y yo. Es un concurso nuevo, le ponen toda la onda y un montón plata, no sé por qué lo bastardean tanto y hay tanta animosidad en redes contra el concurso. Cada uno elige, es totalmente libre; si no le gusta esa cláusula, puede enviar su cuento a otro concurso. En mi caso, si las bases o los jurados de un concurso me gustan, envío mis obras; si no, no las mando. Este es el concurso de una empresa”. Juan Miguel Cuattromo preside el Banco Provincia.

Una vez finalizado el concurso, el Banco Provincia publicará un libro con los tres cuentos ganadores y aquellos que obtengan menciones. Respecto de la publicación, el artículo 12º señala que participar del concurso “implica la cesión de los derechos de reproducción por única vez a los fines de esa publicación; los/as autores/as se comprometen a no reclamar derechos por vía judicial o extrajudicial, a través de los medios de comunicación ni en ningún foro artístico o social”. Bases y condiciones en este enlace.