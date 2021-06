Cumpleaños de Ana Frank, la joven alemana que quería ser escritora

“¡Qué hermoso y bueno sería que todas las personas, antes de cerrar los ojos para dormir, pasaran revista a todos los acontecimientos del día y analizaran las cosas buenas y malas que han cometido! Sin darte casi cuenta, cada día intentas mejorar y superarte desde el principio, y lo más probable es que al cabo de algún tiempo consigas bastante. Este método lo puedo utilizar cualquiera, no cuesta nada y es de gran utilidad. Porque para quien aún no lo sepa, que tome nota y lo viva en su propia carne: ¡una conciencia tranquila te hace sentir fuerte!”, aconsejaba Ana Frank (1929-1945) en su diario -“Kitty”- a inicios de julio de 1944. Semanas después, ella y su familia serían arrestados por un sargento de las SS alemanas, que llegó acompañado por tres policías holandeses hasta el edificio donde se ocultaban, en Ámsterdam. Alguien los había delatado.

"Diario" de Ana Frank, coeditado por Eudeba y la Fundación Casa de Ana Frank Archivo

Hoy se conmemora el 92º aniversario del nacimiento de la joven alemana de ascendencia judía que quería ser escritora y que, en su diario personal, dejó uno de los testimonios más conmovedores sobre la fortaleza humana aun en tiempos tan oscuros como los de la barbarie nazi. El diario de la joven autora, que murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen a los quince años, fue elogiado por personalidades de todo el mundo, como Eleanor Roosevelt y Nelson Mandela.

Esta nueva edición de Diario hecha en conjunto entre Eudeba y la Fundación Casa de Ana Frank incluye la novela inconclusa La casa de atrás -elaborada por Ana a partir de la reescritura del diario y que en su título alude al anexo del edificio donde se ocultaba con su familia-, además de los textos que no llegó a revisar, escritos entre el 31 de marzo y el 1 de agosto de 1944. Con traducción del original neerlandés de Diego Puls (ganador en 2010 del premio al traductor del Fondo de las Letras Neerlandesas) y prólogo de Héctor Shalom, la edición fue supervisada por la Fundación Casa de Ana Frank, creada en 1960 por Otto Frank, padre de la joven y el único sobrevivente de la familia. La foto de portada del volumen respeta la elegida por él para la primera publicación del diario, en 1947. Ana empezó a escribirlo el 12 de junio de 1942; al cumplir trece años, recibió como regalo un cuaderno con cubierta a cuadros rojos y blancos. “Espero poder confiártelo todo como aún no he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo”, se lee en la primera entrada.

El 28 de marzo de 1944, los refugiados en “la casa de atrás” -un espacio de cincuenta metros cuadrados- escucharon en la radio al ministro de Educación holandés en el exilio que solicitaba a los ciudadanos holandeses que conservaran los escritos que, una vez acabada la guerra, permitirían testificar los padecimientos de la población durante la ocupación alemana. Uno de los ejemplos que dio fueron los diarios. Esto determinó que Ana decidiera escribir un libro sobre la vida en el escondite, basado en su diario íntimo. Comenzó a escribir La casa de atrás el 20 de mayo de 1944; solo alcanzó a cubrir el período entre el 12 de junio de 1942 y el 29 de marzo de 1944.

#MuseumWeek #TitulaloMW ¿Quién es "Querida Kitty"? 📝 Unos meses después de recibir su diario como regalo de cumpleaños, #AnaFrank elige ponerle un nombre. Este nombre representaría un personaje que recibe cartas de Ana desde su escondite, contándole todo lo que le pasa... (1/2) pic.twitter.com/s9HFWBUHLv — Centro Ana Frank AR (@centro_anafrank) June 11, 2021

La coedición de Eudeba y la Fundación Casa de Ana Frank, de poco más de quinientas páginas, tiene como destinatarios ideales a los jóvenes; por ese motivo, el precio es accesible ($690). Como se ve en el diario, que registra incidentes domésticos y sociales, Ana no se privaba de expresar lo que sentía y pensaba, a pesar del contexto aterrador en el que vivía. “Nadie puede prohibir a otra persona que opine, por muy joven que esta sea”, consignó en marzo de 1944. La Fundación Casa de Ana Frank de la Argentina tiene interés en difundir este libro-símbolo del siglo XX más allá de hogares, bibliotecas y escuelas. En febrero de este año, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de “concientizar en derechos y otorgar herramientas para reducir la conflictividad en el contexto de encierro”. En once unidades penales que alojan a jóvenes adultos y en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense habrá ejemplares del diario de Ana.

Hasta el 19 de junio, hay tiempo para participar del 13º concurso literario “De Ana Frank a nuestros días”, destinado a jóvenes de 13 a 25 años, y a docentes. El tema central del certamen es la memoria como herramienta para la comprensión del presente y tiene como objetivo promover la creatividad en el campo de la expresión escrita relacionada con las temáticas del Holocausto, la vida de los niños y jóvenes durante la guerra y las diversas formas de resistencia; vida, historia y legado de Ana Frank; la dictadura en la Argentina, y discriminaciones, prejuicios y violaciones de derechos humanos en la actualidad. Los diez textos seleccionados serán publicados en un libro. Aquellos que quieran participar pueden solicitar asesoramiento al Centro Ana Frank (Superí 2647) a los teléfonos (011) 3533-8505 y 15-6120-9635; por mail a concursosliterarios.cafa@gmail.com o consultar en la página web de la institución.