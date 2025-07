Darío Lopérfido conduce un ciclo de entrevistas sobre cultura y política, y confirma que tiene ELA

A partir de hoy, por la plataforma On Demand Flow, se podrá seguir el ciclo de entrevistas de cultura y política conducido por Darío Lopérfido, exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, exdirector del Teatro Colón y actual coordinador de Contenidos de la Cátedra Vargas Llosa. Lopérfido, que reside en Madrid con su familia desde hace varios años, confirmó que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En El hombre rebelde, que toma su título del célebre ensayo de Albert Camus, de 1951, Lopérfido debate y reflexiona con referentes de la cultura y la política iberoamericana bien conocidos por el público de la Argentina: el periodista Martín Caparrós; la diputada e historiadora española Cayetana Álvarez de Toledo; el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2018 y exvicepresidente de su país; el líder opositor venezolano y activista por los derechos humanos, Leopoldo López, exiliado por razones políticas, y Yunior García, dramaturgo y disidente cubano, que debió dejar la isla por su participación en las protestas sociales. Cada emisión dura unos cuarenta minutos.

Lopérfido y el Premio Cervantes 2018, el nicaragüense Sergio Ramírez Trench comunicación

Las conversaciones fueron grabadas este año, en el mes de junio, y abarcan cuestiones como la libertad de expresión, el rol de la cultura frente a los desafíos sociales y políticos, y las experiencias personales de cada entrevistado. Con Caparrós, hablaron sobre la enfermedad con la que ambos conviven y el otro tema que los une: el futuro de la Argentina.

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, en "El hombre rebelde" Trench comunicación

“No la veo porque no se puede ver lo que no existe”, responde Lopérfido con ironía al ser consultado sobre su mirada acerca de la política cultural del Gobierno de Javier Milei.

El exministro de Cultura Darío Lopérfido conduce un ciclo de cultura y política que se puede ver en Flow Trench comunicación

“Hago el tratamiento usual en estos casos -dice Lopérfido, de 61 años, sobre la ELA-. Sobre todo, fisioterapia y muchos medicamentos”.

“Pienso en el día a día -agrega-. Me apoyo en mi familia y en mis amigos. En especial, en Antonio de la Rúa que es mi hermano de la vida. Sigo siendo feliz porque estoy enamorado de mi mujer y tengo un hijo que me alegra todos los días. Confío en los avances tecnológicos que hay; uso mucho la inteligencia artificial y guardé mi voz para el futuro”. El funcionario que hizo de la rebeldía un signo de sus gestiones ahora debuta como conductor de un ciclo de interés cultural.