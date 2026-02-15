De “El Eternauta” al griego a “La cautiva” al azerbaiyano: las traducciones que financió el Estado

El Programa Sur de apoyo a las traducciones de la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, que se redujo drásticamente a cinco cifras con este Gobierno, aprobó en 2025 subsidios para la traducción de diecisiete obras de poesía y ensayo de autores argentinos al alemán, el griego, el persa, el italiano, el polaco y el serbio, entre otros idiomas. Si bien la cantidad de títulos es igual a la de 2024, el monto total superó la marca mínima del anteaño pasado: subió de 33.500 a 44.184 dólares.

Los subsidios por título van de los 1800 a los 3200 dólares y se harán efectivos recién cuando las obras se hayan publicado. El Programa Sur financia parte del costo de la traducción de obras de autores locales, en vista de la internacionalización de las letras argentinas y el fortalecimiento de la economía de la cultura.

Entre las propuestas seleccionadas por un comité de especialistas -que intregran ad honorem la escritora y académica María Rosa Lojo, el investigador Alejandro Dujovne, la directora de la Biblioteca Nacional Susana Soto,; el periodista Ezequiel Martínez (por la Fundación El Libro), y Diego Lorenzo, de Cancillería- aparecen ensayos de Alfonsina Storni (cuya obra es muy requerida año a año por editores extranjeros), clásicos de Esteban Echeverría (La cautiva se traducirá al azerbaiyano) y Juana Manuela Gorriti (La tierra natal se leerá en bengalí), poemas de Vicente Barbieri y Leónidas Lamborghini, y ensayos de Ricardo Piglia (Formas breves pasará al francés) y Juan José Saer: El río sin orillas tendrá una edición en persa.

La versión de El Eternauta de 1969, de Héctor Germán Oesterheld y Alberto Breccia, será publicada por una editorial griega.

También se atendieron solicitudes de editores extranjeros para traducir obras de escritores contemporáneos como El ojo de Celan, poemario de Susana Szwarc y Extranjero en todas partes: los días argentinos de Witold Gombrowicz, de Mercedes Halfon. Los poemas reunidos en Fantasmas buenos, de Cecilia Pavón, se leerán en árabe; el breve ensayo sobre el arte de caminar, Caminantes, de Edgardo Scott, en alemán; Cocina, cuisine y arte, de Carina Perticone, al griego, igual que Nadadores lentos, de Santiago Loza. Entre tus siestas, de Brenda Howlin se traducirá al polaco, y los recomendables Borges crítico, de Sergio Pastormerlo, e Identidades. Ensayos de literatura eslava, de Eugenio López Arriazu, al albanés y al serbio, respectivamente.

Desde Cancillería informaron que la convocatoria de este año se abrirá “dentro de los plazos reglamentarios”.