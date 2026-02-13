Javier Cercas gana el XI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo: “El novelista no debe tomar partido, el columnista tiene que hacerlo”

Javier Cercas (Cáceres, 1962) ha sido galardonado este jueves con el XI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo, que distingue a periodistas y escritores que contribuyen con su trabajo a sustentar la prensa democrática y la opinión libre.

“Estoy muy orgulloso de que haya pensado en mí este jurado compuesto por periodistas de verdad”, explica Cercas en declaraciones a El País. “Estoy también un poco abrumado porque no soy periodista... Me han dado algunos premios en este campo, pero cada vez que ocurre tengo que aclarar que yo no me considero un periodista: yo me considero un novelista. El periodismo me parece algo demasiado serio para que yo me considere tal cosa”, explica. Desde hace once años, este premio (sin dotación económica, pero que incluye una cena con el jurado) se destina a reconocer y valorar una labor destacada en el periodismo político español a lo largo del año anterior.

Lo que sí se considera Cercas es un escritor de periódicos, ya que lleva casi 30 años publicando cada dos semanas su columna en EL PAÍS. Es esta una figura que, como explica, ha tenido suma importancia en las letras españolas. Y pone ejemplos: Larra, “el mejor prosista español del XIX”, Ortega y Gasset, filósofo fundamental del XX, y algunos de los grandes escritores como Azorín o Josep Pla. “Todos ellos escritores de periódicos”, dice Cercas.

“Con esto quiero decir que soy novelista, pero que la escritura en los periódicos me la tomo con la misma seriedad que me tomo las novelas. Yo quiero que una página mía para un periódico esté tan bien escrita como una página para una novela. Reescribo tanto una como la otra: deben tener la misma consistencia literaria”, señala. El autor de El loco del fin del mundo, El impostor, Soldados de Salamina o Anatomía de un instante, novelas con una fuerte carga de eso que llamamos realidad o no ficción —hecho que también entronca de alguna manera con su trabajo en los periódicos—, ha colaborado en la Cadena SER y en medios como El Periódico de Catalunya o Crónica Global. “Tener una columna en EL PAÍS en la que uno puede decir lo que le da la gana y como le da la gana es uno de los mayores privilegios que puede tener un escritor en nuestra lengua”, reconoce el autor, que en 2023 publicó No callar (Tusquets), una compilación de sus ensayos y artículos entre 2020 y 2022.

¿Qué relación hay entre el novelista y el articulista? “Es compleja, y en cierto sentido esos dos personajes se oponen”, indica el autor. Para la escritura de novelas predomina la parte irracional, pero en los artículos ha de primar la racional. “Si no, tendría un problema”, añade. “Ambos conviven en tensión permanente en mí. Espero que sea una tensión fructífera. Últimamente mis columnas son pequeños ensayos, a veces relatos… Esa misma mezcla de ensayo, relato y autobiografía que hay en mis novelas”.

No es la única diferencia. “Soy un novelista, pero también soy un ciudadano normal y corriente, con los mismos derechos y deberes que otro. El novelista no tiene reglas, trabaja con una libertad total, puede escribir todas las locuras y barbaridades —y, de hecho, debe hacerlo—; pero el ciudadano sigue las mismas normas que cualquier otro ciudadano”, señala Cercas, que apostilla la diferencia fundamental: “El novelista nunca debe tomar partido, el columnista tarde o temprano tiene que hacerlo”.

El jurado de esta edición del premio ha estado integrado por los periodistas y escritores Antonio Lucas, Manuel Jabois, Edu Galán, María José Solano, Juanma Lamet, Marta Flich y Arturo Pérez-Reverte, así como por el fallecido David Gistau como presidente perpetuo, en homenaje de sus compañeros. En anteriores ediciones el premio fue otorgado a Enric González, Soledad Gallego-Díaz, Pedro García Cuartango, Carlos Alsina, Manuel Vicent, Lucía Méndez, Lydia Cacho, Ignacio Camacho y Sergio del Molino.