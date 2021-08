De los halagos de Sarah Jessica Parker a la previa del rodaje, “La uruguaya” se sigue abriendo caminos

En las últimas semanas, el nombre del escritor argentino Pedro Mairal estuvo en boca de figuras tan diversas como la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, el escritor y editor Hernán Casciari y el crítico literario del New York Times, Ratik Asokan. El denominador común fue la exitosa novela publicada en 2016, La uruguaya, que será llevada al cine por la directora Ana García Blaya y que fue traducida al inglés por la escritora y traductora Jennifer Croft con el título de The Woman from Uruguay (Bloomsbury).

“Gracias Three Lives & Co por mi copia de The Woman from Uruguay de Pedro Mairal, ¡he estado stalkeando este título!”, escribió la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker en su cuenta de Instagram (@sarahjessicaparker). La protagonista de Sex and the City, igual que otras celebridades, comparte en redes sociales sus lecturas favoritas. “Lo de ella fue un posteo en su cuenta de Instagram -dice Mairal a LA NACION-. Que estaba ‘stalkeando’ el libro hace rato, persiguiéndolo, y eso fue todo. Es verdad que a su Instagram lo siguen millones de personas, y siempre que alguien famoso muestra un libro o habla de él es bienvenido porque le da visibilidad. Ojalá sirva”.

Posteo en Instagram de Sarah Jessica Parker sobre el libro de Mairal

Mairal cuenta que la novela está por publicarse también en Inglaterra. “Jennifer Croft hizo una traducción buenísima, con un tono muy coloquial, que lo tiene en castellano, y lo pudo reproducir en el inglés. Los diálogos son muy creíbles y a la vez es filosa con las palabras, y también eligió buenas maneras de suplantar esas pequeñas diferencias entre el lenguaje porteño y el uruguayo; los reemplaza con diferencias entre modos de hablar de estadounidenses y canadienses o estadounidenses e ingleses, repone esas pequeñas cosas que son difíciles de traducir, incluso cuando el lenguaje se pone medio lírico y se deforma”.

La novela del argentino ha sido bien recibida en Estados Unidos. “La lectura del crítico del New York Times es algo moralista, pero cuando aparecen ese tipo de lecturas me doy cuenta de que juzgan al personaje; cosa que me alegra, porque el personaje les resulta creíble. Veo que boxean con un fantasma que yo inventé y eso me gusta, crear un holograma con el que la gente dialoga; con cada lector, el personaje habla distinto”. Mairal reconoce que el personaje del escritor y periodista argentino Lucas Pereyra no le cae bien a todo el mundo.

Hay química

Muy pronto, tanto Lucas como Magalí Guerra (”la uruguaya” del título) serán encarnados por el actor argentino Sebastián Aracena y la actriz uruguaya Fiorella Bottaioli. “El casting de protagónicos se hizo en tres rondas, tipo mundial -explica Casciari en su rol de productor-. Empezaron 780 postulantes y quedaron nueve parejas. Se votó el 17 de julio y quedó la dupla, que ya viajó a Montevideo a hacer pruebas de cámara y confirmar locaciones”. El rodaje comenzará en octubre. Cabe recordar que Casciari adquirió los derechos de la novela de Mairal y convocó por redes sociales a seis mil productores asociados paraque invirtieran en su proyecto. El guion del film, ya en la etapa final, está a cargo de Chiri Basilis y Josefina Licitra, con “supervisión” de Casciari y Mairal. “Esto quiere decir que leemos las cosas que van mandando y si hace falta sugerimos cambios”, traduce el productor de productores.

Sebastián Arzeno, coprotagonista del film dirigido por Ana García Blaya https://www.instagram.com/arzenosebastian/

Mairal está muy conforme con el casting. “A Sebastián Arzeno lo había visto actuar en la primera película de García Blaya, Las buenas intenciones. Gran actor y me parece que está bien elegido, tiene un costado de antihéroe y es gracioso. Y Fiorella Bottaioli me gusta para el personaje de Guerra, tiene mucha intensidad en la mirada y además de ser atractiva también da la impresión de que puede llegar a ser peligrosa o llegar a ser ‘la jefa’, como en algún momento se dice en la novela. Están muy bien los dos y por el casting que vi que hicieron por Zoom tienen mucha química”.

Mairal espera en Montevideo, donde reside desde hace unos meses, el comienzo del rodaje. “Ahora yo le voy a pegar una leída a la última versión del guion y listo -dice-. Se echa a rodar esto, que está cada vez más divertido y armado. García Blaya me gusta mucho como directora, su primera película me encantó y el equipo que está armando es buenísimo. Y la idea de los productores asociados de Casciari es una genialidad total, ya juntó la plata así que todo va para adelante”. ¿Actuará el autor de La uruguaya en la película homónima? “Quizás se haga el festival literario de Valizas que aparece en la novela así tal cual y yo aparezca como autor invitado -revela-. Un cameo al fondo, pero no voy a actuar”.