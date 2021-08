Sex and the City: las primeras fotos de Sarah Jessica Parker y Chris Noth en el set de la serie

El elenco de Sex and the City sigue grabando la nueva temporada de la tira por las calles de Nueva York, y los fotógrafos indiscretos aprovechan el momento para tomar imágenes de las protagonistas en plena acción. En una de sus primeras jornadas de rodaje tras el reencuentro, Sarah Jessica Parker y Chris Noth fueron descubiertos por los paparazzi que no tardaron en retratarlos.

Los fanáticos de la serie (que también tuvo dos películas) no pudieron dejar de alegrarse al saber que Carrie Bradshaw y John James “Mr. Big” Preston seguirán juntos en esta nueva entrega. La pareja central es una de las más queridas por los televidentes, y por lo visto todo parece marchar bien entre ellos años después su boda, que ocurrió en la primera de las dos películas basadas en la tira.

Parker, de 56 y Noth, de 66, lucen impecables durante la escena. Mientras que él lleva puesto un traje en color azul, ella optó por una pollera blanca con lunares negros, un body en color negro y un sombrero haciendo juego.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth grabando en las calles de Nueva York The Grosby Group

Durante una entrevista con Vanity Fair, Parker adelantó el tono que tendrá el reboot de la serie de Michael Patrick King, que se emitirá por HBO Max. “Es increíblemente diverso de una manera realmente emocionante”, dijo sobre el equipo que se sumó a la ficción, y habló de una “experiencia de vida, con visiones políticas del mundo y visiones sociales del mundo”.

El regreso de los personajes de Sex and the City llevará por título And Just Like That, y seguirá a Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en su vida y sus relaciones amorosas a los 50 años. Amor, amistad y conflictos serán una constante en este regreso.

Carrie Bradshaw y “Mr. Big” se casaron en la primera película de Sex and the City

Kim Cattrall, quien dio vida a la cuarta integrante del inolvidable grupo original, Samantha Jones, no formará parte del proyecto . Entre los motivos que llevaron a la ausencia de la actriz en la nueva entrega destaca su enfrentamiento con Sarah Jessica Parker por diferencias que tendrían su origen en el plano laboral.

Las estrellas de la tira cobrarán más de un millón de dólares por cada episodio de la nueva temporada, que tendrá un total de 10. La elevada suma fue revelada por Variety tras el anuncio del regreso de la serie que marcó una época de la aclamada ficción, y que en esta ocasión tendrá a las artistas frente a las cámaras y como productoras ejecutivas.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis rodando en Nueva York The Grosby Group

Además de las tres mujeres y Noth, el elenco estará compuesto por Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, Evan Handler, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman.

Sex and the City fue creada por Darren Star y está basada en el libro homónimo de Candace Bushnell (1997). La serie se estrenó en HBO en 1998 y duró seis temporadas hasta 2004. Más tarde se hicieron dos películas: Sex and the City, en 2008 y Sex and the City 2, en 2010. Y hubo hasta una precuela protagonizada por Anna Sophia Robb (The Carrie Diaries, 2013).

LA NACION