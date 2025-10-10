Charly García no estaba en su mejor momento. Más bien, había empezado uno de sus ciclos de excesos e inestabilidad emocional. Apenas el país había recuperado la democracia, en diciembre de 1983, el músico presentó Clics modernos en Mendoza. Hospedado en el Plaza Hotel, en un ataque de furia destrozó el mobiliario de su habitación, entre otras cosas. Por alguna razón, Charly protagonizaría otros incidentes en la misma ciudad. El summum: en marzo de 2000 sucedió el famoso episodio del “clavado” desde un noveno piso a la pileta del hotel Aconcagua.

Pero fue aquel primer episodio el que García incluyó en la primera pista del disco Piano Bar (1984). “Demoliendo hoteles” es un reflejo de su estado de ánimo, pero también del ánimo de la sociedad en ese momento ( por aquello de “esta pobre antena, que me transmite lo que decir”). “Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder”...“mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes”.

Buenos Aires, octubre de 2025. Javier Milei canta su himno Panic Show a cappella y elige el tema de Charly para arrancar el show con su banda, en una gran confusión ideológica que lo llevó incluso a cambiar la letra: “mientras los chicos pegan carteles...de La Libertad Avanza”. Los videos en las pantallas gigantes mostraban destrucción masiva, no de hoteles.