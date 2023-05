Desafío para autores de 20 a 40 años: se lanza la nueva edición del Premio Estímulo a la Escritura

escuchar

El tiempo es buen consejero y, como tal, un buen editor. Por cuarto año consecutivo, se lanza la convocatoria para obras en proceso ideada por la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y LA NACION en el pandémico 2020, y destinada a autores de 20 a 40 años que “tengan en carpeta” proyectos en los géneros de dramaturgia, guion para largometrajes de ficción, narrativa (de ficción y no ficción: novela, crónica, memoria, ensayo), narrativa breve (de ficción y no ficción: cuentos, crónicas, ensayos y perfiles) y narrativa gráfica (libro álbum, novela gráfica, libro para chicos, historieta, manga, fotonovela). Las obras en desarrollo son versiones provisorias, con un mínimo de páginas ya terminadas.

Desde su creación, se presentaron al Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo” 3500 trabajos y se distribuyeron sesenta mil dólares entre veinte ganadores. Este año, se repartirán cuatro premios de $ 600.000 y uno de $ 400.000 en calidad de incentivo a la edición en narrativa gráfica (por este motivo, los editores pueden participar en esta categoría). Es posible presentar un proyecto por categoría.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de julio, a través del formulario accesible en esta página web. Los organizadores sugieren tener listos los materiales requeridos antes de comenzar la inscripción y los interesados en conocer en detalle los requisitos de la convocatoria pueden anotarse en este enlace a la sesión informativa que tendrá lugar el martes 30 de mayo al mediodía.

La decisión del jurado -que este año integran los escritores Paula Pérez Alonso, Alan Pauls, Romina Paula y Héctor Guyot- se dará a conocer en noviembre. “Me gusta mucho participar en este premio -dice Pérez Alonso a este diario-. La propuesta me resulta especialmente atractiva; me interesa el concepto del trabajo en proceso o work in progress. Creo que es un desafío competir con una muestra de lo que se está escribiendo, saber elegirlo y provocar en el jurado el interés por ese devenir, apostar a esa posibilidad. Además, considero valioso el hecho de que incluya géneros diversos sin caer en el lugar fácil o trillado de concederle supremacía a la novela, porque se están escribiendo textos contemporáneos muy interesantes en otros formatos. Es muy simpático que se aliente la creación de este modo porque sin duda es más arriesgado que premiar textos terminados”.

Como en años anteriores, el jurado otorgará hasta catorce menciones y los autores seleccionados podrán participar de clínicas de escritura, esta vez coordinadas por Ariana Harwicz y Daniel Link. “La oportunidad de hacer clínicas durante meses con escritores como ellos es generar las mejores condiciones para pensar y escribir -agrega la autora de Kaidú-. La respuesta que han tenido las convocatorias en años anteriores es impresionante: ¡alrededor de mil trabajos cada vez! Demuestra que este premio es la respuesta imprescindible y muy bien pensada a una necesidad que no estaba tenida en cuenta. Porque sabemos que las condiciones de producción de los escritores y los artistas en nuestro país son precarias. Siempre lo repetía el querido Luis Chitarroni, que además de ser un lector, escritor y editor brillante y lúcido como nadie, conocía bien la entretela del mundo de la edición y las dificultades y penurias con las que escritores y escritoras estaban dispuestos a lidiar: requiere una determinación y una tenacidad importantes. Un premio como este alienta y premia de la mejor forma esa persistencia”.

Ariana Harwicz, junto con Daniel Link, coordinará talleres de escritura con los autores seleccionados

Entre diciembre de este año y mayo de 2024, Harwicz y Link coordinarán las clínicas virtuales de escritura. “Fue una muy buena experiencia y por eso acepté volver a hacerlo, esta vez en otro rol -dice Harwicz-. No doy talleres, salvo una charla en alguna institución, pero no talleres formales. Estos encuentros con los seleccionados en diferentes géneros para abordar sus proyectos son muy interesantes. Se trabaja con mucho rigor, de manera muy respetuosa y con total libertad, sin la obligación de tener que entregar un premio a alguien porque trata tal o cual tema, y privilegiando la forma”.

El doctor Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION indicó que, a través de “una inscripción plural y federal, y una selección transparente e independiente, el premio promueve la posibilidad de crear y expresarse libremente en todo el país.” Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa, destacó que la iniciativa contribuye “a la creación de obras transformadoras y apoya el desarrollo de artistas emergentes en una etapa temprana de sus carreras, cuando este tipo de respaldos es particularmente valioso”. E Iván Petrella, director de Cultura, Humanidades e Industrias Creativas de la Fundación Bunge y Born, remarcó: “Los artistas pueden cumplir un rol social fundamental porque expanden la conversación hacia lugares que no sospechábamos, por fuera de las convenciones. En ese sentido nuestro compromiso con la creación es un compromiso con un futuro más abierto, equitativo y sustentable”.

En diciembre de 2022, el jurado integrado por María Sonia Cristoff, Guyot, Mercedes Halfon y Link premió a Gabriela Larralde en narrativa, a Camila Vázquez en narrativa breve, a Theo Fernández en guión, a Ivana Schiaffino en dramaturgia, y a Guido Barsi y Santiago Miret en narrativa Gráfica.

📓PRESENTACIÓN DEL LIBRO “INUNDACIÓN” EN PROA21



🔜Este domingo, 30 de abril, a las 17h se presenta el libro que obtuvo el Premio Estímulo a la Escritura Edición 2022, en la categoría Narrativa Gráfica, organizado por @FundacionByB, @LANACION y Fundación Proa pic.twitter.com/LBGQKOjZLX — Fundación Proa (@FundacionPROA) April 25, 2023

A finales de abril se presentó en Proa21 Inundación, la novela gráfica policial noir de Barsi y Miret, que recrea la investigación de una desaparición misteriosa durante la crecida del lago Epecuén en los años ochenta. Schiaffino estrenará en septiembre Tres centímetros de un frío infinito, su monólogo en clave de tragedia griega sobre la figura de la tenista Monica Seles. Y en los próximos meses se espera la llegada a librerías de La pez, novela de Gabriela Larralde con elementos sobrenaturales y ambientada en la época de la conquista española en el Río de la Plata, que publicará Planeta. Otros proyectos desarrollados en los talleres ya fueron publicados este año o tienen fecha de publicación o estreno. Celina Arreseygor presentó la biografía Bemberg: vida y obra de una cineasta con estilo propio (El Ateneo) y Nicolás Ghigonetto, el libro de cuentos Nenes raros (Elementos Disruptivos). Damián Smajo estrenará la obra de teatro Polvareda en los ojos en el Teatro Cervantes en la temporada 2023/2024, y Malena Bernardi, El saco de Fred Astaire en El Crisol, en septiembre.