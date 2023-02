Desde su internación en Roma, Hanif Kureishi lanza un concurso de relatos cortos

escuchar

Cáete siete veces, levántate ocho, reza el proverbio japonés. Esa parece la actitud adoptada por el escritor británico Hanif Kureishi que, en Roma, prosigue con su tratamiento de rehabilitación luego del accidente que sufrió a fines de 2022. Desde allí también dicta a su hijo Carlo o a algún otro familiar crónicas diarias con recuerdos, anécdotas hospitalarias (algunas de tinte chejoviano) y reflexiones. Hoy anunció a sus seguidores en Twitter el lanzamiento de un concurso de relatos breves para los suscriptores de su newsletter The Kureishi Chronicles en la plataforma Substack.

Los escritos reunidos kureishianos se pueden leer en el newsletter, donde el escritor, de 68 años, advirtió a inicios de 2023: “Ahora, sin el uso de mis manos, o cualquier otro miembro, lo cual es un inconveniente considerable, escribo un despacho diario desde mi cama de hospital, que dicto a mi familia y que luego se lo envía a usted. Escribiré sobre la escritura, así como sobre mi nueva situación. Escribiré sobre sexo, drogas y música, programas de televisión y escritores que admiro, y mis recuerdos, entre otros asuntos importantes”. La suscripción ofrece textos publicados e inéditos, ensayos y guiones del autor; el plan gratuito, en cambio, solo permite leer los “despachos” hospitalarios, que también se publican en hilos de Twitter, en la cuenta @Hanifkureishi , con 71,1 mil seguidores al cierre de esta edición.

En Twitter, y también en el boletín informativo, Kureishi anunció hoy el lanzamiento de un concurso. “Queridos lectores: me animaron tanto sus respuestas a mi hilo anterior en el que les pedí que me escribieran una historia que he decidido organizar un concurso de escritura. El tema de tus relatos [stories en inglés designa una historia real o ficticia] debe ser la juventud, en el sentido más amplio de la palabra”. La imagen que acompaña el mensaje es un fotograma de Misery, la película de Rob Reiner basada en la novela homónima de Stephen King, en el que se ve al personaje de Kathy Bates (una lectora enajenada) “cuidando” al escritor que encarna James Caan, atado a una cama. A diferencia de otros newsletters, en el de Kureishi abunda el humor.

El autor de Algo que contarte estableció el 8 de marzo como fecha límite para enviar los cuentos, que deben ser publicados en los comentarios a la entrada en Substack donde aparece el aviso del concurso y no tener más de 750 palabras. Se presume que deben estar escritos en inglés.

THE KUREISHI CHRONICLES: WRITING COMPETITION https://t.co/lv5nYgUXzF — Hanif Kureishi (@Hanifkureishi) February 8, 2023

“Los diez mejores relatos serán preseleccionados y los cinco ganadores se publicarán en mi Substack, con mis opiniones -agrega en el hilo de Twitter-. Quiero que The Kureishi Chronicles sea más colaborativo y me encantaría tener más contribuciones de mi fabulosa comunidad. Debido a la cantidad de lecturas que habrá que hacer, la competencia será solo para suscriptores pagos. Espero leer muchas historias maravillosas. Escribe con libertad, sin inhibiciones. Tu amado escritor, hanif xx”.

Hacia el final de una crónica previa al lanzamiento del certamen, titulada “No puedes irte a casa”, Kureishi recuerda palabras de su padre (pakistaní y fan del críquet) sobre la escritura, y que suenan ahora como un consejo para los concursantes. “Mi padre solía decir que si querías escribir un artículo para un diario, tenías que usar el principio quién, qué, cuándo, dónde, por qué. Estas preguntas fundamentales son también la base de la ficción. Debes interrogar a tus personajes: deben vivir en un mundo reconocible”.