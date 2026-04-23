La brújula de la Feria: todo lo que hay que saber de la edición que abre en el Día del Libro

Desde este jueves hasta el lunes 11 de mayo se llevará a cabo la 50° edición de la Feria del Libro en La Rural. Por primera vez en la historia de la feria, en vez de un discurso inaugural a cargo de un escritor como se hizo en los últimos años, habrá un diálogo entre tres reconocidas escritoras: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, con moderación de la periodista María O’Donnell. Será a las 18, para 1500 invitados (solo con invitación) en la pista central.

Datos útiles

Días y horarios: La feria podrá visitarse de lunes a viernes, de 14 a 22 y sábados, domingo y feriados, de 13 a 22. El sábado 25 se celebrará La noche de la feria y habrá puertas abiertas desde las 20 hasta la medianoche.

Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara dialogarán en la apertura de la Feria

Entradas: El valor de la entrada es de $8000 de lunes a jueves (con ingreso gratuito a partir de las 20, excepto el jueves inaugural y el lunes 11 de mayo) y $12.000 los viernes, sábados, domingos y feriados. Hay packs para varios días.

Libre acceso: Menores de 12 años, docentes, personas con discapacidad y visitas escolares previamente registradas podrán ingresar gratis todos los días, mientras que estudiantes, jubilados y pensionados pueden recorrer la feria sin cargo de lunes a viernes (excepto el 1 de mayo) presentando libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos.

Chequelibro: los visitantes que compren sus tickets recibirán un chequelibro de $12.000 para usar en librerías cuando finalice la Feria.

Invitado de Honor

Este es el primer año en que hay un país invitado de honor en vez de ciudad, y es Perú, que llega con el lema “Camino que nos unen”, inspirada en el Qhapac Ñan, el gran camino inca que perdura a través de los años y que conectó a Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia.

Mario Vargas Llosa, Blanca Varela y Alfredo Bryce Echenique Archivo

La delegación peruana visitará la Feria con 60 miembros, entre escritores, editores, poetas, ilustradores, mediadores de lectura, especialistas en literatura y ciencias sociales, y narradores orales en lenguas originarias.

Durante la Feria habrá homenajes a Mario Vargas Llosa, al que se le dedicará una muestra inmersiva; Blanca Varela, en el centenario de su nacimiento, con lecturas y una puesta en escena de uno de sus poemas y Alfredo Bryce Echenique.

El viernes 24, a las 19, Alonso Cueto, Giovanna Pollarollo y Renato Cisneros, coordinados por Federico Jeanmaire, participarán de “Tantas veces Bryce: un homenaje a Alfredo Bryce Echenique”, en una mesa que rinde tributo a una de las voces más singulares de la literatura latinoamericana. En la Sala Tulio Halperín Donghi, del Pabellón Azul.

El sábado 25, a las 19, la Fundación El Libro organiza un homenaje a Vargas Llosa, en la sala Victoria Ocampo, del Pabellón Blanco.

Además, el martes 28, a las 17.30, el Instituto Cervantes presenta el Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras, editado con motivo del X Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Arequipa en 2025, y como homenaje al Nobel peruano. Este volumen colectivo, panhispánico y coral reúne un centenar de voces que convocan el universo del autor de Conversación en la Catedral. Participan: Luis García Montero y Morgana Vargas Llosa. Sala Domingo Faustino Sarmiento, del Pabellón Blanco.

Perú cuenta con un espacio de 500 metros cuadrados en la Feria, que incluye un auditorio, una zona infantil, una librería y una exposición denominada “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”, desarrollada por la Casa de la Literatura Peruana, que trata sobre los movimientos de vanguardia de Puno, Arequipa y Cusco, entre 1920 y 1940, y su influencia en países del sur, desde Bolivia hasta Argentina.

El viernes 24, a las 16.30, en la Sala José Hernández, se presentará el espectáculo Perú para el mundo, con danza y música.

Dos premios Nobel

Este año, vendrán a visitar la 50° edición de la Feria del Libro dos ganadores del Premio Nobel de Literatura: el chino Mo Yan, (seudónimo de Guan Moye) que fue galardonado en 2012 y el sudafricano J. M. Coetzee, ganador del 2003, quien viene por tercera vez.

Mo Yan y John Maxwell Coetzee Europa Press News - Europa Press

Coetzee conversará el martes 5 de mayo, a las 17, en la sala Victoria Ocampo (Pabellón Blanco) con Mariana Dimópulos (vía streaming), sobre el libro en coautoría Don de lenguas. El miércoles 6 a las 19, en la misma sala, presentará Un mal salvaje, libro en coautoría con Fabián Martínez Siccardi en la apertura del ciclo La Palabra Indígena.

Mo Yan conversará con Alejandro Vaccaro y Ezequiel Martínez el sábado 9 a las 19 en la sala José Hernández (Pabellón Rojo).

Más invitados internacionales

Otros autores internacionales que también estarán en la Feria son el cubano Leonardo Padura; el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, los españoles Arturo Pérez-Reverte y Fernando Aramburu; la india Kiran Desai, ganadora del Premio Booker en 2006; la colombiana Pilar Quintana, la chilena Nona Fernández, el italiano Andrea Bajani (ganador del Premio Strega en 2025), el dominicano Frank Báez, los ecuatorianos Edwin Madrid y María Fernanda Ampuero, el escocés Bill Herbert, los franceses Anne Gauthey y Bênoit Coquil, la uruguaya Silvia Guerra y el mexicano Daniel Saldaña París. La cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto participará de la mesa de cierre del Festival de Poesía, el 26 de abril.

El programa completo está disponible en este enlace.

Pérez-Reverte y Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz presentará el último libro de Arturo Pérez-Reverte. Santiago Filipuzzi

El sábado 2 de mayo, a las 16, Arturo Pérez-Reverte presentará su reciente novela Misión en París, en diálogo con Jorge Fernández Díaz, en la sala José Hernández. Luego firmará ejemplares en el stand Penguin Libros.

Por su parte, el domingo 3, a las 17.30, Fernández Díaz hablará sobre su premiado libro El secreto de Marcial, en la sala sala José Hernández.

Más periodistas de LA NACION

El viernes 24, a las 19, Pablo Sirven presenta su nuevo libro Operación Sallustro, con Ceferino Reato. En la sala Adolfo Bioy Casares. Luego firmará en el stand Penguin Libros.

El viernes 1 de mayo, a las 19, Carlos Pagni participa de la mesa de presentación del libro Efecto Mariposa ¿Hay un orden detrás del caos? con Juan Gabriel Tokatlian, Pilar del Rio de Saramago y Jorge Argüello. Sala Tulio Halperín Donghi (Pabellón Azul).

Maratón de lectura

El martes 28, a las 19, tendrá lugar la maratón de la Lectura: Textos Prohibidos, a 50 años del golpe de Estado. Durante la jornada, el músico Marcelo Katz acompañará en vivo cada lectura desde el piano. Participan: Mauricio Kartún, Iván Moschner, Ingrid Pelicori, Rubén Szuchmacher, Luis Gusmán, Félix Bruzzone, Julia Coria, Raquel Robles, María y Paula Marull, Virginia Innocenti y Osqui Guzmán, entre otros. Coordina: Alejandra Rodríguez Ballester. Sala Zona Futuro, del Pabellón Amarillo.