Desmienten la muerte de Antonio Skármeta y un nuevo ministro es víctima del “asesino de Twitter”

escuchar

Ayer el “asesino de Twitter”, el italiano Tommaso Debenedetti, se cobró una nueva víctima en el multiverso de las fake news cuando, desde una cuenta falsa con el nombre del nuevo ministro de las Culturas de Chile, el músico y empresario Jaime de Aguirre, se informaba que, a los 82 años, había muerto el escritor chileno Antonio Skármeta.

¡Hola @Cooperativa! Acabo de hablar con mi padre y me ha confirmado que sigue muy vivo y coleando. ¿Podrían rectificar la información que han difundido? No quiero que mis amigos y familiares sufran un susto innecesario. ¡Gracias! :) — Fabián Skármeta (@bafianJS) March 13, 2023

Minutos después, y en respuesta a un tuit de la Radio Cooperativa de Chile que difundía la falsa noticia (tuit que ha sido eliminado), Fabián Skármeta, uno de los hijos del autor de Ardiente paciencia o El cartero de Neruda, escribió: “¡Hola @Cooperativa! Acabo de hablar con mi padre y me ha confirmado que sigue muy vivo y coleando. ¿Podrían rectificar la información que han difundido? No quiero que mis amigos y familiares sufran un susto innecesario. ¡Gracias! :)”. “Esa es tu opinión!”, le respondieron desde otra cuenta falsa. Minutos después, desde Cooperativa se rectificaron: “El escritor Antonio Skármeta no ha fallecido, según confirma su familia”.

El subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio de Universidad de Los Lagos, Sergio Trabucco Zerán, también desmintió la noticia. “Esta noticia es FALSA, confirmé con su esposa que Antonio está bien”, tuiteó. Y en su cuenta de Twitter, el escritor Óscar Contardo escribió: “Hay que celebrar que esté vivo Skármeta. Dicho eso: hay una cuenta falsa de Twitter de Jaime de Aguirre, ministro de Cultura”. En sus cuentas de Twitter, medios como La Tercera y la Radio Universidad de Chile repitieron la falsa noticia de la muerte de Skármeta.

[RECTIFICACIÓN] El escritor Antonio Skármeta no ha fallecido, según confirma su familia #CooperativaContigo https://t.co/MF8bQWrW4r pic.twitter.com/IIQFfsZMAL — Cooperativa (@Cooperativa) March 13, 2023

También el Ministerio de las Culturas del país vecino -donde días atrás tuvo lugar el desplazamiento de la antropóloga Julieta Brodsky, que fue reemplazada por Aguirre- se vio obligado a emitir un comunicado. “Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, aclaramos que la cuenta de Twitter del ministro Jaime de Aguirre que ha circulado en los medios es falsa, por lo que cualquier información emanada de allí, [sic] no es verídica”.

Ante la publicación realizada por una cuenta falsa con el nombre del ministro Jaime de Aguirre, declaramos: pic.twitter.com/FashKpYZwS — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) March 13, 2023

Y con un encomiable sentido de la oportunidad, la Biblioteca Pública Digital (que depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural) promovió la lectura de las obras del reconocido escritor chileno.

🔴 ¡Antonio Skármeta está más vivo que nunca y parte de sus obras las puedes encontrar en nuestra plataforma! Descarga gratis con BPDigital este y otros títulos a tu celular, tablet o computador: https://t.co/1PlStqw64r 📚📲💻 pic.twitter.com/s8ZeCFnQjG — Biblioteca Pública Digital (@BPDigital_cl) March 13, 2023

Como suele hacer luego de la publicación de la “muerte” de una celebridad desde una cuenta falsa, Debenedetti comunicó en Twitter que se trataba de una noticia falsa. Entre otros, ya “ha matado” al Nobel Mario Vargas Llosa, al no Nobel Haruki Murakami y a Claudia Piñeiro.

Hoy, el “asesino de Twitter” se comunicó con LA NACION. “Es increíble el hecho de que el Ministerio de las Culturas, a cargo de Aguirre, no haya desmentido la noticia hasta que yo mismo escribí que se trataba de una mentira, y la Radio Cooperativa de Chile, que fue la primera en difundir la noticia, al principio no difundió la desmentida del hijo de Skármeta -dijo Debenedetti-. Esta es la situación actual del periodismo en Chile”.

“Elegí a Skármeta porque es el autor chileno más conocido, y porque trabajó también en la Televisión Nacional de Chile, la misma donde el nuevo ministro se desempeñó como director de programación -agregó-. Era más verosímil que el propio Aguirre anunciara la muerte de Skármeta”. Al ser consultado sobre si no consideraba algo macabra su estrategia para denunciar el escaso rigor periodístico, respondió: “Es macabra, pero muestra la situación real del periodismo”.