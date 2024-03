Desvincularon a 120 empleados de la Biblioteca Nacional en las vísperas de Semana Santa

Escuchar

Ayer a la noche, 120 empleados de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) recibieron mails en los que se les informaba que sus contratos no serían renovados a partir del 1° de abril. La BNMM, que dirige la bibliotecaria Susana Soto Pérez, depende directamente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. En esa cartera hubo alrededor de 3600 cesanteados en las vísperas de Semana Santa. “Nos sentimos absolutamente despreciados”, dijo a este diario una de las fuentes consultadas. “Un espanto total para el empleo público”, sintetizó otra.

121 despidos en la Biblioteca Nacional. Mandaron los mails avisando a las 21.30. Cuánto cinismo, cuánta destrucción. Un abrazo para todxs lxs que se quedaron sin trabajo hoy 😡😭 — Malena Rey (@noeselcaso) March 28, 2024

Los trabajadores desvinculados tenían contratos de renovación anual, que vencen el 31 de marzo. Según informaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la medida afecta a todas las áreas de la institución, pero en especial al Museo del Libro y de la Lengua (aún sin director designado), el sector de producción audiovisual y el ciclo Coliseo de Poesía que dirigía el escritor Guillermo Saavedra. “Es la segunda vez que me despiden -dijo Saavedra a LA NACION-. Entré en 2014 y me echaron en 2016; volví a entrar en 2020 y me echaron ayer”.

Hasta ayer, trabajaban en la institución (con tres sedes en el país, una Escuela Nacional de Bibliotecarios y centros especializados en diversas temáticas, entre otras áreas) 915 personas.

lo peor de todo es tener que leer tantas burradas. gente que, por ejemplo, desconoce por completo las funciones de una biblioteca nacional y juzga muy suelta de cuerpo cuántos empleados debe tener la nuestra — eugenia ⭐⭐⭐ (@_djsalinger) March 28, 2024

Hoy, ATE Biblioteca Nacional emitió el comunicado ”La Biblioteca Nacional se respeta. Acá no sobran trabajadores”, donde denuncian el “brutal ajuste” del Gobierno, la “violenta estigmatización” de la gestión libertaria al área de Cultura y el accionar de Soto Pérez, a la que responsabilizan por el envío de los mails de desvinculación “en entusiasta cumplimiento de las directivas de la ministra Sandra Pettovello”.

“Los que trabajamos y vivimos de un salario no tenemos la culpa de la histórica incapacidad de funcionarios y gobiernos para planificar el Estado”, se lee en el comunicado. “Venimos bregando desde hace mucho tiempo por una Biblioteca cada vez más activa y profesional, en la que tanto sus políticas bibliotecológicas como culturales y todo lo que hace al servicio público, su administración y mantenimiento esté a la altura de su bicentenaria existencia”, prosigue. Después del feriado extralargo, cuando la institución reabra sus puertas el miércoles 3 de abril, se hará una asamblea en la BNMM, con la presencia de las personas cesanteadas, para definir un plan de acción.

Días atrás, una carta pública en defensa de la BNMM y en contra del “ataque” del Gobierno nacional a “la cultura, la ciencia y la educación” firmada por intelectuales, escritores, artistas, investigadores, docentes y estudiantes, cosechó más de 19.000 firmas. Entre otros, adhirieron al reclamo Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, María Rosa Lojo, Daniel Divinsky, Felipe Pigna, Eugenia Cabral, Cecilia Roth, Guillermo Martínez, Dolores Reyes y Horacio Altuna, entre muchos otros.