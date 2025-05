Donald Trump echó a la directora de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su compromiso con la diversidad

El presidente estadounidense Donald Trump despidió ayer por mail a la directora de la Biblioteca del Congreso, la bibliotecaria y profesora Carla Diane Hayden, de 72 años, por su compromiso con la diversidad, según informó la Casa Blanca. Hayden fue la primera mujer y la primera afroamericana en ocupar ese cargo a partir de 2016. Había sido nominada por Barack Obama y fue confirmada por el Senado por un periodo de diez años. Hubiera dejado su puesto en 2026.

Hayden recibió una notificación por correo electrónico el jueves a la noche. “Carla: en nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su puesto como Bibliotecaria del Congreso concluye con efecto inmediato. Gracias por su servicio”, rezaba la comunicación enviada desde la oficina de personal presidencial. Un portavoz de la Biblioteca del Congreso confirmó que la Casa Blanca le había informado a Hayden su despido.

Además, hoy la secretaria de prensa del gobierno, Karoline Leavitt, sostuvo que la gestión de Trump creía que Hayden no estaba sirviendo a los intereses de los contribuyentes estadounidenses, por su impulso a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (motivo por el cual Hayden, durante los gobiernos demócratas, había sido elogiada).

“Hubo acciones bastante preocupantes en la Biblioteca del Congreso en pos de la diversidad, equidad e inclusión y la inclusión de libros inapropiados para niños”, dijo Leavitt a los periodistas en una rueda de prensa. “Ha sido destituida de su cargo, y el presidente está en todo su derecho de hacerlo”, añadió.

La directora de la Biblioteca del Congreso estadounidense había recibido críticas de un grupo de activistas conservadores que se había comprometido a “erradicar” a quienes obstaculizaban la agenda derechista de Trump. La Fundación Americana de Responsabilidad, fundada en 2020 durante el gobierno de Joe Biden, había acusado a Hayden y a otros directores de bibliotecas públicas de promover libros infantiles con contenido “radical” y material literario escrito por opositores de Trump.

El despido de Hayden se inscribe en el preocupante contexto de prohibiciones de libros en bibliotecas escolares en distintos estados de Estados Unidos. Entre los autores censurados, figuran Isabel Allende, Stephen King, Rupi Kaur, Sarah J. Maas, Toni Morrison, André Aciman, Gabriel García Márquez y Elena Poniatowska, entre muchos otros autores, además de obras de temática LGBTQ+ y antirracista.

Hayden, que fue presidenta de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos de 2003 a 2004 y considera que los bibliotecarios son “activistas” y “luchadores por la libertad”, se había expresado en contra de la Ley Patriota al defender la protección de la privacidad de los usuarios de la biblioteca. “Lo que alguien lee no necesariamente dice algo sobre lo que podría hacer; no hay relación entre el interés y la intención -declaró en 2003-. Los bibliotecarios tienen un deber público. Estamos ahí para ayudar a las personas a acceder a la información; no nos dedicamos a juzgar“.

“Las bibliotecas son una piedra angular de la democracia, donde la información es gratuita y está disponible para todos por igual. La gente tiende a dar eso por sentado, y no se dan cuenta de lo que está en juego cuando se pone en riesgo”, agregó en esa ocasión, en diálogo con la revista Ms. que la distinguió entonces como “mujer del año”.

A partir de 1995, recibió varias distinciones, como el Premio Nacional de Bibliotecaria del Año por Library Journal y títulos de doctora honoris causa en Humanidades en distintas universidades estadounidenses.

Con información de Reuters