“Viva el arte vivo”. Alberto Greco y su leyenda disruptiva se despliegan en el Reina Sofía

Con fecha 19 de octubre de 1965 se leía en LA NACION: “Noticias de fuente particular informan de la muerte del pintor argentino Alberto Greco, ocurrida en Barcelona el viernes pasado donde fue sepultado. Era una de las figuras más populares y pintorescas en los medios tumultuosos de nuestra bohemia juvenil. Nadie ponía en tela de juicio su condición de jefe o inspirador de los grupos más osados. Su barba rubia, sus bondadosos ojos claros y su pausado andar que le daban un aire de personaje de Holbein aparecía en todas partes, cuando las ideas originales revolucionariamente absurdas, fantásticamente desconcertantes, suscitaban exposiciones polémicas o cuando exigían fiestas curiosas, distintas, o cuando se concretaban en espectáculos que desplazaban a las normas consabidas”.

Un registro de la estadía de Greco en Roma, registrada por Claudio Abate. De la serie Viva el Arte Vivo-Dito, circa 1962 (Copia de 2020). © Archivo Claudio Abate Gentileza Galería Del Infinito

Fue así, apenas terminada la vida de Alberto Greco el viernes 12 de octubre de 1965 nació su leyenda. La inauguración del miércoles próximo de la exposición Alberto Greco. Viva el Arte vivo en el Museo Reina Sofía de Madrid sube el volumen al máximo en el interés creciente por el artista que llevó al límite (suicidado con la palabra “fin” escrita en el brazo) la demanda por quebrar la distancia entre arte y vida en los años 60 para proyectarse como un pionero del arte contemporáneo.

Sin Título, de Alberto Greco. Una de las tres “pinturas negras” de gran formato que el Museo Moderno prestó al Reina Sofía Viviana Gil - gentileza Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Si bien el Reina Sofía es la institución que más obras conserva del artista que hizo del Manifiesto Vivo-Dito una vanguardia de sí mismo, en esta exposición confluyen obras y documentos del MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el IVAM de Valencia, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la galería Del Infinito, Fundación Espigas, la colección Cisneros y los archivos de Adolfo Estrada, Claudio Abate (Roma) y Helga de Alvear de Madrid, entre muchos otros préstamos. Pensada desde antes de la pandemia, la exposición comisionada al argentino Fernando Davis es la mayor puesta en escena de las escaramuzas de Greco que abrieron la puerta de todas las rupturas en Buenos Aires (de los informalistas-destructivos al pop y los conceptualistas) y sacudieron a la escena española de la modorra franquista.

"Hombre", de Alberto Greco. El Museo Moderno fue la primera institución local que incorporó obras de Greco en 1960 Viviana Gil - gentileza Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

La exposición que ocupa ocho salas llega cinco años después de que el Moderno presentara ¡Qué grande sos!, la mayor reconstrucción (en salas y catálogo) de su obra hecha en Buenos Aires. Ahora que el flaneur queer, como lo pone la web del museo madrileño, es global, hay que subrayar que el Moderno, todavía sin sede, fue la primera colección en incorporar a Greco. Lo hizo en 1960 con tres de sus “pinturas negras” (en las que va del óleo al asfalto) de gran formato que ahora se verán en España junto a tres fotografías.

Pero la película de la legitimación de Greco se filmó en cámara lenta. En diciembre de 1965 se realizó un homenaje en Galería Pizarro (donde hizo Las Monjas, su última muestra individual en Buenos Aires en 1961) y en 1970, la galería Carmen Waugh lo recordó a cinco años de su muerte. De ahí en más, Greco salió de la escena y persistió apenas en la memoria oral hasta que Jorge y Marion Helft organizaron la exposición Greco y Santantonín en la Fundación San Telmo en 1987, casi veinte años después. Al poco tiempo, el IVAM envió al historiador Kiko Rivas a Buenos Aires para que relevara la leyenda de Greco siguiendo los relatos de sus andanzas por Madrid, Barcelona, Italia e Ibiza. De esa investigación salió la primera exposición antológica sobre Greco que se replicó en el Bellas Artes de Buenos Aires en 1991 (que incorporó vía donación su Greco un año después) y que fijó en un catálogo de culto las andanzas y estética del indomable.

En sus “pinturas negras”, Greco va del óleo al asfalto Viviana Gil - gentileza Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Una vez abierta la caja de Pandora, Greco no paró de aportar noticias que, a un tiempo, descubrían y profundizaban los misterios sobre su estirpe de artista de la vida. En 2006, apareció la serie completa del registro fotográfico de su acción en Piedralaves, cuando declaró obra de arte a todo el pueblo de la serranía española envolviéndolo en un rollo de 300 metros de largo.

Casi al mismo tiempo, se encontró en el archivo del fotógrafo Sameer Makarius otro rollo. Esta vez, eran los negativos de la acción ¡Qué grande sos! donde se veía al artista en la calle Corrientes siguiendo una pegatina de afiches de “autopropaganda”. La aparición de esta serie hizo que se tuviera que reconsiderar la hora cero del arte performático en Latinoamérica. Increíble pero real, documentos-obra como el original mecanografiado del Manifiesto Vivo Dito (Génova, 1962) y las hojas indescifrables de la novela Besos Brujos (a la que la revista Primera Plana calificó de “primera novela pop” sin que fuera publicada) permanecían bajo la custodia de dos tenaces fans de Greco, muy alejados de la red carpet del coleccionismo.

El Manifiesto Vivo Dito se exhibió en la edición 2014 de Buenos Aires Photo sin encontrar comprador hasta que, en 2017, el MoMA lo adquirió en la feria ARCO de Madrid junto a un set de Piedralaves y ¡Qué grande sos! Un año después, el museo neoyorquino se terminó quedando con las 147 páginas de Besos Brujos por casi 400 mil dólares.

Cuando parecía que no quedaba piedra por descubrir, la galería Del Infinito dio en 2021 con las copias del registro que el fotógrafo italiano Claudio Abate hizo en Roma de spetaccolo Arte Vivo Cristo 63, escándalo por el que Greco fue deportado de Italia.

Excepto para el Moderno de Buenos Aires, Greco es un artista nuevo para las grandes colecciones. Basta chequear la colección on line del Reina Sofía para ver que las obras fueron ingresando a partir de 2010 hasta llegar a 2023 cuando el rollo de Piedralaves (que se había exhibido en comodato) fue incorporado. Ahora, 60 años después, otra fuente particular le informa a LA NACION que a la delicada semblanza de la despedida hay que añadirle una voz, guardada por años en un casete y digitalizada, que al fin se puede escuchar en Madrid.