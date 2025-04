Premio de la Crítica: “La llamada”, de Leila Guerriero, el mejor libro del 2024

Un jurado integrado por periodistas culturales, editores y autores eligió ayer el libro La llamada, de Leila Guerriero, como el mejor de los títulos de autores argentinos publicados en 2024. El tradicional Premio de la Crítica, que organiza todos los años la Fundación El Libro, reconoce con $800.000 y un diploma al ganador. La distinción se entregará el 3 de mayo en la Feria del Libro.

Cuando finalizó la votación, a puertas cerradas, casi a modo de “cónclave”, el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, Ezequiel Martínez cumplió con el ritual de llamar por teléfono al autor elegido para darle la buena noticia. Pero, como Guerriero es periodista, además de escritora, la llamada oficial no tuvo respuesta. La autora estaba en ese mismo momento haciendo una entrevista y no pudo atender. Gajes del oficio.

Leila Guerriero, periodista y escritora. Hernan Zenteno - La Nacion

“Estaba en un bar de Almagro hablando con un entrevistado y empezó a sonar el teléfono -contó Guerriero a LA NACION-. Era Ezequiel Martínez y no lo pude atender porque estaba hablando con este entrevistado. Y, por supuesto, cuando terminé esa conversación, me arrojé sobre el teléfono, porque veía que tenía varios mensajes. Así me enteré de este premio increíble. Lo primero que pensé fue que me pareció muy significativo que me estuvieran llamando para avisarme que me estaban dando un premio tan hermoso y no poder atender por estar haciendo mi trabajo. Es significativo porque siento que el premio es el producto, el reconocimiento, a un trabajo, a una entrega a un trabajo”.

La llamada (Anagrama) salió en el país en marzo de 2024 y ya lleva 15 ediciones entre España y América latina; cinco de esas 15 fueron publicadas y vendidas en la Argentina. El libro premiado traza un exhaustivo y conmovedor retrato de Silvia Labayru, militante montonera secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada, violada y torturada por sus captores, y acusada de traición por sus compañeros de militancia.

“Es un premio que tiene una tradición muy larga y que se ha entregado a escritores impresionantes a los cuales leo y a los cuales admiro muchísimo. Así que ver que este libro se inscribe de alguna manera en esa lista, es estupendo. El plus, además, es que lo eligen, colegas, periodistas, escritores, críticos, gente del campo de la cultura, buenísimos lectores. Piglia siempre decía que no hay nada más bello que el reconocimiento de los pares y yo coincido con eso muchísimo. Estoy contentísima, alelada, siempre me pasa con estas situaciones que me resultan un poco irreales. Por supuesto lo primero que hice fue avisarle a la protagonista del libro, Silvia Labayru", concluyó la autora emocionada.

El libro cuesta $34.000 y se consigue en la feria en el stand de Riverside, distribuidora del sello Anagrama.

Natalia Blanc Por